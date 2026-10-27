পাকিস্তানি ধারাবাহিকের আদর্শ স্বামী ‘আবু বকর’ বাস্তব জীবনে স্বামী হিসেবে কেমন
পাকিস্তানের ধারাবাহিক নাটক ‘দার-এ-নিজাত’ নিয়ে আলোচনা চলছে বাংলাদেশেও। বিশেষ করে ধারাবাহিকের আবু বকর চরিত্রটি নারী দর্শকের মধ্যে তৈরি করেছে ব্যাপক কৌতূহল। কল্পনায় একজন স্বামীকে যেভাবে দেখতে চান, পর্দার আবু বকরকে অনেকের কাছে তেমন মনে হয়েছে। আবু বকর চরিত্রে অভিনয় করা এই নায়কের প্রকৃত নাম শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী। ব্যক্তিগত জীবনে এক চিকিৎসকের সঙ্গে বাগ্দানের পর সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। এরপর দুই বছর আগে বিয়ে করেন অভিনেত্রী মাহিন সিদ্দিকীকে। এখানে রইল শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী সম্পর্কে কিছু তথ্য:
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সূত্র: ডন ও দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন