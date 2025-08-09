স্টাইল

‘সাইয়ারা বয়’ আহান পান্ডের চুলের প্রেমে কি আপনিও পড়েছেন?

বলিউডি সিনেমা ‘সাইয়ারা’–জ্বরে ভুগছে গোটা ভারত। পর্দায় দুই তরুণ–তরুণীর প্রেমে পাগল হয়ে পড়েছে জেন–জি দর্শক। আর সেই পাগলামির কল্যাণেই বিশ্বজুড়ে ৮০০ কোটি টাকার (৯ আগস্ট পর্যন্ত) ব্যবসা করে ফেলেছে মোহিত সুরির এই সিনেমা। যেখানে নায়ক হিসেবে আছেন নবাগত আহান পান্ডে। চাঙ্কি পান্ডের ভাতিজা প্রথম সিনেমায়ই করলেন বাজিমাত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হু হু করে বাড়ছে তাঁর ফ্যান–ফলোয়ার। ফলে ইন্টারনেট ট্রেন্ডিংয়েও আছেন স্বাভাবিকভাবেই। একেবারে নবীন বলে তাঁর সম্পর্কে জানতে মুখিয়ে আছে মানুষ। আর তাই আহানের পুরোনো সব ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল করছে নেটিজেনরা। আহান পান্ডের বিষয়ে জানা–অজানা অনেক তথ্য রইল এখানে।

পান্ডে পরিবারের সবচেয়ে ‘প্যাম্পারড সন্তান’ হিসেবে স্বীকৃত আহান পান্ডের বয়স ২৭ বছর। পরিবারে তো বটেই, চেনাজানা সব গণ্ডিতেই আহান খুব আদরের।
আহানের বাবা চিকি পান্ডে ব্যবসায়ী, মা দীপ্তি পান্ডে ওয়েলনেস এক্সপার্ট (কুশল বিশেষজ্ঞ) হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন ভারতের মুম্বাইয়ে
দুই ভাইবোনের মধ্যে আহান ছোট। তিন বছরের বড় বোন আলান্না পান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসভিত্তিক ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর। ইউটিউবে তাঁর নানা রকম ভ্লগে কোটি কোটি ভিউ
‘সাইয়ারা’র প্রিমিয়ার দেখে চোখের পানি আটকাতে পারেননি আহানের চাচা বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা চাঙ্কি পান্ডে। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন তিনি
আহানের চাচাতো বোন অনন্যা পান্ডে এরই মধ্যে বলিউডে বেশ পরিচিত মুখ। চাচাতো ভাই হলেও আহান যে অনন্যা ও তাঁর ছোট বোন রায়সা পান্ডেকেও আগলে রাখেন, সেটা কিছুদিন আগে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন স্বয়ং অনন্যাই। ছবিতে বোন আলান্না ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে আহান, রায়সা ও অনন্যা পান্ডে
সেই ভিডিও ইন্টারভিউয়ে অনন্যা পান্ডে মজা করে জানান, কাছাকাছি বয়সের হলেও আহান সব সময় অনন্যাদের সঙ্গে বড় ভাইয়ের মতো আচরণ করেন। যাকে বলে ‘ওভার প্রোটেকটিভ ব্রাদার।’ আগে কোনো ছেলেকে অনন্যা পছন্দ করলে বা হেসে কথা বললেও আহান সেই পরিস্থিতি ঠিকমতো সামলাতে পারতেন না। সরাসরি বলে দিতেন, ‘ও, তুমি ওই ছেলের সঙ্গে ডেট করছ!’ আহানের এমন কথা শুনে অনন্যারও তখন মন ভেঙে যেত, কারণ, তখনো হয়তো প্রেমের মতো কিছুই হয়নি
কয়েক বছর আগে বড় বোন আলান্নার বিয়ের অনুষ্ঠানে অনন্যার সঙ্গে নেচে প্রথমবার সবার নজর কাড়েন আহান
‘সাত সামুন্দার’ গানের সঙ্গে সেই নাচে আহান–অনন্যার সঙ্গে যোগ দেন চাঙ্কি পান্ডেও। দুই বছর আগে আলান্নার ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপলোড হওয়া সেই ভিডিওর ভিউ ৩০ লাখের বেশি
ছোটবেলা থেকে মা–বাবা, চাচা–চাচি, দাদা–দাদি, ভাইবোন মিলে বিশাল যৌথ পরিবারে বড় হয়েছেন আহান। আর এই ব্যাপারটা তাঁর কাছে অনন্য বলেই মনে হয়। কয়েক বছর আগে এ কথা বলেছেন বোনের একটি ভিডিওতে।
বোন তাঁকে ‘সবচেয়ে প্যাম্পারড সন্তান’ বলায় আহান বোনকে মনে করিয়ে দেন, আমার কিন্তু আলাদা কোনো রুমও ছিল না। বারান্দা আর মা–বাবার রুমের মাঝখানের যে জায়গায় ঘুমাতাম, সেটাকে বড়জোর একটা করিডর বলা যায়
পুরোনো সেই বাড়ি ছেড়ে আহানের পরিবার এখন যে বাড়িতে থাকে, সেটা তাঁর বাবা চিকি পান্ডের তৈরি। চারতলা সেই বাড়িটিও চমৎকার। যেকোনো উৎসব–পার্বণে বাড়িটি সাজানো হয় জাকজমকের সঙ্গে
বাড়ির অন্দরটা মিনিমালিস্টিক ও বোহো ধারায় সাজানো। মোজাইক করা মেঝে, ছাদের একাংশে খোলা ট্যারেস, একদিকে বাঁশের চিক দিয়ে ঘেরা খাবার ও আড্ডার জায়গা।
বাড়িটা গাছপালায় ঘেরা। বাড়ির প্রতিটি ঘর আর কোনায় শোভা পায় নানা রকম গাছ
অভিনয়ের পাশাপাশি পর্দার নায়ক কৃষ কাপুর (আহান পান্ডে) তাঁর ফ্যাশন সেন্স ও হেয়ারস্টাইল দিয়েও বিশেষ প্রভাব ফেলছেন ভারতীয় তরুণদের মনে
‘সাইয়ারা’তে তাঁর যে চুল, সেটা আসল কি না—এই প্রশ্নও করতে দেখা গেছে ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের। তবে কোনো কোনো ইনফ্লুয়েন্সার উল্টো ভিডিও–ও করেছেন, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আহানের ঝাকড়া ও কোমল চুলের রহস্য
বোনের ইউটিউব চ্যানেলে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে আহান জানান, তিনি আলাদাভাবে চুলের কোনো যত্ন নেন না। গোসলের সময় ‘হেড অ্যান্ড শোল্ডার’ই বেশি ব্যবহার করেন
তবে ব্র্যান্ডের কারণে নয়, বাথরুমে ওই শ্যাম্পু থাকে বলেই ব্যবহার করেন। মানে নিজের কোনো পছন্দের বিশেষ শ্যাম্পুর ব্র্যান্ড নেই আহানের, বাথরুমে যেটা পান সেটাই ব্যবহার করেন
মাসে দু–একবার ব্যবহার করেন কন্ডিশনার। এ ছাড়া আহানের মা ২–৩ সপ্তাহ পরপর তাঁর চুলে তেল দিয়ে দেন। যত্ন বলতে এটুকুই। এই ভিডিওর নিচে অনেকে কমেন্ট করেছেন, বিশেষ কোনো যত্ন না নিয়েও এত রেশম কোমল চুল!
‘কেয়ারফুলি কেয়ারলেস’ বলে এই সময়ের তরুণ–তরুণীদের মধ্যে যে ফ্যাশন–ভাবনা গড়ে উঠেছে, আহানের চুল যেন তারই প্রতিফলন। দেখে মনে হয়, অনাদরে বেড়ে উঠছে, তবে তার পেছনেও হেয়ার স্টাইলিস্টের অবদান আছে
সিনেমার জন্য নিয়মিত এই চুলের যত্ন নিতেন হেয়ার স্টাইলিস্টদের পরামর্শ মেনে। বলিউডের তারকা হেয়ার স্টাইলিস্ট আলিম হাকিমের মতো অনেকের কাছেই তাই পর্দার কৃষ কাপুরের স্টাইলে চুল কাটাতে ধরনা দিচ্ছেন তরুণেরা
পোশাকের বেলায়ও আহানের ফ্যাশন বোধ ভালো। সাধারণত হালকা রঙের পোশাকই বেছে নেন বেশি। ভালোবাসেন নানা রকম টি–শার্ট, জিনস, শার্ট, জ্যাকেট পরতে
প্রথম সিনেমা মুক্তিরও চার বছর আগে থেকে পরিচালক আদিত্য চোপড়ার তত্ত্বাবধানে ছিলেন আহান। সেই গ্রুমিং আর কঠোর পরিশ্রমের ফল যে হাতেনাতে ধরা দিয়েছে, সেটা এখন সবাই দেখছে।
এখন বাইরে বের হলেই কৃষ কাপুর অথবা ‘সাইয়ারা বয়’ বলে গলা ফাটাচ্ছে তাঁর ভক্তরা। ছবিতে বোন আলান্নার ছেলে রিভারের সঙ্গে আহান পান্ডে
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া, আলান্নার ইউটিউব চ্যানেল ও বম্বে টাইমস

