দুবার বিশ্বভ্রমণ করা এই তরুণের প্রিয় দেশের নাম জানলে অবাক হবেন

দুবার বিশ্বভ্রমণ করা এই তরুণের প্রিয় দেশের নাম জানলে অবাক হবেন
গড়পড়তা মানুষ সারা জীবনে কয়টা দেশই আর ভ্রমণ করতে পারেন। যাঁরা ভ্রমণের মধ্যেই জীবনের অর্থ খুঁজে পান, এমন ব্যক্তিরা হয়তো স্বপ্ন দেখেন বিশ্বের সব দেশে পা রাখার। কারও স্বপ্ন পূরণ হয়, কারও হয় না। তবে আলভারো রোহাসের মতো মানুষ পৃথিবীতেই বিরল। এই স্প্যানিশ মাত্র ৩৬ বছর বয়সে জাতিসংঘ স্বীকৃত সব দেশ ভ্রমণ করে ফেলেছেন, সেটাও একবার নয়, দুবার! ভূপর্যটকদের বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম ‘নোম্যাড ম্যানিয়া’ বলছে, আলভারোসহ বিশ্বের মাত্র চারজন ব্যক্তির ১৯৩ দেশ দুবার সফরের কৃতিত্ব আছে। আলভারো তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।
২০১৯ সালের ৬ ডিসেম্বর কেপ ভার্দে ভ্রমণের মাধ্যমে প্রথমবার বিশ্বের সব দেশ ঘোরার মিশন সম্পন্ন করেন আলভারো রোহাস। ছয় বছরের ব্যবধানে গত ১৯ জুন মাল্টা ভ্রমণের মাধ্যমে একই কীর্তি গড়লেন দ্বিতীয়বারের মতো। লক্ষ্যে পৌঁছে আলভারো সেদিন ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে দীর্ঘ ক্যাপশনে নিজের অনুভূতি লিখেছেন। বলেছেন, ‘গত পাঁচ বছরে আমি যেন বহু জীবন দেখে ফেলেছি। আর একদম খোলাখুলি বললে, প্রথমবার যখন সব দেশ ঘুরছিলাম, সেটা আদতে নিজের জন্য ছিল না। ছিল অন্যদের জন্য। আমি তখন ছুটছিলাম অহংয়ের পেছনে, স্বীকৃতির পেছনে। কিছু প্রমাণ করার তাগিদে। কিন্তু এবার? একান্তই নিজের জন্য।’
বিশ্বের সব দেশ ভ্রমণ করা আলভারোর প্রিয় দেশ আফগানিস্তান। নোম্যাড ম্যানিয়ার এক সাক্ষাৎকারে এই পছন্দের পেছনের গল্পও বলেছেন তিনি। অনেকেই নাকি তাঁর কাছে প্রিয় দেশ সম্পর্কে জানতে চাইত, কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত কোনো উত্তর দিতে পারতেন না। ভাবতেন, প্রিয় একটি জায়গা বেছে নেওয়া তো অসম্ভব। কিন্তু একসময় নিজেকে চ্যালেঞ্জ দিলেন, যদি একটিই বেছে নিতে হয়, তাহলে?
তাঁর ভাষায়, ‘তখন বারবার একটা দেশের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল।’
দেশটা আফগানিস্তান। আলভারো বলেছেন, তাঁর এই পছন্দের জন্য অনেকে সমালোচনা করতে পারেন, অনেকের কাছে বিতর্কিতও মনে হতে পারে, কিন্তু তিনি তাঁর পছন্দের ব্যাপারে অটল। তাঁর ভাষায়, ‘গত পাঁচ বছরে যে বড় বড় শিক্ষা পেয়েছি, তার একটি হলো—কে কী বলছে বা ভাবছে, তা নিয়ে আমি এখন অনেক কম ভাবি।’
আলভারো আরও বলেন, ‘আমার জন্য আফগানিস্তান এমন একটা জায়গা, যেখানে নিজেকে সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত অনুভব করেছি। সাতবার গিয়েছি দেশটিতে, ১০০ দিনের বেশি সময় কাটিয়েছি, আর শত শত মানুষকে সঙ্গে নিয়েও গেছি।’
আলভারো রোহাসের প্রতিষ্ঠান ওয়ান্ডার এক্সপেডিশনেরও প্রথম গন্তব্য ছিল আফগানিস্তান। এখন তাঁর প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে এই দেশ। ২০২২ সালের জুন থেকে সেখানে ১৬টি অভিযান পরিচালনা করেছেন আলভারো।
