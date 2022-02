লেখকদের নিয়ে যত ঘটনা-২৪: আল মাহমুদের সঙ্গে কবির লড়াই (অসম)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান না জন্মালে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সৈনিকবৃত্তিতে নিযুক্ত না থাকলে হাজার বছরের পরাধীন বাঙালি জাতি সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। আর স্বৈরাচারী এরশাদ ক্ষমতায় না এলে এ দেশের গরুর গাড়ির যুগের অবসান হতো না। আমি এ দেশের অনেক বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক নেতার সঙ্গেও কমবেশি পরিচিত। আমিই প্রথম বাংলাদেশে একটি র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা প্রকাশ করি, স্বাধীনতার পরপরই। পত্রিকাটির নাম ছিল দৈনিক ‘গণকণ্ঠ’। তখনো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে আসেননি। কিংবা যেদিন এলেন, সেদিনই পত্রিকাটি বেরিয়েছিল। পত্রিকার ব্যানার হেডলাইন ছিল, ‘আজ বঙ্গবন্ধু আসছেন’। আমি বহুবার বলেছি, আমি একজন কবিমাত্র, রাজনীতিক নই। আর কবিরা বাতাস খেয়ে বাঁচে না। আনিসুল হকের মতো লিখেটিখেই বাঁচে এবং সংবাদপত্রের মালিকদের পলিসির বাইরে একটা আকারও তাঁরা যুক্ত করতে পারেন না। কবিতা একালের দৈনিক সংবাদপত্রের মতো চার রঙের মিথ্যায় রঞ্জিত থাকে না। মানুষের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি থাকে, স্বপ্ন থাকে আর থাকে গীতিময় প্রতিবাদের ভাষা। ‘সোনালি কাবিন’ ওই ভাষাতে রচিত। প্রবন্ধ নয়, প্রকৃতপক্ষে গীতিকবিতা। আনিসুল হকের মতো বিদ্বান লোককে বোঝাতে হবে না যে সনেটের উৎপত্তিস্থল কোথায়! এবং তার নির্মাণশৈলীর পদ্ধতিগুলো কী! তবু আমার মতো অশিক্ষিত কবির সামান্য পড়াশোনায় একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে জানাতে চাই যে ইতালীয় ত্রুবাদুর বেদে–বেদেনিরা, ইউরোপে যাদের জিপসি বলা হয়, তাদের একধরনের চৌদ্দ লাইনের গীতমাত্র। এই আঙ্গিকটি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের মনঃপূত হলে তিনি তাদের গীতের আঙ্গিকটি গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে উইলিয়াম শেক্‌সপিয়ার এই আঙ্গিকটি তাঁর নিজস্ব ঢঙে আত্মস্থ করে অমর সনেট রচনা করে গেছেন। এই পেত্রার্কিয়ান সনেট স্টাইলই আমাদের বাংলা ভাষার অন্যতম স্রষ্টা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। তিনি ১৪ মাত্রার পঙ্‌ক্তি রচনা করে যে সনেট নির্মাণ করেন, তাতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশে অনেক ‘রত্ন’ আছে। ‘হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন...’।

প্যারিস শহরে বাস সফরের রাতটি কাটিয়ে আমরা পরের দিন মঁসিয়ে অ্যালেইন রোজানস্কির আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পম্পিডো সেন্টারে পৌঁছে দেখি, সেন্টারের সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী পুষ্প, উপহারসামগ্রীসহ আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা আধুনিক চিত্রকলার কতক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিয়ে আমাদের ধন্য করেন। আসার সময় অ্যালেইন রোজানস্কি আমাকে উদ্দেশ করে হাসলেন, ‘When I see you, I see the flag of Bangladesh fly...’ এই সূত্র ধরেই একদিন অকস্মাৎ ফ্রান্সের শিল্প-সংস্কৃতিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ মঁসিয়ে গি সখম্যান একসন্ধ্যায় আমার বাসায় আমাকে দেখতে আসেন। এই হলো ‘সোনালি কাবিন’, বাংলা ভাষার একজন গীতিকবির অল্প বয়সের রচনা, যা আমি অনেক দূরে ছেড়ে চলে এসেছি।’