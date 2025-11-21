ফাইনালে যে দুই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মিস ইউনিভার্স নির্বাচিত হলেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ

ফাইনালে যে দুই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মিস ইউনিভার্স নির্বাচিত হলেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ
মিস ইউনিভার্সের ফাইনালে সেরা পাঁচের সবাইকে দুটি করে প্রশ্ন করা হয়। একটি প্রশ্ন স্বতন্ত্র, অর্থাৎ পাঁচজনকে পাঁচটি আলাদা প্রশ্ন করা হয়। আরেকটি প্রশ্ন ছিল কমন, অর্থাৎ সবার জন্য ছিল একই প্রশ্ন। কমন প্রশ্নটি করার সময় চারজনের কানে ছিল হেডফোন, যাতে তাঁরা কিছু শুনতে না পান। দেখে নিন মেক্সিকোর মেয়ে ফাতিমা বশ যে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সেরা হয়েছেন।
৭৪তম মিস ইউনিভার্স নির্বাচিত হয়েছেন মেক্সিকোর সুন্দরী ফাতিমা বশ। ১৯ নভেম্বর ভোরে প্রথমে ১২০ প্রতিযোগী থেকে সেরা ৩০ বেছে নেওয়া হয়। যেখানে নির্বাচিত হন বাংলাদেশের তানজিয়া জামান মিথিলা।
এরপর সুইমিং কস্টিউম রাউন্ড শেষে বাছাই করা হয় সেরা ১২। এই প্রতিযোগীরা অংশ নেন একটি ‘গাউন ওয়াক’ সেশনে, যেখান থেকে বাছাই করা হয় সেরা পাঁচ সুন্দরীকে। এই পাঁচজনের মধ্যে ছিলেন মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভেনেজুয়েলা ও আইভরিকোস্টের প্রতিযোগীরা।
প্রথম প্রশ্ন
২০২৫ সালে আপনার দৃষ্টিতে নারীর চ্যালেঞ্জগুলো কী এবং কীভাবে আপনি মিস ইউনিভার্স খেতাব ব্যবহার করে বিশ্বের নারীদের জন্য নিরাপদ স্থান তৈরি করবেন?
ফাতিমার উত্তর: নারীদের জন্য পৃথিবীটা এখন চ্যালেঞ্জের। একজন নারী ও মিস ইউনিভার্স হিসেবে অন্যের কল্যাণে আমার বক্তব্য এবং শক্তি কাজে লাগাব; কেননা এখন আমরা এখানে এসেছি কথা বলার জন্য, পরিবর্তনের জন্য এবং আমাদের সবই আছে। আমরা নারী, আমরা সাহসী—আমরা সবার সামনে দাঁড়িয়ে ইতিহাস গড়তে জানি।
দ্বিতীয় প্রশ্ন (কমন)
আজ আপনি মিস ইউনিভার্স ২০২৫ নির্বাচিত হলে এই প্ল্যাটফর্মকে কীভাবে তরুণীদের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবহার করবেন?
এই প্রশ্নের জবাবে সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তর দিয়েছেন ফাতিমা বশ। এই উত্তরই ফাইনালে ফাতিমার সেরার মুকুট নিশ্চিত করে। সংক্ষিপ্ত তবে শক্তিশালী সেই উত্তরেই তিনি বাকিদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান আদতে মুকুটের মতোই শক্তিশালী।
ফাতিমার উত্তর: মিস ইউনিভার্স হিসেবে বলব, নিজের স্বকীয়তার শক্তিতে আস্থা রাখো। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো। তোমার স্বপ্নের মূল্য আছে। তোমার হৃদয় অমূল্য। তোমার মূল্য সম্পর্কে অন্য কেউ যেন সন্দিহান না হয়; কারণ, তুমি মূল্যবান। আর বলব, তুমি শক্তিশালী আর তোমার কণ্ঠস্বর সবার কানে পৌঁছে যাক।
প্রশ্নোত্তর শেষে মিস ইউনিভার্স ২০২৫-এর চূড়ান্ত ফলাফলে জানা যায়, সেরা হয়েছেন মেক্সিকোর ফাতিমা বশ। বাকিদের মধ্যে থাইল্যান্ডের প্রভিনার সিং প্রথম রানারআপ আর ভেনেজুয়েলার স্টেফানি আবাসালি হন দ্বিতীয় রানারআপ। চতুর্থ অবস্থানে ছিলেন ফিলিপাইনের আহতিসা মানালো ও পঞ্চম আইভরিকোস্টের অলিভিয়া ইয়াসে।