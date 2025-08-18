বৃষ্টিভেজা পদ্মপুকুর দেখুন ছবিতে ছবিতে
সদ্যই বিদায় নেওয়া বর্ষা ঋতু রেখে গেছে সোঁদা ঘ্রাণ আর সবুজ স্মৃতিচিহ্ন। বর্ষার বৃষ্টিতে সারা দেশের খাল–বিলে ফুটেছে শাপলা, পদ্মসহ বাহারি ফুল। শীতকালে অতিথি পাখি দেখতে যেমন সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান প্রকৃতিপ্রেমীরা, বর্ষায় তেমনই ভিড় জমে পদ্ম দেখতে। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এসেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ক্যামেরায় বন্দী করেছেন বৃষ্টি ও পদ্মপুকুরের চোখজুড়ানো ছবি। দেখুন তেমনই ৬টি।
