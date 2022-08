রবীন্দ্রনাথ, ‘রাজা’ ও ভিটগেনস্টাইন

রে মংক আরেকটি গুরুতর তথ্য দিয়েছেন। রাজা নাটক নিয়ে ভিটগেনস্টাইনের ঘোর এত দূর গিয়েছিল যে তিনি ইয়োরিকের সঙ্গে যৌথভাবে নাটকটি পুনর্বার ইংরেজিতে অনুবাদ করা শুরু করেছিলেন। মংক জানাচ্ছেন, ইয়োরিকের কাগজপত্রের মধ্যে টাইপ করা একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, যেটি আসলে রাজা নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। পাণ্ডুলিপির ওপরে লেখা—

‘THE KING OF THE DARK CHAMBER by Rabindranath Tagor [sic] translated from the English of Rabindranath Tagor into English used by L. Wittgenstein and Yorick Smythies, by L. Wittgenstein and Yorick Smythies.’

এ থেকে বোঝা যায়, ভিটগেনস্টাইনকে রাজা নাটক পেয়ে বসেছিল। না হলে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ থেকে আবার ইংরেজিতেই কেন ‘পুনরানুবাদ’ করতে হবে? রে মংকের মতে, এই খ্যাপামিটা ভিটগেনস্টাইন করেছিলেন ভাষান্তরের কারণে তৈরি হওয়া ‘ফাটল’ মোচনে এবং টেক্সটের ওপর জমে থাকা ‘তুষার গলিয়ে ফেলতে’।

কীভাবে সাধিত হয়েছিল এই পুনরানুবাদ? ভিটগেনস্টাইন ও ইয়োরিক রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা অচল, সাবেকি, কাব্যিক শব্দগুলো সরিয়ে সমকালীন চালু শব্দ ও উপমা বসিয়েছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘চেম্বার’ শব্দটির বদলে ভিটগেনস্টাইন ‘রুম’ শব্দটি এনেছেন (কেবল বইয়ের শিরোনামে ছাড়া)। রবীন্দ্রনাথ যেখানে লিখেছেন, ‘He has no dearth of rooms’, সেটি কেটে দিয়ে ভিটগেনস্টাইনরা লিখলেন, ‘He’s not short of rooms’।