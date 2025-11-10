সম্পর্ক

১৯ বছরের দাম্পত্য জীবনে নেই কোনো বিতর্ক, একনজরে পর্দার ‘সিরিয়াল কিসার’ ইমরান হাশমির ব্যক্তিজীবন

‘ব্যাডস অব বলিউড’-এর মধ্য দিয়ে যেন নবজন্ম হলো ইমরান হাশমির। শাহরুখ–পুত্র আরিয়ান খান পরিচালিত এই সিরিজ মুক্তির পর ইমরান হাশমিকে নিয়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে একটা স্লোগান—‘পুরো বলিউড একদিকে আর ইমরান হাশমি অন্যদিকে’। মুক্তি পেতে যাচ্ছে ইমরান হাশমি ও ইয়ামি গৌতম অভিনীত সিনেমা ‘হক’। সিনেমা মুক্তি সামনে রেখে জেনে নেওয়া যাক এই তারকার ১৯ বছরের প্রেম, বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের নানা কিছু।

ইমরান হাশমির আরেক নাম ‘সিরিয়াল কিসার’। কিন্তু বাস্তবে তিনি খুবই পরিবারকেন্দ্রিক মানুষ, স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত, সন্তানের ভালো বাবা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
তিন বছর প্রেমের পর ২০০৬ সালে ছোটবেলার বান্ধবী পারভীন শাহানিকে বিয়ে করেন ইমরান। ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্য। এসব কারণেই ইমরানের ‘ফ্যানবেজ’ বেশ শক্তিশালী এবং অনুগত।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
পারভীন ও ইমরান একেবারে স্কুলের বন্ধু। পারভীন যখন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষক আর ইমরান বলিউডে নাম লেখানোর জন্য সংগ্রাম করছেন, সে সময় তাঁরা নতুন করে একে অন্যকে খুঁজে পান।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২০১০ সালে এই দম্পতির ঘরে আসে পুত্রসন্তান আয়ান হাশমি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
ক্যারিয়ার, ব্যক্তিগত জীবন—সবকিছু ভালোই চলছিল। এমন সময় চার বছরের পুত্র আয়ানের প্রস্রাব দিয়ে রক্ত যাওয়ার পর ডায়াগনসিস করে খুবই বিরল ধরনের কিডনির ক্যানসার ধরা পড়ে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন পারভীন শাহানি। বলিউড থেকে বিরতি নেন ইমরান হাশমি। একমাত্র সন্তানকে ক্যানসারমুক্ত করার জন্য নতুন জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন দুজন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
প্রায় পাঁচ বছর একটানা চিকিৎসার পর জানা যায়, আয়ান ক্যানসারমুক্ত।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
এ ঘটনায় ইমরান হাশমি শিশুদের ক্যানসার নিয়ে একটি তহবিল গঠন করেন। আর নিজের আয়ের একটা বড় অঙ্ক সেখানে দান করেন।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
ছেলের ক্যানসার চিকিৎসার যাত্রা নিয়ে ইমরান হাশমি একটি বইও লিখেছেন ‘দ্য কিস অব লাইফ: হাউ আ সুপারহিরো অ্যান্ড মাই সান ডিফিটেড ক্যানসার’ নামে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
২৩ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ইমরান হাশমির নাম কোনো নারীর সঙ্গে নেতিবাচকভাবে জড়ায়নি। পার্টি বা বলিউডের অন্য কোনো অনুষ্ঠানেও তাঁর দেখা মিলত কদাচিৎ। কাজ শেষ করে কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন, এটিই ছিল ইমরান হাশমির কাছে মুখ্য।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
ইমরান হাশমির বাবা মুসলিম এবং মা রোমান ক্যাথলিক। ইমরান মুম্বাইয়ের সাইডেনহাম কলেজ থেকে গ্রাফিকস ও অ্যানিমেশন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। ব্যক্তিজীবনে ইসলাম ধর্মের অনুসারী।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
এক সাক্ষাৎকারে ইমরান হাশমিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ‘অনেক নারী জানিয়েছেন, তাঁরা আপনার মতো একজন পুরুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চান, যাঁর কাছে নিজের স্ত্রী আর পরিবারই সব; যিনি কঠোর পরিশ্রম করেন, সফল হন আর স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন।’ এর উত্তরে ইমরান হাশমি বলেন, ‘পারভীন যখন আমার হাত ধরেছে, তখন আমার পকেটে কোনো টাকা ছিল না। আমার পুরো পেশাজীবনে, দুঃসময়ে, সফলতায়, ব্যর্থতায় একমাত্র সে-ই ছায়ার মতো পাশে থেকেছে। ওর কাছে আমার আজীবনের ঋণ। আমি ওর সঙ্গে প্রতারণা করার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। সে আমার জীবনের অংশ, আক্ষরিক অর্থেই আমার জীবনসঙ্গী।’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে
৩ বছরের প্রেম ও ১৯ বছরের দাম্পত্য মিলে ২২ বছর ধরে কোনো বিতর্ক ছাড়া একসঙ্গে আছেন এই জুটি।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

সূত্র: বলিউড হাঙ্গামা

