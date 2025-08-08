শুরু হলো দেশের প্রথম প্রসাধনী পণ্যের প্রদর্শনী ‘কসমেটিকা ঢাকা ২০২৫’
আজ ৮ আগস্ট দুপুর বারোটায় ঢাকার আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) উদ্বোধন হলো দেশের প্রথম প্রসাধনী ও ব্যক্তিগত পরিচর্চা পণ্যের প্রদর্শনী ‘কসমেটিকা ঢাকা ২০২৫’। এ আয়োজনে অংশ নিয়েছে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রীর ব্র্যান্ড। প্রদর্শনী শেষ হচ্ছে আগামীকাল ৯ আগস্ট। সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে সবার জন্য।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক। বাংলাদেশের সঙ্গে উদ্ভাবন ও সাফল্য ভাগাভাগি করে এগিয়ে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করেন তিনি।
এ ছাড়া বক্তব্য দেন স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মালিক মোহাম্মদ সাইদ, কোরিয়া ট্রেড-ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সির (কেওটিআরএ) পরিচালক জিনহাক হুর ও স্যাকেরোমের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোজ অরোরাসহ অনেকে।
বিভিন্ন ব্র্যান্ডে শতাধিক স্টল আছে প্রদর্শনীতে। দেশীয় পণ্যের ব্র্যান্ডের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ডসহ বেশ কিছু দেশের প্রসাধনী ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছে আয়োজনটিতে। এ ছাড়া এখানে আছেন প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, খুচরা বিক্রেতা ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।
প্রদর্শনীর আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্কোয়াডমাইন্ড গ্লোবাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানজিন সুলতানা বলেন, ‘প্রসাধনী সামগ্রী ও পারসোনাল হাইজিন পণ্যের সঠিক ব্যবহার, এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানসহ নানা বিষয় প্রদর্শনীতে উঠে এসেছে। আমাদের প্রত্যাশা, এই প্রদর্শনী বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে।’
আজ দুপুর থেকে প্রদর্শনীতে আসতে শুরু করেন ক্রেতা ও দর্শনার্থীরা। প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টলে আছে মজার কিছু খেলা এবং পুরস্কার জেতার সুযোগ।
কেউ ডার্ট ছুড়ে পেয়েছেন নারকেলের খোলের কলমদানি, কেউবা চাকা ঘুরিয়ে পেয়েছেন প্রসাধনী সামগ্রী। এ ছাড়া প্রসাধনী সম্পর্কে জানতে আগ্রহী দর্শনার্থীরা জড়ো হচ্ছেন পছন্দের স্টলের সামনে।
সাজগোজ লিমিটেডের সহকারী সহ-সভাপতি ফারহানা প্রীতি বলেন, ‘সচরাচর আমাদের ক্রেতাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয় না, এখানে এসে আমাদের অনেক ক্রেতার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’
আয়োজনটিতে ঘুরতে এসে পছন্দের ব্র্যান্ড ক্যাথি ডল থেকে কয়েকটি প্রসাধনী কিনেছেন বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সুনেহরা জেরিন।
আয়োজনটির টাইটেল স্পন্সর স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেড, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার প্রথম আলোর লাইফস্টাইল অনলাইন পোর্টাল ‘হাল ফ্যাশন’, মিডিয়া পার্টনার লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন ‘ক্যানভাস’, ‘প্রতিদিনের বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলা টেলিগ্রাফ’।