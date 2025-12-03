৮ বছরের ছোট প্রেমিকের সঙ্গে বাগ্দান সারলেন ৪৫ বছর বয়সী ভেনাস উইলিয়ামস
অবশেষে প্রেমিক আন্দ্রেয়া প্রেটির সঙ্গে বাগ্দানের ছবি প্রকাশ করলেন সাতবার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী মার্কিন টেনিস খেলোয়াড়, ফ্যাশন ডিজাইনার ও ব্যবসায়ী ভেনাস উইলিয়ামস। আন্দ্রেয়া প্রেটি ইতালীয়-ড্যানিশ অভিনেতা, মডেল ও প্রযোজক। এই দুজনের প্রেমের খবর সামনে আসে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে। তখন তাঁরা ইতালির অ্যামালফি কোস্টে নৌভ্রমণে গিয়েছিলেন। এক পাপারাজ্জির ক্যামেরায় ধরা পড়ে যান।
২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৪৫ বছর বয়সী ভেনাসকে রোমে দেখা যায় অনামিকায় হীরার আংটিসহ। তখনই গুঞ্জন রটে; তবে জুলাই পর্যন্ত এই বিষয়ে মুখ খোলেননি দুজনের কেউই। ২২ জুলাই এক টুর্নামেন্টে ম্যাচ জয়ের পর সাক্ষাৎকারে ভেনাস বলেন, ‘আমার বাগ্দত্তা এখানেই আছেন। তিনিই আমাকে খেলা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেন।’
২ ডিসেম্বর নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে কয়েকটি ছবি প্রকাশ করে ৩৭ বছর বয়সী আন্দ্রেয়ার সঙ্গে বাগ্দানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ভেনাস। এর আগে একাধিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন ভেনাস। তবে কারও সঙ্গেই তা বাগ্দান পর্যন্ত গড়ায়নি।
এদিকে বড় বোনের বিয়ে উপলক্ষে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন এক বছরের ছোট বোন সেরেনা উইলিয়ামস। ওয়েডিং পার্টি, ব্রাইডাল লুক, পোশাক, মেকআপ, সাজসজ্জা, আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটছে সেরেনার। জানুয়ারিতে বিয়ে করতে পারেন ভেনাস ও আন্দ্রেয়া। বিয়ে হতে পারে ইতালিতে।
ভেনাসের পুরোনো যত সম্পর্ক
ভেনাস ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রেম করেছেন হাঙ্ক কিউনি নামের এক গলফারের সঙ্গে। ২০১২ সালে ইলিও পিস নামের এক কিউবান মডেলের সঙ্গে ডেট করতে শুরু করেন। ইলিও ও উগো ক্যাপাসোকের সঙ্গেই ভেনাস তাঁর ফ্যাশন লাইন ‘ইলেভেন’ নতুনভাবে শুরু করেন।
ইলিওর সঙ্গে ভেনাসের সম্পর্কটা আনুমানিক ২০১৫ পর্যন্ত টিকে ছিল। ২০১৭ সালে ভেনাস সম্পর্কে জড়ান নিকোলাস হ্যামন্ড নামের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তাঁরা দুই বছর ছিলেন এক ছদের নিচে।
এই জুটির বাগ্দান হয়েছিল কি না, নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ২০২১ সালে একজন টেলিস খেলোয়াড়ের সঙ্গে ভেনাসের নাম জড়িয়েছিল। তবে কেউই এ বিষয়ে মুখ খোলেননি। আর নীরবে প্রেম যদি হয়েও থাকে, নীরবেই হয়েছিল বিচ্ছেদ।
অবশেষে দোকলা চলো রে
২০২২ সালে এক সাক্ষাৎকারে ভেনাস জানিয়েছিলেন, তিনি ‘অনেক দিন ধরে একাই আছেন, সিঙ্গেল লাইফ উপভোগ করছেন। আর সম্পর্কে জড়ানো নিয়ে চাপ অনুভব করেন না।’
ভেনাস বলেছিলেন, ‘একা থাকা স্বাভাবিক। একা জীবনের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। তবে জীবন যদি আমাকে সঠিক মানুষ উপহার দেয়, তবে যৌথ জীবন কেন নয়?’
বোধ হয়, জীবনে সেই সঠিক মানুষের দেখা পেয়েই গেছেন ভেনিস। কেননা, এর আগে ভেনাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো প্রেমিকের সঙ্গে ছবি শেয়ার করেননি। এই প্রথম নিজের চেয়ে বয়সে ৮ বছরের ছোট আন্দ্রেয়ার সঙ্গে ছবি ভাগ করে নিলেন ভক্তদের সঙ্গে। অনলাইনের দুনিয়ায় অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছেন এই জুটি।
সূত্র: টেনিস৩৬৫ ডটকম