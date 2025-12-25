ইউরোপের চোখধাঁধানো ১০টি ক্রিসমাস মার্কেট দেখুন ছবিতে

ভ্রমণ

বড়দিন এলেই ইউরোপের নানা শহরে বসে অপূর্ব সব ক্রিসমাস মার্কেট। বাংলা ভাষায় যেসব আদতে উৎসবের মেলা। ‘বর্ণে, গন্ধে, ছন্দে, গীতিতে’ কয়েক সপ্তাহ মুখর থাকে এসব বাজার। স্থানীয় খাবার, হস্তশিল্প, সংস্কৃতি আর বড়দিনের আনন্দ—সব মিলিয়ে ক্রিসমাস মার্কেট হয়ে ওঠে ইউরোপীয় শীতের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে যান এসব বাজার দেখতে। ইউরোপের এমনই ১০টি বিখ্যাত ক্রিসমাস মার্কেটের একঝলক তুলে ধরা হলো এখানে।

ভিয়েনা ক্রিসমাস মার্কেট (রাথহাউসপ্লাৎস), ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

ভিয়েনা ক্রিসমাস মার্কেট (রাথহাউসপ্লাৎস), ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

ভিয়েনার সিটি হলের সামনে বসা এই বাজার রাজকীয় পরিবেশের জন্য বিখ্যাত। চারপাশের আলোকসজ্জা, বিশাল ক্রিসমাস ট্রি আর সারি সারি কাঠের স্টল—সব মিলিয়ে সত্যিই চোখধাঁধানো।

কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ দিক থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত।

স্ট্রাসবুর্গ ক্রিসমাস মার্কেট, স্ট্রাসবুর্গ, ফ্রান্স

স্ট্রাসবুর্গ ক্রিসমাস মার্কেট, স্ট্রাসবুর্গ, ফ্রান্স
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

স্ট্রাসবুর্গকে বলা হয় ‘ক্রিসমাসের রাজধানী’। শহরের পুরোনো অংশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই বাজারে ঐতিহ্যবাহী কাঠের ঘর, স্থানীয় হস্তশিল্প আর বড়দিনের খাবারের ঘ্রাণ মিলেমিশে তৈরি করে অনন্য আবহ।

কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে ২৪ ডিসেম্বর।

স্ট্রিজেল মার্কেট, ড্রেসডেন, জার্মানি

স্ট্রিজেল মার্কেট, ড্রেসডেন, জার্মানি
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

জার্মানির সবচেয়ে পুরোনো ক্রিসমাস মার্কেটগুলোর একটি। ঐতিহ্যবাহী কেক, কাঠের খেলনা আর বড় ধরনের ক্রিসমাস সাজসজ্জার জন্য ড্রেসডেনের এই বাজারের আলাদা পরিচিতি রয়েছে।

কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে বড়দিন পর্যন্ত।

ওল্ড টাউন স্কয়ার ক্রিসমাস মার্কেট, প্রাগ, চেক প্রজাতন্ত্র

ওল্ড টাউন স্কয়ার ক্রিসমাস মার্কেট, প্রাগ, চেক প্রজাতন্ত্র
ছবি: আর্থট্রেকার্স

প্রাগের পুরোনো শহরের মাঝখানে বসা এই বাজার যেন রূপকথার দৃশ্য। গথিক স্থাপত্যের পটভূমিতে বিশাল ক্রিসমাস ট্রি আর স্থানীয় হস্তশিল্পের দোকান পুরো পরিবেশে বাড়তি মাত্রা যোগ করে।

কখন যাবেন: ডিসেম্বরের শুরু থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ।

ভোরোশমার্তি স্কয়ার ক্রিসমাস মার্কেট, বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি

ভোরোশমার্তি স্কয়ার ক্রিসমাস মার্কেট, বুদাপেস্ট, হাঙ্গেরি
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

শহরের কেন্দ্রস্থলে বসা এই বাজারে স্থানীয় শিল্পকর্ম, খাবার আর সন্ধ্যার আলোকসজ্জা বেশ জনপ্রিয়। পর্যটক ও স্থানীয় মানুষের ভিড় লেগেই থাকে।

কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত।

তালিন টাউন হল স্কয়ার ক্রিসমাস মার্কেট, তালিন, এস্তোনিয়া

তালিন টাউন হল স্কয়ার ক্রিসমাস মার্কেট, তালিন, এস্তোনিয়া
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

মধ্যযুগীয় শহর তালিনের টাউন হল স্কয়ারে বসা এই বাজার ছোট হলেও দারুণ মনোরম। ঐতিহাসিক পরিবেশ আর ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জাই এর মূল আকর্ষণ।

কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত।

বোলজানো ক্রিসমাস মার্কেট, বোলজানো, ইতালি

বোলজানো ক্রিসমাস মার্কেট, বোলজানো, ইতালি
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

আল্পস পর্বতের পাদদেশে বসা এই বাজারে ইতালীয় ও মধ্য ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়। খাবার, হস্তশিল্প আর পাহাড়ি আবহ মিলিয়ে বাজারটি আলাদা অভিজ্ঞতা দেয়।

কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির শুরু।

গ্রাৎস ক্রিসমাস মার্কেট, গ্রাৎস, অস্ট্রিয়া

গ্রাৎস ক্রিসমাস মার্কেট, গ্রাৎস, অস্ট্রিয়া
ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস

গ্রাৎস শহরের বিভিন্ন স্কয়ারে ছোট ছোট বাজার বসে। প্রতিটিই আলাদা পরিবেশ, আলো আর সাজসজ্জায় অনন্য। বিশেষ করে সন্ধ্যায় বাজারগুলো সবচেয়ে সুন্দর লাগে।

কখন যাবেন: ডিসেম্বরের পুরো মাস।

উইন্টার ওয়ান্ডার্স, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম

উইন্টার ওয়ান্ডার্স, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
ছবি: ব্রাসেলস ডটবিই

আলো, সুর আর নানা আয়োজন মিলিয়ে এক বর্ণিল উৎসবের মেলা। এই ক্রিসমাস মার্কেট ঘিরেই বড়দিনের সময় ব্রাসেলস শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ।

কখন যাবেন: নভেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির শুরু।

১০

বাসেল ক্রিসমাস মার্কেট, বাসেল, সুইজারল্যান্ড

বাসেল ক্রিসমাস মার্কেট, বাসেল, সুইজারল্যান্ড
ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

ঐতিহ্যবাহী সাজসজ্জা আর শান্ত পরিবেশের জন্য বাসেলের এই বাজার আলাদা পরিচিতি পেয়েছে। হস্তশিল্প আর স্থানীয় খাবার এখানে বিশেষ আকর্ষণ।

কখন যাবেন: ডিসেম্বরের পুরো মাস।

