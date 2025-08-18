ভ্রমণ

বৃষ্টিভেজা পদ্মপুকুর দেখুন ছবিতে ছবিতে

সদ্যই বিদায় নেওয়া বর্ষা ঋতু রেখে গেছে সোঁদা ঘ্রাণ আর সবুজ স্মৃতিচিহ্ন। বর্ষার বৃষ্টিতে সারা দেশের খাল–বিলে ফুটেছে শাপলা, পদ্মসহ বাহারি ফুল। শীতকালে অতিথি পাখি দেখতে যেমন সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান প্রকৃতিপ্রেমীরা, বর্ষায় তেমনই ভিড় জমে পদ্ম দেখতে। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এসেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ক্যামেরায় বন্দী করেছেন বৃষ্টি ও পদ্মপুকুরের চোখজুড়ানো ছবি। দেখুন তেমনই ৬টি।

১ / ৮
পদ্মপাতায় জমেছে বৃষ্টির ফোঁটা, ঠিক যেন ঝকঝকে পারদ!
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
২ / ৮
পদ্মবনে খাবারের সন্ধানে জলপিপি, খুঁজে পেলেন কি?
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৩ / ৮
অনেক রকম সবুজের জমিনে একেকটি পদ্ম যেন হাসছে।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৪ / ৮
পদ্ম তখন ফুটি ফুটি করছে।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৫ / ৮
বর্ষা চলে গেলেও শরতেও থাকতে পদ্ম।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৬ / ৮
এই সেই পদ্মপুকুর, যেখানে সত্যিকারের পদ্মের ভিড়ে একটি ধাতব পদ্মেরও দেখা মিলবে।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৭ / ৮
পুকুরপাড়ে সবুজের সমারোহ, তাতে যেন আগুন জ্বালিয়েছে কৃষ্ণচূড়া।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
৮ / ৮
বর্ষার আসকারায় ঝোপঝাড় হয়ে উঠেছে তরতাজা আর গাঢ় সবুজ।
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
