সাড়ে তিন হাত জমি

সেখানেও বারবার ফলস অ্যালার্ম। অগত্যা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে আসা ছাড়া পথ নেই। আবারও সমস্বরে চেঁচাচ্ছে কিছু ছেলেপেলে, ‘পেয়ে গেছি দাদা, আসুন এদিকটায়।’ ভুরুটা আপনা থেকেই কুঁচকে গেল। কিছুটা বিরক্তির সঙ্গেই সে দিকে এগোলাম। কিন্তু একি! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখলাম মোটামুটি ঝকঝকে ফলকে লেখা: ‘In memory of our affectionate brother, Abdus Salam Chowdhury who suddenly passed away on the 13th June 1946. May his soul rest in peace. Erected by Moinuddin Chowdhury, Akhtar Uddin Chowdhury and Abdus Satter Chowdhury.’ মনটা ভরে গেল এই ভেবে যে আমার শ্বশুরের বহুদিনের লালিত ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছি। আবদুস সালাম চৌধুরীরও কি দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষ হলো? আমার মনে হলো, তিনিও দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছর ধরে তাঁর পরিবারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শুনতে পেলাম যেন তাঁর আদরমাখা কণ্ঠ, ‘এইখানটায়, এই গাছের ছায়ায় এসে বসো।’ দুপুরের তপ্ত রোদের ঝাঁজ নিমেষেই উবে গেল। এর বদলে গাছের মৃদুমন্দ বাতাসে নেমে এল এক নিগূঢ় প্রশান্তি। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে চুপচাপ বসে রইলাম। তারপর স্বর্গীয় এক অনুভূতি নিয়ে রওনা দিলাম হোটেলের উদ্দেশে। ফেরার পথে ট্যাক্সিতে সুনীলের কবিতা লাইনগুলোই আবারও মনে পড়ল, ‘বিষণ্ন আলোয় আমার এই বাংলাদেশ...এ আমারই সাড়ে তিন হাত জমি।’ সুনীলের চাপা বিষণ্নতা আমাকে আবারও ছুঁয়ে গেল। ব্রিটিশ ভারতে জন্ম নেওয়া সুনীলও তো আরেক সালাম। সালাম ভূমি আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজের কবিতায়, গল্পে উজ্জীবিত রেখেছেন তাঁর সাড়ে তিন হাত জমির দাবি। সেই মুহূর্তে আমার বড় সাধ হলো মাদারীপুরের মাইজপাড়া গ্রামে সুনীলকে সাড়ে তিন হাত জমি দিয়ে দিতে। সেখানে থাকবে তাঁর স্মৃতিফলক। তার পাশে গড়ে উঠবে একটা গ্রন্থাগার। সে গ্রন্থাগারে থাকবে বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডার। প্রতিবছর সেখানে কবিতার সম্মেলন হবে। সেই জায়গা ঘিরে গড়ে উঠবে এক বোদ্ধাগোষ্ঠী।

আমি কিন্তু সেই বুদ্ধিজীবীদের দলে নই, যারা গদগদ ভঙ্গিতে হয়ে যান পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতিচর্চার কাছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে চিন্তা–চেতনায় ধারণ করার বিষয়ে যতটা যত্নশীল, তার কিঞ্চিৎ পরিমাণ যদি আল মাহমুদ, গোলাম মোস্তফা, আব্বাসউদ্দীন, আহসান হাবিব বা আশরাফ সিদ্দিকীদের কর্মকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরায় ব্যয় করতেন, তবে আমরা একটা বহুত্ববাদী ও সহিষ্ণু বাংলাদেশ পেতাম। আর এক দল আছেন, যাঁরা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সূত্র ধরে পশ্চিম বাংলার সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদন না করেই প্রত্যাখ্যান করেন। আমি তাঁদের দলেরই নই। আমার কাছে সাহিত্য জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাকে জাতীয়তায় বাঁধা যায় না।