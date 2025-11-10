১৯ বছরের দাম্পত্য জীবনে নেই কোনো বিতর্ক, একনজরে পর্দার ‘সিরিয়াল কিসার’ ইমরান হাশমির ব্যক্তিজীবন

১৯ বছরের দাম্পত্য জীবনে নেই কোনো বিতর্ক, একনজরে পর্দার ‘সিরিয়াল কিসার’ ইমরান হাশমির ব্যক্তিজীবন
‘ব্যাডস অব বলিউড’-এর মধ্য দিয়ে যেন নবজন্ম হলো ইমরান হাশমির। শাহরুখ–পুত্র আরিয়ান খান পরিচালিত এই সিরিজ মুক্তির পর ইমরান হাশমিকে নিয়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে একটা স্লোগান—‘পুরো বলিউড একদিকে আর ইমরান হাশমি অন্যদিকে’। মুক্তি পেতে যাচ্ছে ইমরান হাশমি ও ইয়ামি গৌতম অভিনীত সিনেমা ‘হক’। সিনেমা মুক্তি সামনে রেখে জেনে নেওয়া যাক এই তারকার ১৯ বছরের প্রেম, বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের নানা কিছু।
১ / ১৩
২ / ১৩
৩ / ১৩
৪ / ১৩
৫ / ১৩
৬ / ১৩
৭ / ১৩
৮ / ১৩
৯ / ১৩
১০ / ১৩
১১ / ১৩
১২ / ১৩
১৩ / ১৩
সূত্র: বলিউড হাঙ্গামা