শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে ২০২৬ সালেও শীর্ষে সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশের অবস্থান কত?
২০২৬ সালেও বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টধারী দেশের স্বীকৃতি ধরে রেখেছে সিঙ্গাপুর। এ দেশের নাগরিকেরা আগাম ভিসা ছাড়া এবার বিশ্বের ১৯২টি দেশ ও অঞ্চলে ভ্রমণ করতে পারেন। আজ মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) প্রকাশিত পাসপোর্ট ইনডেক্সে এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক নাগরিকত্ব–সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্য হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স।
সূচক প্রস্তুত পদ্ধতি নিয়ে হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্সের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার (আইএটিএ) তথ্যের ভিত্তিতে কোন দেশের পাসপোর্ট দিয়ে আগাম ভিসা ছাড়া কিংবা ভিসামুক্ত সুবিধা নিয়ে কয়টি দেশে যাওয়া যায়, এর ওপর ভিত্তি করে শক্তিশালী পাসপোর্টের এ সূচক তৈরি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বিশ্বের ১৯৯টি দেশের পাসপোর্ট ও ২২৭টি ভ্রমণ গন্তব্য।
মোট ১০১টি অবস্থানের এই তালিকায় দুর্বলতম দেশ আফগানিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির নাগরিকেরা মাত্র ২৪টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণের সুযোগ পান। সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানও তলানির দিক থেকে ৭ নম্বরে, অর্থাৎ ৯৫তম। বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী নাগরিকেরা ৩৭টি দেশে ভিসা ছাড়া বা অন অ্যারাইভাল ভিসায় ভ্রমণ করতে পারেন। গত বছরের শুরুতে আগাম ভিসা ছাড়া বিশ্বের ৩৯টি দেশ ভ্রমণ করতে পারতেন বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা। আর বছরের শেষ প্রান্তিকে এই সংখ্যাটি হয় ৩৮। ২০২৪ সালের শুরুতে এই সংখ্যাটি ছিল ৪২।
যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বাংলাদেশি অনেক পর্যটক অভিযোগ করেন, এসব ভিসামুক্ত দেশেও প্রবেশ করতে ভোগান্তি পোহাতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে অনেক দেশে প্রবেশের অনুমতিও মেলে না।
সেরা পাঁচ
সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টধারী দেশের তালিকায় সিঙ্গাপুরের পরই দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া। ১৮৮টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন দেশ দুটির পাসপোর্টধারীরা।
১৮৬টি দেশে আগাম ভিসামুক্তা সুবিধা নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে যৌথভাবে আছে ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড।
এবারের সূচকে চতুর্থ অবস্থানে আছে ১০টি দেশ। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, ফ্র্যান্স, জার্মানি, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, নেদারল্যান্ডস ও নরওয়ে—এই দেশগুলোর পাসপোর্টধারীরা ১৮৫টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।
হাঙ্গেরি, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত—এই পাঁচটি দেশ আছে পঞ্চম অবস্থানে। এসব দেশের পাসপোর্টধারীরা ১৮৪টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থান
বাংলাদেশের প্রতিবেশী, অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট মালদ্বীপের। সূচকে দেশটির অবস্থান ৫২তম। মালদ্বীপের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ৯২টি দেশে ভ্রমণ করতে পারেন।
এরপরই ভারতের অবস্থান (৮০তম)। ভারতীয় পাসপোর্টধারীরা ৫৫টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। ৮৫তম অবস্থানে থাকা ভুটানের পাসপোর্টধারীরা ৫০টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। মিয়ানমার আছে ৮৯তম অবস্থানে। দেশটির পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ৪৪টি দেশে।
সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে শ্রীলঙ্কা আছে ৯৩তম অবস্থানে। দেশটির পাসপোর্টধারীরা ৩৯টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।
বাংলাদেশের ঠিক পরে ৯৬তম অবস্থানে থাকা নেপালের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন ৩৫টি দেশে। পাকিস্তান রয়েছে ৯৮তম অবস্থানে। দেশটির পাসপোর্টধারীরা ৩১টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।
শক্তিশালী পাসপোর্টের সূচকে সবচেয়ে নিচে (১০১তম) আফগানিস্তানের অবস্থান। দেশটির পাসপোর্টধারীরা ২৪টি দেশে আগাম ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন।