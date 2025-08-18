রসনা

আচারি বিফ ভুনার রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
আচারি বিফ ভুনা
ছবি: জুয়েল শীল

উপকরণ

  • গরুর রানের মাংস চর্বিসহ: ২ কেজি

  • পাঁচফোড়ন গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • আস্ত পাঁচফোড়ন: আধা চা-চামচ

  • আস্ত শুকনা মরিচ: ৪–৫ টি

  • আস্ত কাঁচা মরিচ: ৫–৬টি

  • আস্ত জিরা: আধা চা-চামচ

  • তেজপাতা: ২টি

  • লবণ: স্বাদমতো

  • হলুদের গুঁড়া: দেড় চা-চামচ

  • মরিচের গুঁড়া: স্বাদমতো

  • ধনে গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • আদা বাটা: ১ চা-চামচ

  • রসুন বাটা: ১ চা-চামচ

  • আস্ত রসুনের কোয়া: ১০/১২টি

  • পেঁয়াজকুচি: ১ কাপ

  • শর্ষের তেল: আধা কাপ

  • সাদা শর্ষেবাটা: আধা চা-চামচ

  • টমেটো পেস্ট: ১ চা-চামচ

  • ফেটানো টক দই: আধা কাপ

  • লেবুর রস: আধা চা-চামচ

  • যেকোনো টকজাতীয় আচার: আধা কাপ

  • চিনি: আধা চা-চামচ

  • গরম পানি: পরিমাণমতো

আরও পড়ুন

জ্বরে রুচি ফেরাবে যে সালাদ, রেসিপি জেনে রাখুন

প্রণালি

  • প্রথমে গরুর মাংস করে সাধারণ আকারে কেটে নিন। ভালো করে ধুয়ে নিন। পানি ঝরিয়ে নিতে হবে।

  • এরপর টক দই, লবণ, টমেটো পেস্ট দিয়ে ভালো করে আধা ঘণ্টা মেখে রাখুন। এরপর চুলায় হাঁড়ি বসিয়ে দিন।

  • শর্ষের তেলে আস্ত শুকনো মরিচ, আস্ত জিরা, আস্ত পাঁচফোড়ন আর তেজপাতা দিয়ে একটু নেড়ে নিতে হবে।

  • পেঁয়াজকুচি বাদামি রঙের করে ভেজে নিতে হবে। বাকি সব বাটা আর গুঁড়া মসলা দিয়ে ভালো করে কষাতে হবে।

  • এরপর মেখে রাখা মাংস দিয়ে একটু সময় নিয়ে কষান, ভালো করে।

  • তারপর পরিমাণমতো গরম পানি দিয়ে মাংস রান্না করতে হবে, সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত।

  • মাংস হয়ে এলে আস্ত রসুনের কোয়া, আস্ত কাঁচা মরিচ, পাঁচ ফোড়নের গুঁড়া দিয়ে দমে রাখতে হবে ১০ মিনিট।

  • এরপর নামানোর আগে লেবুর রস, যেকোনো টক আচার আর চিনি দিয়ে ৫ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন।

  • এই আচারি বিফ ভুনা পোলাও, খিচুড়ি, সাদা ভাত অথবা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

আরও পড়ুন

আমড়ার স্যুপের রেসিপি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন