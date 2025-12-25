ইউরোপের চোখধাঁধানো ১০টি ক্রিসমাস মার্কেট দেখুন ছবিতে

বড়দিন এলেই ইউরোপের নানা শহরে বসে অপূর্ব সব ক্রিসমাস মার্কেট। বাংলা ভাষায় যেসব আদতে উৎসবের মেলা। ‘বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতিতে’ কয়েক সপ্তাহ মুখর থাকে এসব বাজার। স্থানীয় খাবার, হস্তশিল্প, সংস্কৃতি আর বড়দিনের আনন্দ—সব মিলিয়ে ক্রিসমাস মার্কেট হয়ে ওঠে ইউরোপীয় শীতের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে যান এসব বাজার দেখতে। ইউরোপের এমনই ১০টি বিখ্যাত ক্রিসমাস মার্কেটের একঝলক তুলে ধরা হলো এখানে।
ভিয়েনার সিটি হলের সামনে বসা এই বাজার রাজকীয় পরিবেশের জন্য বিখ্যাত। চারপাশের আলোকসজ্জা, বিশাল ক্রিসমাস ট্রি আর সারি সারি কাঠের স্টল—সব মিলিয়ে সত্যিই চোখধাঁধানো।
কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ দিক থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত।
স্ট্রাসবুর্গকে বলা হয় ‘ক্রিসমাসের রাজধানী’। শহরের পুরোনো অংশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই বাজারে ঐতিহ্যবাহী কাঠের ঘর, স্থানীয় হস্তশিল্প আর বড়দিনের খাবারের ঘ্রাণ মিলেমিশে তৈরি করে অনন্য আবহ।
কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে ২৪ ডিসেম্বর।
জার্মানির সবচেয়ে পুরোনো ক্রিসমাস মার্কেটগুলোর একটি। ঐতিহ্যবাহী কেক, কাঠের খেলনা আর বড় ধরনের ক্রিসমাস সাজসজ্জার জন্য ড্রেসডেনের এই বাজারের আলাদা পরিচিতি রয়েছে।
কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে বড়দিন পর্যন্ত।
প্রাগের পুরোনো শহরের মাঝখানে বসা এই বাজার যেন রূপকথার দৃশ্য। গথিক স্থাপত্যের পটভূমিতে বিশাল ক্রিসমাস ট্রি আর স্থানীয় হস্তশিল্পের দোকান পুরো পরিবেশে বাড়তি মাত্রা যোগ করে।
কখন যাবেন: ডিসেম্বরের শুরু থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ।
শহরের কেন্দ্রস্থলে বসা এই বাজারে স্থানীয় শিল্পকর্ম, খাবার আর সন্ধ্যার আলোকসজ্জা বেশ জনপ্রিয়। পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের ভিড় লেগেই থাকে।
কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত।
মধ্যযুগীয় শহর তালিনের টাউন হল স্কয়ারে বসা এই বাজার ছোট হলেও দারুণ মনোরম। ঐতিহাসিক পরিবেশ আর ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জাই এর মূল আকর্ষণ।
কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত।
আল্পস পর্বতের পাদদেশে বসা এই বাজারে ইতালীয় ও মধ্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। খাবার, হস্তশিল্প আর পাহাড়ি আবহ মিলিয়ে বাজারটি আলাদা অভিজ্ঞতা দেয়।
কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির শুরু।
গ্রাৎস শহরের বিভিন্ন স্কয়ারে ছোট ছোট বাজার বসে। প্রতিটিই আলাদা পরিবেশ, আলো আর সাজসজ্জায় অনন্য। বিশেষ করে সন্ধ্যায় বাজারগুলো সবচেয়ে সুন্দর লাগে।
কখন যাবেন: ডিসেম্বরের পুরো মাস।
আলো, সুর আর নানা আয়োজন মিলিয়ে এক বর্ণিল উৎসবের মেলা। এই ক্রিসমাস মার্কেট ঘিরেই বড়দিনের সময় ব্রাসেলস শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ।
কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির শুরু।
ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জা আর শান্ত পরিবেশের জন্য বাসেলের এই বাজার আলাদা পরিচিতি পেয়েছে। হস্তশিল্প আর স্থানীয় খাবার এখানে বিশেষ আকর্ষণ।
কখন যাবেন: ডিসেম্বরের পুরো মাস।