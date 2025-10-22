জয়া আহসান প্রথম নিজের শাড়িটি পেয়েছিলেন কবে

জয়া আহসান প্রথম নিজের শাড়িটি পেয়েছিলেন কবে
আজকাল অনেকে মায়ের বিয়ের শাড়ি পরেন নিজের বিয়েতে। তবে অভিনেত্রী জয়া আহসান পরলেন ভিন্ন কারণে। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম ‘আনন্দবাজার ডটকম’–এর এক ফটোশুটে পরলেন তাঁর মায়ের বিয়ের শাড়ি। হ্যান্ডলুম ডে উপলক্ষে এই ফটোশুটের ছবি প্রকাশিত হয় গত ৭ আগস্ট। আজ ২২ অক্টোবর সেই ফটোশুটের কয়েকটি ছবি জয়া আহসান তাঁর ফেসবুক পেজে শেয়ার করেছেন। সঙ্গে শাড়ি দুটি নিয়ে লিখেছেন ছোটবেলার কিছু স্মৃতি। এখানে জয়ার প্রকাশিত ছবিগুলোর সঙ্গে সেই ফটোশুটের কিছু ছবি দেওয়া হলো।
১ / ৭
২ / ৭
৩ / ৭
৪ / ৭
৫ / ৭
৬ / ৭
৭ / ৭