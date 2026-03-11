সিনেমায় ববিতার বউয়ের সাজে একালের কনের সাজ, মিলিয়ে দেখুন

সিনেমায় ববিতার বউয়ের সাজে একালের কনের সাজ, মিলিয়ে দেখুন
চরিত্রের প্রয়োজনে বিভিন্ন সিনেমায় বিয়ের কনে সেজেছেন অভিনেত্রী ববিতা। অভিনেত্রীরা যখন কনে সাজেন, সেই সাজে ধরা থাকে সময়টাও। বাংলা সিনেমার এই নায়িকার একটি সাজকে অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়েছে প্রথম আলোর জীবনযাপন টিম। যে সাজের কোনোটা হয়তো এখন অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু কিছু বিষয় আবার ফিরেও এসেছে কনের সাজে। সেকালের মেকআপ, চুলের স্টাইল, গয়নার নকশা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে একালের কনে সাজলে কেমন লাগবে, তা–ই দেখার চেষ্টা করেছি আমরা। নুজহাত খান–এর তত্ত্বাবধানে পারসোনার মেকআপ আর্টিস্টরা সেই লুকটা রিক্রিয়েট করেছেন একালের মডেল ও অভিনেত্রী সায়রাকে দিয়ে। চলুন, দেখে নেওয়া যাক সেকালের সাজে একালের মডেলকে।
