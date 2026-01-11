ভ্রমণ

ফৌজদারহাটের ডিসি পার্ক এখন ফুলের দখলে, দেখতে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা

ফৌজদারহাটের ডিসি পার্কে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী ফুল উৎসব। ‘পুষ্প কাননে জুড়িয়ে ভুবন প্রাণ, ছড়াও সাম্যের গান’—এই স্লোগান সামনে রেখে চতুর্থবারের মতো আয়োজিত ফুল উৎসবটি চলবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এবারের উৎসবে দেশি-বিদেশি ১৪০ প্রজাতির লক্ষাধিক ফুল প্রদর্শিত হচ্ছে। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, শিউলি ও হাসনাহেনার মনমাতানো সুবাসের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করছে টিউলিপ, চেরি, জাকারান্ডা ও উইস্টেরিয়ার মতো দুর্লভ ফুলের জাদুকরি সৌন্দর্য। রঙিন ফুলে সাজানো পার্কজুড়ে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ছে। ছবি তুলেছেন জুয়েল শীল

ফুল দিয়ে ডিসি পার্ক লেখা হয়েছে
ছবি: জুয়েল শীল
ফুল দিয়ে করা হয়েছে বিভিন্ন নকশা
ছবি: জুয়েল শীল
১৪০ প্রজাতির ফুল রয়েছে এখানে
ছবি: জুয়েল শীল
রঙিন ছাতা দিয়ে টানেলের মতো তৈরি করা হয়েছে
ছবি: জুয়েল শীল
চেরি, জাকারান্ডা ও উইস্টেরিয়ার মতো দুর্লভ ফুল চোখে পড়বে উৎসবে
ছবি: জুয়েল শীল
পার্কে এসে ছবি তুলছেন অনেকে
ছবি: জুয়েল শীল
এসব ছবি নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে
ছবি: জুয়েল শীল
ডিসি পার্কের জলাশয়ে কায়াকিং করছেন দর্শনার্থীরা
ছবি: জুয়েল শীল
চেরিসহ আছে ১৪০ প্রজাতির ফুল
ছবি: জুয়েল শীল
ফুল দিয়ে পাখি বানানো হয়েছে
ছবি: জুয়েল শীল
জলাশয়ে রাখা হয়েছে ঝরনা
ছবি: জুয়েল শীল
মেরিগো রাউন্ডেও অনেকের ভিড় চোখে পড়ল
ছবি: জুয়েল শীল
ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, শিউলি ও হাসনাহেনার মনমাতানো সুবাস মুগ্ধ করছে দর্শনার্থীদের
ছবি: জুয়েল শীল
দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়
ছবি: জুয়েল শীল
