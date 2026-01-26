জীবনযাপন

জেন আলফার যে ২৪টি শব্দ আপনার শিখে রাখা দরকার, যাতে তাদের সহজে বুঝতে পারেন

২০১০ সালের পর জন্ম নেওয়া প্রজন্মকে বলা হয় জেনারেশন আলফা বা জেন আলফা। পুরোপুরি ডিজিটাল–দুনিয়ায় বড় হচ্ছে এই প্রজন্ম। টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম—এসব প্ল্যাটফর্মই তাদের ভাষার কারখানা। ফলে তাদের ‘স্ল্যাং’ তৈরি হচ্ছে দ্রুত, ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে, আবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অচলও হয়ে যাচ্ছে। বড়দের কাছে জেন আলফার ভাষা অনেক সময় ধাঁধার মতো। তাই তাদের কথা একটু সহজে বুঝতে ২৪টি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ একসঙ্গে জেনে নেওয়া যাক।

বড়দের কাছে জেন আলফার ভাষা অনেক সময় ধাঁধার মতো
ছবি: এআই/প্রথম আলো

১. অরা/নেগেটিভ অরা (Aura/Negative aura)

অর্থ: কারও ভেতর থেকে আসা সামগ্রিক অনুভূতি বা ‘ভাইব’।
ব্যবহার: হি হ্যাজ গুড অরা।/এই কথাটায় নেগেটিভ অরা আছে।

২. ব্রেন রট (Brain rot)

অর্থ: অতিরিক্ত অনলাইন কনটেন্ট দেখে মাথা ঝিমিয়ে যাওয়া।
ব্যবহার: মিমটা দেখে ব্রেন রট হয়ে গেল।

৩. ব্রাহ (Bruh)

অর্থ: অবাক, বিরক্ত বা হতাশ প্রতিক্রিয়া।
ব্যবহার: আবার ব্যাগ আনতে ভুলে গেছিস? ব্রাহ!

৪. বাসিন (Bussin)

অর্থ: অসম্ভব ভালো (বিশেষ করে খাবার)।
ব্যবহার: বার্গারটা বাসিন!

৫. ক্যাপ/নো ক্যাপ (Cap/No cap)

অর্থ: ক্যাপ = মিথ্যা, নো ক্যাপ = একদম সত্যি।
ব্যবহার: ওটা ক্যাপ।/নো ক্যাপ, আমি সিরিয়াস।

৬. ক্রিঞ্জ (Cringe)

অর্থ: ভীষণ বিব্রতকর বা লজ্জার।
ব্যবহার: ভিডিওটা একদম ক্রিঞ্জ।

৭. গ্লেজিং (Glazing)

অর্থ: অতিরিক্ত তেল মারা বা অযথা প্রশংসা।
ব্যবহার: স্যারকে এত গ্লেজিং করিস না।

জেন আলফার ‘স্ল্যাং’ তৈরি হচ্ছে দ্রুত, ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে, আবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অচলও হয়ে যাচ্ছে
মডেল: রুকাইয়া রহমান ও পদ্মহেম পাবন। ছবি: কবির হোসেন

৮. গোট (GOAT)

অর্থ: গ্রেটেস্ট অব অল টাইম বা সর্বকালের সেরা।
ব্যবহার: প্লেয়ারটা গোট।

৯. গ্যাট (Gyatt/Gyat)

অর্থ: আকর্ষণীয় কাউকে দেখে অতিরঞ্জিত প্রতিক্রিয়া।
ব্যবহার: গ্যাট! প্রেমে পড়ে গেলাম।

১০. হিটস ডিফরেন্ট (Hits different)

অর্থ: আলাদাভাবে অনুভব হয়।
ব্যবহার: রাতে হাঁটতে বের হওয়াটা হিটস ডিফরেন্ট।

১১. ইক (Ick)

অর্থ: হঠাৎ করে কারও প্রতি আগ্রহ চলে যাওয়া।
ব্যবহার: ও যেভাবে কথা বলে, ইনস্ট্যান্ট ইক।

১২. ইটস গিভিং (It’s giving)

অর্থ: কোনো কিছুর আবহ বা ভাব বোঝানো।
ব্যবহার: ইটস গিভিং উইন্টার ভাইবস।

আজ জেন আলফার যে শব্দ ট্রেন্ডে, কালই সেটাই ‘ক্রিঞ্জ’ হয়ে যেতে পারে
ছবি: অগ্নিলা আহমেদ

১৩. লো–কি (Low-key)

অর্থ: চুপিসারে বা হালকাভাবে।
ব্যবহার: লো–কি এই সিরিজটা ভালো লেগে গেছে।

১৪. মিউইং (Mewing)

অর্থ: চোয়াল সুন্দর করার অনলাইন ট্রেন্ড।
ব্যবহার: ও অনেক দিন ধরে মিউইং করছে।

১৫. নট গনা লাই (Not gonna lie/NGL)

অর্থ: সত্যি কথা বলছি—এই ইঙ্গিত।
ব্যবহার: এনজিএল, ঘটনাটা ওয়াইল্ড ছিল।

১৬. ওহাইও (Ohio)

অর্থ: অদ্ভুত, এলোমেলো বা ‘কার্সড’।
ব্যবহার: ভিডিওটা একদম ওহাইও!

১৭. ওপি (OP)

অর্থ: ওভারপাওয়ার্ড—অসম্ভব শক্তিশালী
ব্যবহার: ওর স্কিল ওপি।

১৮. রিজ (Rizz)

অর্থ: চার্ম বা ফ্লার্ট করার ক্ষমতা।
ব্যবহার: ওর রিজ আছে।

জেন আলফার ভাষা দ্রুত বদলায়
মডেল: রুকাইয়া রহমান ও পদ্মহেম পাবন। ছবি: কবির হোসেন

১৯. সিগমা (Sigma)

অর্থ: একা নিজের মতো থাকা (প্রায়ই ব্যঙ্গাত্মক)।
ব্যবহার: একাই বসে খাচ্ছে, সিগমা বিহেভিয়ার।

২০. সিক্স–সেভেন (6-7)

অর্থ: আসলে নির্দিষ্ট কিছু নয়, ভাইরাল রসিকতা।
ব্যবহার: এটা কোনো বাক্যে বসে না, নাটকীয়ভাবে ‘সিক্স-সেভেন’ বলে ওঠে।

২১. স্কিবিডি (Skibidi)

অর্থ: অদ্ভুত, এলোমেলো মিম-সংস্কৃতির অংশ।
ব্যবহার: এটা একদম স্কিবিডি।

২২. টুইন (Twin)

অর্থ: যাকে নিজের মতো মনে হয়।
ব্যবহার: টুইন, ড্রেসটা একদম আগুন!

জেন আলফার কথার মর্ম বোঝার জন্য, দূরত্ব কমানোর জন্য তাদের শব্দগুলো জানা থাকলে ক্ষতি নেই
ছবি: প্রথম আলো

২৩. ভাইব (Vibe)

অর্থ: পরিবেশ বা অনুভূতি।
ব্যবহার: গানটার ভাইবটা দারুণ!

২৪. ডব্লিউ/এল (W/L)

অর্থ: ডব্লিউ = জয়, এল = পরাজয়।
ব্যবহার: লুকটা ডব্লিউ।/ সিদ্ধান্তটা এল।

শেষ কথা

জেন আলফার ভাষা দ্রুত বদলায়। আজ যে শব্দ ট্রেন্ডে, কালই সেটাই ‘ক্রিঞ্জ’ হয়ে যেতে পারে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যেদিন আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এসব শব্দ ব্যবহার শুরু করবেন, ঠিক সেদিনই সেসব আর ‘কুল’ থাকবে না। তবু জেন আলফার কথার মর্ম বোঝার জন্য, দূরত্ব কমানোর জন্য এসব শব্দ জানা থাকলে ক্ষতি নেই।

সূত্র: রিডার্স ডাইজেস্ট

