৪৫ বছরের ভেনাস উইলিয়ামস ধুমধাম করে বিয়ে করলেন ৩৭ বছর বয়সী আন্দ্রেয়াকে, দেখুন ১৬টি ছবি

৪৫ বছরের ভেনাস উইলিয়ামস ধুমধাম করে বিয়ে করলেন ৩৭ বছর বয়সী আন্দ্রেয়াকে, দেখুন ১৬টি ছবি
বাতাসে ভাসছিল বিয়ের গুঞ্জন। এবার জানা গেল, সেপ্টেম্বরেই মার্কিন টেনিস তারকা ভেনাস উলিয়ামস প্রথম দফায় বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন বর আন্দ্রেয়া প্রেটির দেশ ইতালিতে। এরপর ডিসেম্বরের শুরুতে তাঁরা আদালতে গিয়ে কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা সারেন। আর তৃতীয় দফার বিয়ের আয়োজন হয়েছে সবচেয়ে ধুমধাম করে, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার সমুদ্রপাড়ে। পাঁচ দিনব্যাপী এ আয়োজনের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে একে একে বিয়ের ছবি প্রকাশ হয়েছে ভোগ ম্যাগাজিন, ভেনাস উইলিয়ামস ও আন্দ্রেয়া প্রেটির ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে।
১ / ১৬
২ / ১৬
৩ / ১৬
৪ / ১৬
৫ / ১৬
৬ / ১৬
৭ / ১৬
৮ / ১৬
৯ / ১৬
১০ / ১৬
১১ / ১৬
১২ / ১৬
১৩ / ১৬
১৪ / ১৬
১৫ / ১৬
১৬ / ১৬
সূত্র: ভোগ