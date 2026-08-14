রসনা

ওটস খেতে ভালো না লাগলে এভাবে চপ বানিয়ে নিন, দেখুন রেসিপি

ওটস আলুর চপের রেসিপি দিয়েছেন কানিজ ফাতেমা

ওটস আলুর চপছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • সেদ্ধ আলু ৩ কাপ

  • ওটস ২ কাপ

  • পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচকুচি ২ টেবিল চামচ

  • ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ

  • আদাকুচি ১ চা-চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • গরমমসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ

  • লেবুর রস ১ চা-চামচ

  • ডিম ১টি

  • তেল ভাজার জন্য

আরও পড়ুন

রোনালদোর বিয়ের খবরে ভাইরাল ফুনশাল ক্যাথেড্রালের অন্দর দেখুন ৮টি ছবিতে

প্রণালি

  • আলু সেদ্ধ করে ভালোভাবে চটকে নিন।

  • একটি প্যানে ওটস ২-৩ মিনিট হালকা আঁচে শুকনা করে ভেজে নিন।

  • ঠান্ডা হলে কিছুটা ওটস কোটিংয়ের জন্য আলাদা করে বাকি ওটস গুঁড়া করে নিন।

  • এবার ভর্তা করা আলুর সঙ্গে গুঁড়া করা ওটস, পেঁয়াজকুচি, কাঁচা মরিচ, ধনেপাতা, আদাকুচি, লবণ, মরিচগুঁড়া, জিরাগুঁড়া ও গরমমসলার গুঁড়া এবং লেবুর রস দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন।

  • মিশ্রণটি ১০ মিনিট রেখে দিন, যাতে আর্দ্রতা শোষণ করে কিছুটা শক্ত হয়।

  • মিশ্রণ থেকে পরিমাণমতো নিয়ে গোল বা চ্যাপটা চপের আকার দিন।

  • ডিম ফেটিয়ে নিয়ে প্রতিটি চপ প্রথমে ডিমে ডুবিয়ে নিন।

  • তারপর ওটসে গড়িয়ে ভালোভাবে কোট করে নিন।

  • কড়াইয়ে ডুবো তেলে ভাজার মতো করে তেল গরম করে মাঝারি আঁচে চপগুলো দুই পাশ সোনালি ও মচমচে হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন।

  • ভাজা হয়ে গেলে টমেটো সস বা পুদিনা-ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

আরও পড়ুন

দিনে বিক্রি হয় ৫০০ প্যাকেট, কুকারস সেভেনের খিচুড়ির এত জনপ্রিয়তার রহস‍্য কী?

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন