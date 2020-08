আমাদের রসগোল্লা

এর একটা কারণ হতে পারে এই যে সংস্কৃত ভাষায় ‘আমিক্ষা’ কিংবা ‘আমীক্ষা’ বলে একটি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেটির বাংলা অর্থ ছানা (নগেন্দ্রনাথ বসু, ‘বিশ্বকোষ’, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১২)। ছানা হলো দুধের বিকৃতি। আর বিকৃত দ্রব্য দেবভোগ্য হতে পারে না। তাই এটা সাধারণ্যে ‘অজ্ঞাত’ এবং দেবতার ভোগে নিষিদ্ধ (ঠিক একই রকম তথ্য পাওয়া যায় গোল আলুর ক্ষেত্রেও)। উড়িষ্যার ইতিহাসবিদ জে. পাঢ়ী জানাচ্ছেন, ‘The rasgulla is more than 600 years old. It is as old as the Rath Yatra in Puri.’ তার মানে হলো পুরিতে ছানার অস্তিত্ব বেশ পুরোনো। শুধু উড়িষ্যার পুরি অঞ্চলেই নয়, জে. পাঢ়ীর বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দুধের মতো ছানারও অস্তিত্ব ছিল, বাংলাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। যেহেতু সংস্কৃত কেতাবে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং এটি দেবভোগ্য নয়, তাই সম্ভবত সাধারণ মানুষ এটি নিয়ে খুব বেশি কিছু ভাবেনি। আর এই সূত্রে এটাও ভাবা অসংগত নয় যে অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের ময়রারাও ছানার ব্যবহার জানতেন। কাজেই এই অঞ্চলে রসগোল্লার আবিষ্কার হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়, যদিও তার লিখিত ইতিহাস নেই।

রসগোল্লা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের হারাধন ময়রার নাম শোনা যায়। ধারণা করা হয়, হারাধন ময়রা ১৮৪৬-৪৭ সালের দিকে প্রথম রসগোল্লা তৈরি করেন। প্রণব রায় তাঁর বইয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৩ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণীর সূত্র ধরে হারাধন ময়রার রসগোল্লা তৈরির গল্প জানিয়েছেন। তিনি পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার সূত্র ধরে জানান, ‘কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে রসগোল্লার জন্মভূমি। ঐ গ্রামের হারাধন ময়রা রানাঘাটের পালচৌধুরী মহাশয়দের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। তাহার শিশুকন্যা কাঁদিতেছিল। তাহাকে সান্ত্বনার জন্য উনানের ওপর তৈরি রসে ছেনা ফেলিয়া দেখিল উৎকৃষ্টসামগ্রী তৈয়ার হইয়াছে। পালচৌধুরী জমিদারেরা উহার “রসগোল্লা” নামকরণ করেন।’ উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন মিষ্টি প্রস্তুতকারকেরা। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে দুই বাংলায়। অন্য আর একটি জনপ্রিয় মত হলো, কলকাতার বেনেটোলার সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের দীনু ময়রার পূর্বপুরুষ ব্রজ ময়রা কলকাতা হাইকোর্টের কাছাকাছি তাঁর দোকানে ১৮৬৬ সাল নাগাদ রসগোল্লা আবিষ্কার করেন। কলকাতার বাগবাজারের নবীন দাস আবিষ্কার করেন বিখ্যাত স্পঞ্জ রসগোল্লা।