বিচ্ছেদ উদ্যাপনের নতুন ধারা ‘ডিভোর্স রিং’
আমাদের সমাজে ডিভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে তা যেন বড় চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মীয়স্বজনের কৌতূহলী দৃষ্টি, পাড়াপ্রতিবেশীর ফিসফাস, এমনকি নিজের পরিবারও অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদকে যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে সম্পর্ক ভাঙার পর উদ্যাপনের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই লাগার কথা। কিন্তু বিশ্বের নানা প্রান্তে, এমনকি ধীরে ধীরে আমাদের সমাজেও নারীদের একটি অংশ এই ভাঙনকে দেখছেন নতুন জীবনের শুরু হিসেবে। সেই বদলে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক হয়ে উঠছে ‘ডিভোর্স রিং’।
পশ্চিমা দুনিয়ায় আলোচিত এই প্রবণতার কথা তুলে ধরেছে ব্রিটিশ সাময়িকী ‘ভোগ’। ডিভোর্স রিং দেখতে অনেকটা বিয়ের বা এনগেজমেন্ট আংটির মতো ধাতব, ঝকঝকে, কখনো রত্নখচিত হলেও এর অর্থ একেবারেই ভিন্ন। এই আংটি হাতের আঙুলে পরার অর্থ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার দৃঢ়তা দেখানো।
লন্ডনভিত্তিক গয়না ডিজাইনার আনুশকা ডুকাসের বক্তব্য হলো, ডিভোর্স রিং আদতে বিষণ্নতার প্রতীক নয়, বরং আনন্দের।
আনুশকা তাঁর বুটিকে নিয়মিত ‘ডিভোর্স রিং পার্টি’ আয়োজন করেন, যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ–আইনজীবী ও তাঁদের মক্কেলরা একত্র হন। সেখানে বিষাদময় পরিবেশের চেয়ে থাকে হাসি, গল্প আর একধরনের সহমর্মিতার আবহ। ডুকাসের ভাষায়, ‘অনেক হাসি–আড্ডা হয়, একধরনের বন্ধুত্ব তৈরি হয়…আদতে এটা একটা কমিউনিটি গড়ে তোলার ব্যাপার।’
এই প্রবণতা জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছেন তারকারা। মার্কিন মডেল ও অভিনেত্রী এমিলি রাতাজকাউস্কি তাঁর স্বামী সেবাস্তিয়ান বিয়ার-ম্যাকক্লার্দের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এনগেজমেন্ট রিংয়ের হীরা দিয়েই বানিয়েছেন দুটি নতুন আংটি। সামাজিক মাধ্যমে সেসব দেখিয়ে তিনি যেন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পুরোনো সম্পর্কের স্মৃতিকে মুছে ফেলা নয়, বরং নতুন অর্থে রূপান্তর করাই তাঁর পথ।
তবে বিচ্ছেদ উদ্যাপন শুধু দামি আংটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অনেকের জন্য এটি মানসিক মুক্তির প্রতীক। কারও কাছে সেই মুক্তি প্রকাশ পাচ্ছে ট্যাটুতে, কারও কাছে পার্টিতে, আবার কারও কাছে নিজের ঘর নতুন করে সাজানোর মধ্য দিয়ে। টিকটকে জনপ্রিয় হওয়া #DivorcedMomCore ট্রেন্ড তারই উদাহরণ। এই ট্রেন্ডে নারীরা বলছেন, এবার থেকে জীবন চলবে শুধুই নিজের পছন্দে, নিজের রুচিতে।
সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রবণতা আদতে নারীর আত্মপরিচয় ফিরে পাওয়ার এক নতুন ভাষা। দীর্ঘদিন বিয়ে ও সম্পর্ককে নারীর সাফল্যের মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয়েছে। ডিভোর্স রিং সেই ধারণার উল্টো বার্তা দেয়। এটি জানিয়ে দেয়, সম্পর্ক ভাঙা মানেই শেষ নয়, অনেক সময় তা নতুন করে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার শুরু।
