মেসির স্ত্রী রোকুজ্জো বললেন, ‘বিশেষ মুহূর্তে মনে হয় মায়ের কোলে একটু মাথা রাখি’

মেসির স্ত্রী রোকুজ্জো বললেন, ‘বিশেষ মুহূর্তে মনে হয় মায়ের কোলে একটু মাথা রাখি’
বিশ্বসেরা ফুটবলার লিওনেল মেসির স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো, তাই তাঁকে নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই। সম্প্রতি প্রথমবারের মতো ‘হারপারস বাজার’ স্পেন সংস্করণে প্রচ্ছদ হয়েছেন রোকুজ্জো। সেখানে তাঁর বেড়ে ওঠা, পরিবার, দেশে দেশে সংসার, সন্তান, শখ নিয়ে নানান গল্প করেছেন। সেখান থেকে কিছুটা জেনে নেওয়া যাক অজানা রোকুজ্জোকে।
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সূত্র: হারপারস বাজার