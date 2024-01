এ পর্যায়ে নিজের লেখা গল্প ‘নিরপরাধ ঘুম’–এর ইংরেজি অনুবাদ পড়তে দিলাম চ্যাটজিপিটিকে। বললাম, এর একটা সমালোচনা লিখে দাও। আমার অনুমান হলো, চ্যাটজিপিটি অবশ্যই বাংলাদেশের ক্রসফায়ারের প্রেক্ষাপট, পারিবারিক ট্র্যাজেডি ইত্যাদি ঠিক ঠিক ধরতে পারবে। কিন্তু গল্পের শেষে যে টুইস্ট আছে (যেমন রাশেদ কি আসলেই ফিরে এসেছিল, নাকি পুরো ব্যাপারটাই স্বপ্নে ঘটেছে বা ঘটে নাই), সেটা সম্ভবত লেজেগোবরে করে ফেলবে। আমার অনুমানের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে জায়গাটা নিয়ে চ্যাটজিপিটি লিখল:

While the story effectively captures the human cost of violence and injustice, the resolution with Shahed’s return may be intentionally ambiguous, leaving room for interpretation. The narrative invites readers to question the reliability of memory and the complexity of familial relationships in the face of adversity.

চ্যাটজিপিটিকৃত লাইনগুলোর বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায় অনেকটা এমন: এই গল্পটি যেখানে সহিংসতা এবং অবিচারের মানবীয় ক্ষয়ক্ষতি খুব নিপুণভাবে হাজির করেছে, সেখানে শাহেদের ফিরে আসার ঘটনাটি সম্ভবত উদ্দেশ্যমূলকভাবে দ্ব্যর্থবোধক করে রাখা হয়েছে, যাতে এটা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাবার অবকাশ তৈরি হয়। এ রকম বর্ণনা বিরূপ পরিস্থিতিতে পারিবারিক সম্পর্কের জটিলতা এবং স্মৃতির যথার্থতা বিষয়ে পাঠককে প্রশ্ন করতে উত্সাহিত করে।

‘নিরপরাধ ঘুম’ যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের এই সমালোচনা পড়ে মুগ্ধ না হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। আর পাঁচ শতাধিক শব্দের এই পুরো সমালোচনাই সে করল ১০ সেকেন্ডের কম সময়ে।

ইংরেজি ভাষায় চ্যাটজিপিটির এই দাপট দেখে যদি কেউ ভাবেন, বাংলায় এখনো যথেষ্ট সময় আছে, তাহলে ভুল ভাববেন। চ্যাটজিপিটি বাংলায়ও দক্ষ হয়ে উঠছে। ইমতিয়াজ মাহমুদের একটা কবিতা দিয়ে এর সমালোচনা করতে করলাম। ডার্ক হিউমার একটু কম বোঝে মনে হলো। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি, ‘হারুণ’ কবিতায় ডার্ক হিউমার দেখতে পাচ্ছ কি না, তখন সে চটজলদিই দেখে ফেলে। ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দেয়।