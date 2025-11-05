সম্পর্ক

পয়সা খরচ না করেও বন্ধুর মন ভালো করতে চান?

লেখা:
ডা. মো. জোবায়ের মিয়া
খোলা মাঠে একটা সুন্দর বিকেল কাটিয়েও বন্ধুর মন ভালো করে দেওয়া যায়ছবি: সুমন ইউসুফ

বন্ধুর কোনো বিপদের দিনে আমরা সাধারণত তাঁর পাশে থাকার চেষ্টা করি। হঠাৎ নেমে আসা বিপর্যয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিই। কিন্তু ভালো বন্ধুর দায়িত্ব শুধু বড় বিপদে পাশে থাকা নয়, স্বাভাবিক সময়েও তাঁকে সঙ্গ দেওয়া, তাঁর সঙ্গে সময় কাটানো জরুরি। তারুণ্যে এই কাজ সবচেয়ে বেশি করা যায়। কারণ, তখন হাতে অফুরান সময় থাকে। কর্ম বা সংসারজীবনে প্রবেশের পরও সেই চর্চা ধরে রাখতে চেষ্টা করুন।

এক পয়সা খরচ না করেও আজীবন মনে রাখার মতো স্মৃতি উপহার দিতে পারেন বন্ধুকে
ছবি: সুমন ইউসুফ

বন্ধুকে খুশি করা মানেই দামি উপহার নয়। এক পয়সা খরচ না করেও আজীবন মনে রাখার মতো স্মৃতি উপহার দিতে পারেন।

খোলা মাঠে একটা সুন্দর বিকেল কাটিয়েও মন ভালো করে দেওয়া যায়।

বন্ধুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে তাঁর প্রশংসা করুন।

বন্ধুর খুশির খবরে আনন্দিত হোন, দুঃখে সহমর্মিতা প্রকাশ করুন। আত্মোন্নয়নের জায়গা থাকলে সেটিও সহজভাবে দেখিয়ে দিন।

একসঙ্গে সাইকেল চালান।

বাসায় সিনেমা দেখে বা রান্না করেও সময় কাটাতে পারেন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

