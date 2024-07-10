সম্পর্ক

শেষ হলো নিকোল কিডম্যান ও কিথ আরবানের ১৯ বছরের দাম্পত্য

অস্কারজয়ী হলিউড তারকা নিকোল কিডম্যান ও গ্র্যামিজয়ী গায়ক কিথ আরবান ১৯ বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ইতি টানলেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসির একটি আদালত ৭ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে এই জুটির বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন। বিচারক স্টেফানি জে উইলিয়ামস আদালত নথিতে লিখেছেন, দাম্পত্য জীবনের পার্থক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখা ‘অব্যবহারিক ও অসম্ভব’।

অস্কারজয়ী হলিউড তারকা নিকোল কিডম্যান ও গ্র্যামিজয়ী গায়ক কিথ আরবান ১৯ বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ইতি টানলেনছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিকোল বিচ্ছেদের জন্য আদালতে মামলা করেন। এর আগেই এই দম্পতি সম্পদ ও দুই কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে আইন অনুযায়ী সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন।

ফলে আইনগত চূড়ান্ত ঘোষণা আসতে খুব বেশি সময় লাগেনি। বিচারক সব বিবেচনা করে চূড়ান্ত ঘোষণার আগে দুজনকেই ৯০ দিনের সময় দিয়েছিলেন।

কিডম্যান ও আরবান দুজনই অস্ট্রেলীয়, দুজনেরই বয়স ৫৮ বছর। ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে এই জুটির যখন প্রথম দেখা, তখন দুজনেরই বয়স ছিল ৩৭ বছর।

২০০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বিয়ে করেন এই জুটি। সেটি ছিল নিকোলের দ্বিতীয় বিয়ে আর কিথের প্রথম। দুই দশকে বিভিন্ন রেড কার্পেট ইভেন্টে একসঙ্গে উপস্থিত থেকেছেন এই জুটি। অস্কার অনুষ্ঠানে স্ত্রীর সঙ্গে গেছেন কিথ আরবান।

আবার কিডম্যানও কিথের কান্ট্রি মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনকে সর্বোচ্চ গোপনীয়তায় রেখেছিলেন এই দম্পতি। এমনকি বিচ্ছেদের আগে বা পরেও কেউ কারও দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেননি।

সন্তানদের সঙ্গে নিকোল কিডম্যান কিথ আরবান
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

এই জুটির কন্যা সানডে রোজের বয়স ১৭ আর ছোট কন্যা ফেইথ মার্গারেটের বয়স ১৫। সমঝোতা অনুসারে, দুই কন্যার পূর্ণ অভিভাবকত্ব পাবেন নিকোল। তবে চাইলে কিথ যেকোনো সময় তাঁদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন।

এই জুটির যৌথ সম্পদ ইতিমধ্যে সমান ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বিচ্ছেদের ফলে নিকোল কিডম্যান সাবেক স্বামীর কাছ থেকে কোনো অর্থ নিচ্ছেন না। এমনকি সন্তানদের ভরণপোষণ বাবদ কোনো অর্থও তিনি দাবি করেননি।

এর আগে নিকোল কিডম্যান ও হলিউড তারকা টম ক্রুজের দাম্পত্য জীবন টিকেছিল ১৯৯০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। ইসাবেলা জেন ক্রুজ ও কনর অ্যান্টনি ক্রুজ নামে টম ক্রুজের সঙ্গে নিকোল কিডম্যানের দুই সন্তান আছে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

এর আগে নিকোল কিডম্যান ও হলিউড তারকা টম ক্রুজের দাম্পত্য জীবন টিকেছিল ১৯৯০ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। ইসাবেলা জেন ক্রুজ ও কনর অ্যান্টনি ক্রুজ নামে টম ক্রুজের সঙ্গে নিকোল কিডম্যানের দুই সন্তান আছে। এই দুই সন্তানকেই ক্রুজ ও কিডম্যান ১৯৯২ ও ১৯৯৫ সালে দত্তক নিয়েছিলেন। বিচ্ছেদের পর দুই সন্তানই বাবা টম ক্রুজের সঙ্গে থাকার সিদ্ধন্ত নেয়।

সূত্র: পিপল

