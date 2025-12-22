মসলাদার মালাই চায়ের রেসিপি

মসলাদার মালাই চায়ের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফিরদৌস
উপকরণ
চা পাতা ৩ চা–চামচ
ঘন দুধ ২ কাপ
দারুচিনি ২ টুকরা
এলাচ ২টি
লবঙ্গ ২টি
জায়ফল আদা চা-চামচ
ডাইজেস্টিভ বিস্কুট ৮টি
মালাই ১ কাপ
চিনি ২ টেবিল চামচ বা স্বাদমতো
কোকো পাউডার ১ চা-চামচ।
প্রণালি
৫ কাপ পানি ফুটিয়ে চা পাতা দিয়ে কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে নিন।
এতে সব মসলা দিয়ে ফুটিয়ে ৪ কাপের মতো করে নিন।
এবার চিনি, বিস্কুট, কোকো পাউডার দিয়ে আর কিছুক্ষণ জ্বাল দিন।
এবার নামিয়ে ছেঁকে নিয়ে আবার চুলায় দিন।
দুধ দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নামান। কাপে ঢেলে মালাই দিয়ে পরিবেশন করুন।
