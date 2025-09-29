সম্পর্ক

সম্পর্কে আসল আকর্ষণটা কোথায়—মাধুর্যে, না আত্মবিশ্বাসে?

অনেক সময় আমরা কাউকে দেখে মনে করি, ‘কী ভালো স্বভাবের মানুষ!’ কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, সেই প্রশংসা সব সময় সম্পর্কে রূপ নেয় না। শুধু নারী নয়, পুরুষের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা দেখা যায়। প্রশ্ন হলো, সম্পর্ক গড়ে ওঠার পেছনে আসল টানটা কিসে—ভদ্রতা ও মাধুর্যে, নাকি আত্মবিশ্বাস ও প্রাণবন্ততায়?

সম্পর্ক গড়ে ওঠার পেছনে আসল টানটা কিসে—ভদ্রতা ও মাধুর্যে, নাকি আত্মবিশ্বাস ও প্রাণবন্ততায়?ছবি: প্রথম আলো

সবাই ভালো মানুষ চান, কিন্তু...

প্রায় সবাই বলেন, তাঁরা সঙ্গী হিসেবে ভালো ও দয়ালু মানুষ চান। কিন্তু বাস্তবে সম্পর্ক বাছাইয়ের সময় দেখা যায়, অনেকে একটু প্রাণবন্ত, আত্মবিশ্বাসী বা সামাজিক মানুষকে বেশি প্রাধান্য দেন। কারণ, তাঁরা শুধু ভদ্র নন, তাঁরা সম্পর্ককে রঙিন করে তুলতে পারেন।

নারীরা কী খোঁজেন

বাংলাদেশের পটভূমিতে অনেক নারী এখন খোলাখুলি বলেন, সঙ্গী নির্বাচনে শুধু ভদ্রতা নয়, আর্থিক সামঞ্জস্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও দায়িত্বশীলতাও জরুরি। আবার অনেকের কাছে পুরুষের আত্মবিশ্বাস, রসবোধ ও সহজে মিশতে পারার ক্ষমতাও বড় আকর্ষণ।

পুরুষেরা কী খোঁজেন

অন্যদিকে পুরুষেরা প্রায়ই দয়ালু ও মিষ্টি স্বভাবের নারীদের প্রশংসা করেন। কিন্তু সম্পর্কে এগোতে গেলে তাঁরা অনেক সময় প্রাণবন্ত, আত্মবিশ্বাসী, এমনকি সামান্য রহস্যময়তাতেও বেশি ঝোঁকেন। কারণ, সেটাই তাঁদের কানে কানে বলে, ‘এই মানুষটাকে আমি জানব, বুঝব, তাঁর হৃদয় জিতে নেব।’

শুধু ভালো হওয়া যথেষ্ট নয়

শান্ত ও ভদ্র স্বভাব অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে শুধু এর ওপর ভরসা করলে অনেক সময় মানুষকে একঘেয়ে বা নিরাপদ বলে মনে হতে পারে। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে দরকার বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব, যেখানে মাধুর্যের সঙ্গে থাকে আত্মবিশ্বাস, খোলামেলা ভাব ও দায়িত্বশীলতার প্রকাশ।

সত্যিকার অর্থে সম্পর্ক টিকে যায় তখনই, যখন মিষ্টি স্বভাব ও আত্মবিশ্বাস—দুটিই মিলে যায়
মডেল: বাপ্পা ও জুঁই। ছবি: প্রথম আলো

ভারসাম্যই আসল

সত্যিকার অর্থে সম্পর্ক টিকে যায় তখনই, যখন মিষ্টি স্বভাব ও আত্মবিশ্বাস—দুটিই মিলে যায়। কেবল ভদ্র বা আত্মবিশ্বাসী মানুষ আকর্ষণীয় হতে পারেন না; আকর্ষণ টেকে তখনই, যখন সম্পর্কের ভেতরে থাকে উষ্ণতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সামঞ্জস্য ও একটুখানি রোমাঞ্চ।

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, আপনি কি কেবল ভালো মানুষ খুঁজছেন, নাকি এমন কাউকে, যাঁর ভেতরে আছে মাধুর্যের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের অনন্য মিশ্রণ?

