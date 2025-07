জেল থেকে লেখা আলাউদ্দিন আল আজাদের একটি চিঠি

১. আলাউদ্দিন আল আজাদ ১৯৬১ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে কারাবরণ করেন। তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং মুচলেকা দিয়ে মুক্তি পান যে তিনি আর সরকারবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেবেন না। সেই বছরই কারাগারে থাকার পর, তিনি বামপন্থী রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং এরপর সাহিত্য ও গবেষণায় মনোযোগ দেন। প্রখ্যাত নাট্যকার মুনীর চৌধুরীও একইভাবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন।

২. ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন মুহম্মদ ফারুক। তিনি ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর আগে, সৈয়দ আলী আহসান বাংলা একাডেমিতে যোগদানের কারণে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৩. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘চর্যাপদ’–এর ওপর গবেষণা করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল ‘The Carya Songs: An Outline of Their Historical and Comparative Study’, যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। তিনি ১৯২৮ সালে এই গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন।

৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত সবচেয়ে বিখ্যাত অভিধান হলো ‘বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান’। এটি বাংলা একাডেমি থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই অভিধান বাংলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ নিয়ে প্রথম গবেষণার পরিচয় বহন করে।