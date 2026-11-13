চিজ ব্রেডের রেসিপি
বাড়িতে বিকেলের নাশতায় নতুন কিছু বানাতে চাইলে চিজ ব্রেড ট্রাই করে দেখতে পারেন। অল্প সময়ে যে কেউ বানিয়ে নিতে পারবেন এমন ব্রেড। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
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উপকরণ
ময়দা ২ কাপ
ইনস্ট্যান্ট ইস্ট ১ চা-চামচ
চিনি ১ টেবিল চামচ
লবণ আধা চা-চামচ
কুসুম গরম দুধ ৩/৪ কাপ
মাখন ২ টেবিল চামচ
মোজারেলা চিজ আধা কাপ
চেডার চিজ সিকি কাপ
পারমেজান চিজ সিকি কাপ
মিক্সড হার্বস আধা চা-চামচ
প্রণালি
ময়দা, ইস্ট, চিনি, লবণ ও দুধ দিয়ে ডো তৈরি করুন।
মাখন মিশিয়ে ৮-১০ মিনিট মথে ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন।
তিন ধরনের চিজ ও হার্বস মিশিয়ে ডোর মধ্যে পুর দিন।
ব্রেডের আকার দিয়ে আরও ২০ মিনিট রেখে দিন।
১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২৫-৩০ মিনিট বেক করুন।
হয়ে গেলে গরম-গরম পরিবেশন করুন।