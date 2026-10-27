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পাকিস্তানি ধারাবাহিকের আদর্শ স্বামী ‘আবু বকর’ বাস্তব জীবনে স্বামী হিসেবে কেমন

পাকিস্তানের ধারাবাহিক নাটক ‘দার-এ-নিজাত’ নিয়ে আলোচনা চলছে বাংলাদেশেও। বিশেষ করে ধারাবাহিকের আবু বকর চরিত্রটি নারী দর্শকের মধ্যে তৈরি করেছে ব্যাপক কৌতূহল। কল্পনায় একজন স্বামীকে যেভাবে দেখতে চান, পর্দার আবু বকরকে অনেকের কাছে তেমন মনে হয়েছে। আবু বকর চরিত্রে অভিনয় করা এই নায়কের প্রকৃত নাম শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী। ব্যক্তিগত জীবনে এক চিকিৎসকের সঙ্গে বাগ্‌দানের পর সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। এরপর দুই বছর আগে বিয়ে করেন অভিনেত্রী মাহিন সিদ্দিকীকে। এখানে রইল শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী সম্পর্কে কিছু তথ্য:

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রোমান্টিক নায়ক হিসেবেই বেশি পরিচিত শেহেরিয়ার। ২০১২ সালে একটি নাটকে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে বিনোদনজগতে পা রাখেন। প্রথম নাটকেই আরুজ নামের এক বাক্ ও শ্রবণপ্রতিবন্ধী তরুণের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা পান। এ অভিনয় তাঁকে সে বছর বেস্ট টেলিভিশন সেনসেশন অ্যাওয়ার্ড এনে দেয়
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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অভিনয়ে আসার আগে শেহেরিয়ার মডেলিং করেছেন। আইবিএ থেকে উচ্চশিক্ষা শেষে পাকিস্তানের একটি খাদ্যপণ্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। সেই চাকরি ছেড়ে রকেট ইন্টারনেট নামের একটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত হন। পাকিস্তানে অনলাইন ব্যবসার প্রসারে রকেট ইন্টারনেটের বিশেষ ভূমিকা আছে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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শেহেরিয়ারের বাবা পাকিস্তান বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন, মা গৃহিণী। বাবার দিক থেকে তাঁর বংশপরিচয় সিন্ধি এবং মায়ের দিক থেকে ব্রাহুই। শেহেরিয়ারের ফুপু সুলতানা সিদ্দিকী পাকিস্তানের টেলিভিশন জগতের অত্যন্ত পরিচিত মুখ
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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নাটকের পাশাপাশি বেশ কিছু সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন শেহেরিয়ার। ‘হো মান জাহান’, ‘সাত দিন মহব্বত ইন’সহ বেশ কিছু সিনেমায় তাঁকে দেখা গেছে নায়কের ভূমিকায়
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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২০১৯ সালের মার্চে শেহেরিয়ারের সঙ্গে বাগ্‌দান হয় চিকিৎসক হালা সুমরোর। তবে একই বছরের অক্টোবরে তাঁদের বাগ্‌দান ভেঙে গেছে বলে শোনা যায়। তবে বাগদান ভেঙে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু বলেননি
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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এরপর অভিনেত্রী মাহিন সিদ্দিকীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০২৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর করাচি শহরে ঐতিহ্যবাহী সিন্ধি রীতিতে তাঁদের বিয়ে হয়। এই দুই তারকার বিয়ের খবর পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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অভিনয়ের পাশাপাশি পরিচালনা ও প্রযোজনায়ও নাম লিখিয়েছেন শেহেরিয়ার। ‘দার-এ-নিজাত’ ধারাবাহিকটি মূলত শেহেরিয়ারের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকেই তৈরি হয়েছে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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ধারাবাহিকটিতে রাগের সময়েও শান্ত থাকা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধৈর্য, মায়ের ইচ্ছাকে সম্মান করা এবং স্ত্রীর প্রতি যত্নশীল আচরণ—সব মিলিয়ে যেন আদর্শ স্বামীর প্রতিচ্ছবি পর্দার আবু বকর (শেহেরিয়ার)
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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‘দার–এ–নিজাত’ ধারাবাহিকের অরিজিনাল সাউন্ডট্র্যাকে কণ্ঠ দিয়েছেন শেহেরিয়ারের স্ত্রী অভিনেত্রী মাহিন সিদ্দিকী। প্রথমবার গান গাওয়া নিয়ে মাহিন সিদ্দিকী সংবাদমাধ্যমে বলেন, ‘তোমাকে (শেহেরিয়ার) বিশেষভাবে ধন্যবাদ। নিজেকে বিশ্বাস করতে না পারলেও তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছ। তোমার এই বিশ্বাস আমাকে যতটা এগিয়ে দিয়েছে, তা হয়তো তুমি কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারবে না।’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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‘দার–এ–নিজাত’ ধারাবাহিকে স্বামীর অভিনয় দেখে একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে মাহিন লেখেন, ‘কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শেষ। তোমাকে নিয়ে আমি ভীষণ গর্বিত।’
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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স্ত্রীকে নিয়েও বিভিন্ন সময়ে প্রশংসা করতে দেখা যায় শেহেরিয়ারকে। সময়জ্ঞান ঠিক করতে নাকি বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর স্ত্রী
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী
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তবে এসব তথ্য থেকে শেহেরিয়ার বাস্তব জীবনে ঠিক কতটা আদর্শ স্বামী, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, স্ত্রীর প্রতি আস্থা রাখা, তাঁকে উৎসাহ দেওয়া এবং তাঁর অবদান স্বীকার করার মধ্য দিয়ে শেহেরিয়ারের দাম্পত্য জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো ফুটে ওঠে
ছবি: ইনস্টাগ্রাম/শেহেরিয়ার মুনাওয়ার সিদ্দিকী

সূত্র: ডন ও দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন

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