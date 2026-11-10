ফুলে বাড়ছে কৃত্রিম রঙের ব্যবহার, মানুষের জন্য তা কতটা নিরাপদ

ফুলে বাড়ছে কৃত্রিম রঙের ব্যবহার, মানুষের জন্য তা কতটা নিরাপদ
ইদানীং তাজা ফুলের ওপর কৃত্রিম রং ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। কেন এমনটা করেন ফুল বিক্রেতারা। আর এই রং মানবশরীরের জন্য কি ক্ষতিকর?
ফুল সে যে রঙেরই হোক, কার না ভালো লাগে! তবে ইদানীং ফুলের দোকানগুলোয় তাজা ফুলের ওপর কৃত্রিম রং স্প্রে করার প্রবণতা বাড়ছে। সচরাচর যে রঙের ফুল দেখা যায় না, ফুলকে সেই রঙে রাঙিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতেই এই কৌশল খাটানো হয়।
ফুলের ওপর রং স্প্রে করার আরও কিছু কারণ জানালেন রাজধানীর আগারগাঁওয়ের ‘ইত্যাদি পুষ্প কেন্দ্র’-এর বিক্রেতা মো. নাঈম
১. সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও আকর্ষণ: ক্রেতাদের নজর কাড়তেই মূলত ফুলে রং স্প্রে করা হয়। কৃত্রিম হালকা বা উজ্জ্বল রঙের ছোঁয়ায় সাদা বা হালকা রঙের ফুল মুহূর্তেই বর্ণিল ও চকচকে দেখায়।
২. ফুলে বৈচিত্র্য আনতে: অনেক সময় বিশেষ কোনো আয়োজন বা তোড়ার জন্য নির্দিষ্ট রঙের ফুলের প্রয়োজন হয়, যা প্রাকৃতিক উপায়ে সব মৌসুমে পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না। তখন পছন্দ অনুযায়ী রং স্প্রে করে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করা হয়।
৩. বাসি ফুল তাজা দেখানো: পাপড়ি নেতিয়ে পড়া বা পুরোনো ফুলকে নতুন ও সতেজ দেখানোর জন্য বিক্রেতারা রঙের আস্তরণ ব্যবহার করেন, যাতে সহজেই ফুল বিক্রি করা যায়।
৪. পদ্মফুলের মৌসুমে রঙের ব্যবহার: সাধারণত পদ্মফুলের পাপড়ি খুব দ্রুত নেতিয়ে পড়ে। সে জন্য ফুলের ওপর রং স্প্রে করলে পাপড়িগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি সময় ধরে টান টান থাকে। রঙের ব্যবহার তাই সবচেয়ে বেশি হয় পদ্মফুলে। এ ছাড়া সাদা গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, লিলিয়াম ফুলে কৃত্রিম রঙের আস্তরণ পড়ে।
৫. আমদানি করা রঙিন ফুল: চীন থেকে আমদানি করা চায়না মাম ও গোলাপের কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির ফুলে আগে থেকেই কৃত্রিম রং স্প্রে করা থাকে। এমনকি এসব ফুলের আয়ু বাড়াতে ফরমালিনও ব্যবহার হয়। এমনটাই জানান ম্যাগনিফিশেন্ট টাচ ইভেন্ট অ্যান্ড ফ্লাওয়ার শপের স্বত্বাধিকারী মো. শরিফ ইসলাম। নিজের দোকানেই রং করা লিলিয়াম ফুল দেখালেন তিনি। লিলিয়াম ফুল এমনিতেই বিভিন্ন রঙের হয়, তবু কৃত্রিম রং দিয়ে রঙের মাত্রাটা আরও বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।
দোকানে আরও আছে চীন থেকে ফরমালিন সহযোগে আমদানি করা কুচকুচে কালো গোলাপ! সচরাচর এমন কালো গোলাপের দেখা মেলে না। দামটাও তাই বেশি। একেকটি কালো গোলাপের দাম এখানে ৮০০ টাকা করে। আর চারটি কালো গোলাপের একটি ফুলের তোড়ার দাম চাওয়া হচ্ছে সাড়ে ৩ হাজার টাকা।
ফুলে কৃত্রিম রং কি বিপজ্জনক?
মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ উদ্ভিদবিজ্ঞানী মো. শামসুল হকের মতে, কৃত্রিম কেমিক্যাল বা রং স্প্রে করা ফুল দেখতে কিছুটা আকর্ষণীয় মনে হলেও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকা উচিত।
এতে আছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি। এ ধরনের স্প্রেতে সিনথেটিক রং, দ্রাবক ও প্রোপেল্যান্ট কেমিক্যাল থাকে। ফুল হাতে ছোঁয়ার কারণে ত্বকে অ্যালার্জি হতে পারে, আর রঙের গন্ধ সরাসরি শ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকলে শ্বাসকষ্ট বা মাথাব্যথার কারণও হতে পারে।
ফুল কেনা ও ধরার আগে তাই সতর্ক হোন
১. কৃত্রিম রং করা ফুলের পাপড়ির ওপর রঙের অসমান স্তর, স্প্রে করা রঙের ফোঁটা বা রাসায়নিক গন্ধ পাওয়া যায়। কেনার সময় গন্ধ ও পাপড়ির গঠন খেয়াল করুন।
২. উপহার হিসেবে রং করা ফুল পেলে তা নাকের কাছে না আনা এবং ফুল স্পর্শ করার পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে ফেলা উচিত।
৩. আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি হলো, ফুল পেলেই ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য নাকের কাছে ধরি। শুধু কৃত্রিম রং করা ফুল নয়, স্বাভাবিক ফুলের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমান প্রযোজ্য। কেননা ফুলের পাপড়ির ভাঁজে অনাকাঙ্ক্ষিত পোকামাকড়ের উপস্থিতি থাকতে পারে