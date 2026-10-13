স্মার্ট থেকে জমকালো, ছবিতে দেখে নিন পূজার পাঁচ রঙিলা লুক
কখনো ঐতিহ্যবাহী শাড়িতে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া, কখনো জমকালো পোশাকে উৎসবের ঝলক, আবার কখনো স্বচ্ছন্দ পোশাকে ছিমছাম সৌন্দর্য। ষষ্ঠী থেকে দশমী—দুর্গাপূজার এই দিনগুলোর রয়েছে আলাদা রং, আলাদা আবহ; আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যেতে পারে সাজও। রং, নকশা, গয়না আর সাজের ছোট ছোট পরিবর্তনেই ফুটে উঠতে পারে নিজস্বতা। ‘নকশা’র এই আয়োজনে রইল উৎসবে পাঁচটি ভিন্ন লুকে নিজেকে সাজিয়ে তোলার অনুপ্রেরণা।
ষষ্ঠীতে স্নিগ্ধতার ছোঁয়া
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সপ্তমীর সাজে স্কার্ট
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নবমীতে পাশ্চাত্যের হাওয়া
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বেনারসিতে দশমীর বর্ণিল সাজ
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