পোশাক ও অন্যান্য জিনিস এক্সচেঞ্জে কোন ব্র্যান্ড কত দিন সময় দেয়

পোশাক ও অন্যান্য জিনিস এক্সচেঞ্জে কোন ব্র্যান্ড কত দিন সময় দেয়
পছন্দের ব্র্যান্ড থেকে শখ করে পোশাক কিনলেন, কিন্তু বাসায় ফেরার পর মনে হলো, পোশাকটি ঠিক মনের মতো হয়নি। এখন কী করবেন? দোকানে গিয়ে কি বদলে নেওয়া যাবে? গেলে কত দিনের মধ্যে যেতে হবে?
ব্র্যান্ডের পোশাক কেনার ক্ষেত্রে পণ্য পরিবর্তনের নিয়ম জানা না থাকায় অনেক সময় বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। ফেসবুকের বিভিন্ন পোশাকের গ্রুপেও দেখা যায় এমন পোস্ট। ক্রেতাদের এই দ্বিধা দূর করতে ঢাকার জনপ্রিয় ১০টি ফ্যাশন ব্র্যান্ডের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাদের পোশাক বা পণ্য কত দিনের মধ্যে পরিবর্তন করা যাবে, কী কী শর্ত আছে এবং কোন পণ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সুযোগ নেই। চলুন, জেনে নেওয়া যাক ব্র্যান্ডভেদে পণ্য পরিবর্তনের নিয়মকানুন।
১.আড়ং: আড়ং থেকে কেনা পণ্য পরিবর্তনের জন্য পাবেন এক মাস সুযোগ। তবে আড়ংয়ের গয়না পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিয়ম কিছুটা ভিন্ন। আড়ংয়ে পণ্য পরিবর্তনের বড় সুবিধা হলো, ইনভয়েস বা মানি রিসিট না থাকলে চলবে।
পণ্য কেনার সময় যে ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে, সেটি বললেই যেকোনো আউটলেট থেকে পছন্দের অন্য পণ্য নিতে পারবেন। আড়ংয়ের অনলাইন কেনাকাটায় পণ্য পছন্দ না হলে তাদের যেকোনো আউটলেটে গিয়ে এক মাসের মধ্যে পণ্য পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন।
২. লা রিভ: লা রিভের যেকোনো পোশাক কেনার পর সাত দিনের মধ্যে পরিবর্তন করা যায়। তবে এই তালিকায় অ্যাকসেসরিজ, লেগিংস বা পায়জামা নেই। যে পোশাক এক্সচেঞ্জ করবেন, অবশ্যই সেটির প্রাইস ট্যাগ ও বিল জমা দিতে হবে। ডিসকাউন্টের পোশাক পরিবর্তন করা যায় না।
অনলাইনে কেনাকাটার ক্ষেত্রে পোশাকটি হাতে পাওয়ার সাত দিনের মধ্যে যেকোনো আউটলেটে গিয়ে পরিবর্তন করে আনতে পারবেন। তা না পারলে, পোশাকটি হাতে পাওয়ার পর কোনো কারণে পছন্দ না হলে লা রিভের কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিয়ে পোশাকটি কুরিয়ার করে দিতে হবে।
৩. ক্লাব হাউস: ক্লাব হাউস থেকে পোশাক কিনলে থাকছে এক মাসের মধ্যে বদলে নেওয়ার সুযোগ। তবে এর জন্য মানি রিসিট বা ইনভয়েস সঙ্গে রাখতে হবে। অনলাইনে কেনাকাটায়ও এক মাসের মধ্যে পোশাক পরিবর্তনের সুযোগ দিচ্ছে এই ব্র্যান্ড। তবে জুয়েলারি, ব্যাগ বা জুতার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের সুযোগ থাকছে না।
৪. রঙ বাংলাদেশ: রঙ বাংলাদেশের যেকোনো আউটলেট থেকে এক মাসের মধ্যে সব ধরনের পণ্য পরিবর্তনের সুযোগ থাকছে। তবে অবশ্যই মানি রিসিটটি সঙ্গে আনতে হবে। অনলাইনে কেনাকাটায়ও একই সুবিধা দিচ্ছে রঙ বাংলাদেশ।
৫. কে ক্র্যাফট: কে ক্র্যাফটে যেকোনো ধরনের পণ্য কেনার পর তা পরিবর্তনের জন্য সময় পাবেন দুই সপ্তাহ। তবে ছাড়ের পণ্য পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নেই।
৬. সারা: সারা পণ্য পরিবর্তনের সুযোগ দেয় ১৫ দিনের জন্য। শুধু পোশাকই পরিবর্তন করা যাবে, অন্য কোনো পণ্য নয়।
৭. টুয়েলভ ক্লদিং: টুয়েলভ ক্লদিংয়ে পছন্দের পোশাকটি পরিবর্তনের জন্য ১৫ দিন সময় দেওয়া হয়। তবে ইনভয়েস না থাকলে পোশাক পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই।
৮. সেইলর: কেনা পোশাকটি ব্যবহার করা না হলে সেইলর থেকে তা যেকোনো সময় বদলে নিতে পারবেন। সেইলর কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা যদি বোঝে যে পোশাকটি ব্যবহার করা হয়নি, তাহলে যেকোনো সময়ই অনায়াসে বদলে অন্য পণ্য নেওয়া যাবে।
৯. ইনফিনিটি: ইনফিনিটির যেকোনো পণ্য ২১ দিনের মধ্যে বদলে নেওয়া যাবে। তাদের যেকোনো আউটলেট থেকেই এ সুবিধা পাওয়া যাবে।
১০. বিশ্বরঙ: এখানে থেকে সাত দিনের মধ্যে আপনার কেনা পোশাকটি বদলে নিতে পারবেন। তবে বিশ্বরঙে জুয়েলারি, প্যান্ট ও লুঙ্গির মতো পণ্য বদলানোর সুযোগ থাকে না।