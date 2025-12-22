রসনা

মসলাদার মালাই চায়ের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফিরদৌস

উপকরণ

মসলাদার মালাই চা
ছবি: খালেদ সরকার

  • চা পাতা ৩ চা–চামচ

  • ঘন দুধ ২ কাপ

  • দারুচিনি ২ টুকরা

  • এলাচ ২টি

  • লবঙ্গ ২টি

  • জায়ফল আদা চা-চামচ

  • ডাইজেস্টিভ বিস্কুট ৮টি

  • মালাই ১ কাপ

  • চিনি ২ টেবিল চামচ বা স্বাদমতো

  • কোকো পাউডার ১ চা-চামচ।

প্রণালি

  • ৫ কাপ পানি ফুটিয়ে চা পাতা দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে নিন।

  • এতে সব মসলা দিয়ে ফুটিয়ে ৪ কাপের মতো করে নিন।

  • এবার চিনি, বিস্কুট, কোকো পাউডার দিয়ে আর কিছুক্ষণ জ্বাল দিন।

  • এবার নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে আবার চুলায় দিন।

  • দুধ দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নামান। কাপে ঢেলে মালাই দিয়ে পরিবেশন করুন।

