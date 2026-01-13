কেন খাবেন কুমড়া ফুল?

কেন খাবেন কুমড়া ফুল?
কুমড়া ফুল দিয়ে তৈরি করা যায় সুস্বাদু নানা পদ। এই ফুলের কি কোনো পুষ্টিগুণ আছে? নাকি কেবল স্বাদের জন্যই খাওয়া হয় কুমড়া ফুল? টাঙ্গাইলের কুমুদিনী সরকারি কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শম্পা শারমিন খান-এর সঙ্গে কথা বলে জানাচ্ছেন রাফিয়া আলম।
পুষ্টি উপাদান
কুমড়া ফুলে আছে বিটা ক্যারোটিন, ফোলেট এবং আরও কয়েক ধরনের ভিটামিন বি। উদ্ভিজ্জ বিটা ক্যারোটিন গ্রহণ করার পর মানবদেহে তা ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়। আরও আছে কিছু অ্যান্টি–অক্সিডেন্টজাতীয় উপাদান। বেশ কিছুটা আঁশও পাবেন। শরীরের জন্য খুব প্রয়োজনীয় উপাদান আঁশ। কিছু খনিজ উপাদানও রয়েছে।
কুমড়া ফুলে ভিটামিন সি-ও থাকে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, উত্তাপে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়। তাই কাঁচা অবস্থায় ফুল না খেলে ভিটামিন সি পাবেন না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কুমড়া ফুল থেকে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি পেতে হলে কাঁচা অবস্থায় এটি যে পরিমাণে খেতে হবে, তা খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে। তাই ভিটামিন সি-র উৎস হিসেবে কুমড়া ফুল ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়।
মিলবে উপকার
ভিটামিন এ আমাদের ত্বক ও চোখের জন্য উপকারী। বিশেষ করে বাড়ন্ত শিশু ও গর্ভবতী নারীর জন্য এটি খুব প্রয়োজনীয় এক উপাদান। কুমড়া ফুল থেকে পাওয়া ভিটামিন এ এবং অন্যান্য অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট আপনার দেহকে ভেতর থেকে সতেজ রাখবে। আগেভাগেই বুড়িয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা থেকে বাঁচতে অ্যান্টি–অক্সিডেন্টজাতীয় উপাদানের বিকল্প নেই। প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে কুমড়া ফুল। আঁশের বিভিন্ন উপকারও পাবেন। কুমড়া ফুলের আঁশ পরিপাকপ্রক্রিয়া ঠিক রাখতে সহায়তা করবে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হবে। কমবে রক্তের খারাপ চর্বি।
যেভাবে খাওয়া ভালো নয়
কুমড়া ফুল দিয়ে বড়া বা পাকোড়া তৈরি করে খাওয়ার চল রয়েছে। তবে ডুবো তেলে ভাজা কুমড়া ফুল আপনার জন্য বাড়তি ক্যালরির উৎস হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের পদ এড়িয়ে চলাই ভালো। আবার খাওয়ার সময় এর সঙ্গে অনেকে কেচাপ, সস বা চাটনিজাতীয় কিছু যোগ করেন। তাতে ক্যালরিও বাড়ে। বাড়তি লবণ গ্রহণ করার ফলে বাড়ে আরও স্বাস্থ্যঝুঁকি।
যেভাবে খাওয়া ভালো
পুষ্টিকর কুমড়া ফুলকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর উপায়ে গ্রহণ করতে হলে এসব বিষয় খেয়াল রাখুন—
কুমড়া ফুল ও অন্যান্য সবজি মিশিয়ে হালকা তেল ব্যবহার করে কোনো পদ তৈরি করতে পারেন। ভাতের সঙ্গে খেতে পারেন এই পদ।
সাঁতলে নিতে পারেন কুমড়া ফুল।
স্টিম কুকিংও করতে পারেন।
স্যুপে ব্যবহার করতে পারেন কুমড়া ফুল।
ডিম ভাজার সময়ও কুচি করে দিতে পারেন।
সালাদ তৈরির সময় পনির, জলপাই প্রভৃতির সঙ্গেও যোগ করা যায় কুমড়া ফুল।