নজরুল ও সেলবর্সী
বাঙালি মুসলমান চিন্তার মেরুকরণ
পশ্চিমা ভাবাদর্শে বামপন্থী ও ডানপন্থী যে মেরুকরণ, বাঙালি মুসলমান সমাজে তার উন্মেষ ১৯২০-এর দশকে। তারই উত্তরাধিকার নানা রঙে ও প্রতাপে পরে প্রবাহিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম ও ফযলুল হক সেলবর্সীর সূত্র ধরে এই লেখা সেই ভাবাদর্শিক মেরুকরণের অনুসন্ধান। লেখাটি প্রকাশিত হবে কয়েকটি পর্বে, ধারাবাহিকভাবে। গত সংখ্যায় (২৮ নভেম্বর ২০২৫) ছাপা হয়েছে তৃতীয় কিস্তি।
দাড়ি তো বাহ্য, চিহ্নতান্ত্রিক অণু-শাসনের আরও বড় নিশানা ছিল বাঙালি মুসলমান নারী। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাংলার হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজে নারীদের প্রকাশ্য উপস্থিতি নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে। আর বিশের দশক থেকে তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানে মুসলমান নারীর প্রকাশ্য বিচরণের দৃষ্টান্ত ধরে বাংলার মুসলমান সমাজেও এ প্রশ্ন উঁকি দেয়। নজরুল তখন শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন মিসেস এম রহমানের মতো নারী আন্দোলনের ভাবুককে। স্নেহাস্পদ সুফিয়া কামালের মতো ‘হেরেমের বন্দিনী বালিকা’কে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশে উৎসাহ জোগাচ্ছেন। আকৃষ্ট হচ্ছেন সমবয়সী ঢাবির প্রথম মুসলমান ছাত্রী ফজিলাতুন্নেসার প্রতি, যিনি ১৯২৮ সালে চলে যাচ্ছেন বিলেতে উচ্চতর লেখাপড়ার জন্য। দেশভাগের পর তিনি হবেন ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ।
পর্দা ও সর্দা বিল
নজরুল বলেছেন, ‘আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল।…আমাদের বাংলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ…তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে।…কন্যাকে পুত্রের মতোই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি।’
নব্যদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ আত্মকথায় লিখেছিলেন, ‘এই পর্দা–প্রথা মুসলমান সমাজকে পঙ্গু, অথর্ব, অসভ্য ও কৃষ্টিহীন করিয়া রাখিয়াছে। নারী জাতির পর্দার কড়াকড়ির সমর্থনে দিন-রাত শত হাদিস-কোরআন আওড়ান হইতেছে। যেন একমাত্র পর্দা-প্রথার উপরই ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। অথচ কার্যত এই পর্দা-প্রথা শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চাষি-শ্রমিক, কুলি-মজুর ও ভিক্ষুক যারা মুসলমান সমাজের বিপুল মেজরিটি, তাদের মধ্যে পর্দা-প্রথা নাই…যুক্তিহীন স্ববিরোধী পর্দা–প্রথাই মুসলমান সমাজের অর্ধেক মানুষকে পঙ্গু, অসহায় ও পুরুষের কাঁধের বোঝা করিয়া রাখিয়াছে। এর জন্য দায়ী মোল্লাদের বিকৃত ইসলাম।’
বিপরীতে সেলবর্সীর পত্রিকা ১৯২৯ সালে কামালি সংস্কারের প্রভাবে পাছে বাঙালি মুসলমান নারীদের মধ্যেও পর্দাপ্রথা নড়বড়ে হয়ে পড়ে, এ নিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে চলেছে। আল মুসলিম পত্রিকায় এম ইদ্রিস ‘নব্য-তন্ত্রী’ নামের এক কবিতায় লিখেছেন, ‘পর্দ্দা ওরা ফাঁক করে রে ফাঁক করে-/ বক্তৃতায় ও রং বেরং এর অক্ষরে।…খসিয়ে ফেলো মা ভগিনীর ঘোমটাটী/ বেরিয়ে পড় শাস্ত্র বিধির জাল কাটি!’ তারপর সেই কবিতায় পর্দার বিরুদ্ধে নব্যদের ‘লক্ষ্মীছাড়া’ যুক্তির অসাড়তা নিয়ে আফসোস করা হয়েছে।
নারী–পুরুষ সম্পর্কটি আবার এ সময়ের ঘোর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আবহাওয়ায় হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের সঙ্গে আন্তবর্গীয় (ইন্টারসেকশনাল) জটিলতার জটে পাকিয়ে যায়। ভিন্ন সম্প্রদায়ের নারী হরণ ও বলাৎকার নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠে। তবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল অংশ একজোট হন বিবাহ আইনের সংস্কার প্রশ্নে। বাল্যবিবাহ নিরোধে সারদা বা সর্দা বিল নামে একটি আইন উত্থাপিত হয়। এই আইন নিয়ে বিতর্ক ঘনিয়ে ওঠে। আল মুসলিম পত্রিকায় সারদা বিলে বাল্যবিবাহ নিষেধের বিপরীতে ধারাবাহিক প্রতিবেদন ছাপা হতে থাকে। নানা এলাকায় মুসলমান এবং কোথাও কোথাও নমশূদ্র-মুসলমান একসঙ্গে সভা করে সারদা বিলের বিরুদ্ধে তথা বাল্যবিবাহ রীতি অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে জনমত গঠন করা হতে থাকে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল কাসিম, আবদুর রউফ দানাপুরী, মুনসী মজহরুল হক, রেয়াজুদ্দীন আহমদসহ অনেকেই এসব সভা-সমাবেশে প্রতিবাদে অংশ নেন।
অন্যদিকে নজরুল অকুণ্ঠে দাঁড়ান সারদা বিলের পক্ষে। তিনি ‘চানাচুরে’ এক রঙ্গচিত্র লেখেন, ‘টাউন হলে “বুড়ো ও পণ্ডিতের দল” সারদা বিলের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। এই সময় যত সব টিকি-নিসূদন কালাপাহাড়ি তরুণের দল ক্ষুর কাঁচি নিয়ে তৈরি হয়েছিল। তারপর বুড়োদের ওপর তারা হামলে পড়ল। বুড়োরা পালাল, কিন্তু তাদের উৎপাটিত টিকি রয়ে গেল তরুণদের হাতে। “সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই টিকি ছেঁড়ার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন শত শত মহিলা, যাদের উদ্ধারকল্পে এইসব টিকির দল জমায়েত হয়েছিলেন।”’ আরেক ‘চানাচুর’ লেখায় তিনি বলেছেন, ‘বুড়োরা বাল্যবিবাহ আইনের প্রতিবাদ করছে। কারণ “বেচারাদের তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষের যে দফা নিকেশ হলো”। মেয়েরা বুঝে ফেললে আর বুড়োদের বিয়ে করবে না।’ (নজরুল রচনাবলী)
বাল্যবিবাহ নিরোধ ও জনপরিসরে নারীর বিচরণ এই উভয় প্রশ্নে নজরুলসহ নব্যপন্থীদের গরজ ছিল নারী যেন শিক্ষাসহ নানাবিধ মৌলিক আত্মগঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। অন্যদিকে সেলবর্সী প্রমুখের কাছে নারী প্রশ্নটি ছিল ট্র্যাডিশন রক্ষার প্রশ্ন।
ইবনে সউদ ও বাচ্চা সাকাও
নজরুল কামালি সংস্কারের পক্ষপাতী হলেও সেলবর্সী খেলাফতের পুনরুজ্জীবনের আশা ছাড়েননি। ১৯২৯ সালেও ‘আল মুসলিমে’ তিনি হিসাব কষছেন, খলিফা কে হবেন। তিনি বলছেন, দুনিয়ায় মুসলমান শাসক আছেন চারজন, যথা তুরস্কের কামাল, আফগানিস্তানের আমানুল্লাহ, ইরানের রেজা ও আরবের ইবনে সউদ। রেজা শিয়া, আর কামাল তো খেলাফত লুপ্ত করেছেন। এখন পাছে সংস্কারপন্থী রাজা আমানুল্লাহ খলিফা হয়ে যান, এটা সেলবর্সীর পছন্দ নয়। তিনি বললেন, খলিফা হওয়ার যোগ্য যদি কেউ হয়, তাহলে সে ইবনে সউদ। খলিফা বাছাইয়ে সেলবর্সী রাজনীতি নয়, বরং আকিদার ওপর গুরুত্ব দিলেন।
‘ইবনে সউদ ওহাবী, এ কথা সত্য। কিন্তু তিনি একজন খাঁটী মুসলমান। তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ইসলামকে… সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন। …তিনিই মুসলিম কুলাঙ্গার ও দুর্বৃত্তদিগের হাত হইতে মক্কা-মুয়াজ্জমা ও মদিনা-মুনাওরাকে ছিনাইয়া লইয়া তাহা নিরাপদে রাখিতেছেন। দেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, অবিচার, কুফার ও শেরেকীভাব তুলিয়া তাঁহার স্থলে খাঁটী ইসলামিয়াত প্রচার করিয়াছেন।…মুসলিম রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের মধ্যে তিনি খলিফা হইবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।’
আরেক লেখায় সেলবর্সী ইবনে সউদকে ‘দুনিয়ার মুসলিম নরপতিকুলের দীপ্ত ভাস্কর’ বলে অভিহিত করেছেন। হজ নিয়ে ইবনে সউদের সুব্যবস্থার তারিফ করেছেন। ইবনে সউদের খলিফা হওয়ার আশায় এভাবেই বুক বাঁধলেন সেলবর্সী।
অন্যদিকে নজরুলও ইবনে সউদের প্রশংসা করেছেন। তবে ভিন্ন জায়গা থেকে। ১৩৩১ সনে (১৯২৪ সালে) ‘সুবহ-উম্মেদ’ কবিতায় ইবনে সউদের উত্থানে দেখেছেন পরাস্ত জাতির পুনরুত্থান। তিনি লিখলেন:
সিজদা করিল নিজদ হেজাজ
আবার ‘কাবা’র মসজিদে।
আরবে করিল ‘দারুল-হারব’—
ধসে পড়ে বুঝি ‘কাবা’র ছাদ!
‘দীন দীন’ রবে শমশের-হাতে
ছুটে শের-নর ‘ইবনে সাদ’!
মাজার ফাড়িয়া উঠিল হাজার
জিন্দান-ভাঙা জিন্দা বীর!
গারত হইল করদ হুসেন,
উঁচু হলো পুন শির নবীর!
আরব আবার হলো আরাস্তা,
বান্দারা যত পড়ে দরুদ।
পড়ে শুকরানা ‘আরবা রেকাত’
আরফাতে যত স্বর্গ-দূত।
‘জুলফিকার’ গ্রন্থে কাজী নজরুল ইসলাম নতুন যুগের মুসলমান নেতাদের তালিকা করেছেন: গাজি মুস্তাফা কামাল, রেজা পহলবি, জগলুল, ইবনে সউদ, আমানুল্লাহ, করিম, ফয়সল। তাঁদের জাগ্রত নব্য–বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করে নজরুল আফসোস করেছেন—‘জাগে না কো শুধু হিন্দের দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল’।
মোদ্দাকথা, একই চরিত্র সম্পর্কে নজরুল ও সেলবর্সী দুই আলাদা বুঝ বুঝেছেন। নজরুল ইবনে সউদের ভেতর দেখেছেন আরবের জাতীয় রুহানি পুনরুত্থান, যাকে দেখে ভারতের মানুষও জাগবে। আর সেলবর্সী খুঁজেছেন পরহেজগার খলিফা।
এরই মধ্যে ঘটল আরেক ঘটনা। আফগানিস্তানে বাচ্চা সাকাও নামের এক সরদার রাজা আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করল। আমানুল্লাহ সিংহাসনচ্যুত হলেন। সংস্কারপন্থী আমানুল্লাহর পতনে সেলবর্সী আনন্দিত হয়ে লেখেন, ‘“বাচ্চা সাক্কা” যে বংশের লোকই হউন না কেন, তিনি দীনদার মুসলমান। তাঁহার ঘোষণাবাণীতে ইসলামের বিপরীতে একটি কথাও নাই। তাঁহার কার্য্য-কলাপের উপর শত্রুপক্ষ যতই দোষারোপ করুক না কেন, তিনি কোরআন হাদীসের বিপরীত কোনও কাজ করেন নাই। আফগানিস্তানের প্রধান প্রধান পীর-দরবেশ, আলেম-ফাজেলের মতানুসারে শাসন-কার্য্য পরিচালন করেন।’
এই লেখায় সেলবর্সী নিজ দেশের হিন্দুসমাজকেও এক হাত নেন। তিনি বলেন, হিন্দুসমাজের ভয় এই যে ভারতের মুসলমান ও আফগানিস্তানের মুসলমান এক হয়ে আবার মুসলমান রাজত্ব কায়েম করবে, তাই ‘আফগানিস্তানে কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত গবর্নমেন্ট থাকা তাহাদের জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। এ জন্য তাহারা চায় আফগানিস্তানে বিপ্লবানল জ্বলিতেই থাকুক, আফগান শক্তি চুর–মার ও ছারখার হইয়া যাউক।’ আফগান ও হিন্দুস্তানি মুসলমানের যে একতার কল্পনা সেলবর্সী করেছিলেন, তা অবশ্য ইতিহাসে পরিহাস হয়ে আছে।
কিন্তু বাচ্চাকে নিয়ে সেলবর্সী যত রকম প্রজেকশন বা ভাবক্ষেপণই করুন, সে উচ্ছ্বাস বেশি দিন টিকল না। সেনাপতি নাদির খান এসে বাচ্চাকে পরাস্ত করে রাজা হলেন। সেলবর্সীর উৎসাহ মাঠে মারা গেল।
ওদিকে নজরুল ছিলেন আমানুল্লাহর সংস্কার প্রচেষ্টার অনুরাগী। তিনি লিখেছেন:
কাবুল লইল নতুন দীক্ষা
কবুল করিল আপনা জান।…
‘আমানুল্লা’রে করি বন্দনা, কাবুল-রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানবজাতির অসম্মান!
…তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ, নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙেনি, ভাঙোনি একখানি ইট মন্দিরের।
অর্থাৎ আমানুল্লাহ রাজা হলেও তাঁর রাজ্যে মানুষের মর্যাদা আছে—এ খবরই নজরুলের কাছে আকর্ষণের বিষয় হয়েছিল। আর বাচ্চা সাকাও? প্রথম থেকেই নজরুল বাচ্চা সাকাওয়ের তীব্র বিরোধী। তিনি সওগাত পত্রিকায় বাচ্চা সাকাওয়ের পরাজয়ের পর বাচ্চার বাঙালি মুসলমান ভক্তদের শ্লেষ করে লিখলেন:
কাবুলের ‘আঙুল-ফুলে-কলাগাছ’ বাচ্চা-ই-শাকা এখন নাদির খাঁর তরবারিতলে ‘নফসি নফসি’ করছে। যে ভিস্তিকে সেই ভিস্তি।…বাচ্চু মিঞাকে হয়তো আবার কাবুলের রাস্তায় মশক ঘাড়ে করে পানি দিতে হবে কিংবা কাবুলের শুকনো রাস্তা তার রক্তে ভিজাতে হবে। ও নিয়ে যাদের মাথা ব্যথা বেশি, তারাই ওর হেস্তনেস্ত করবে। কিন্তু যাদের এতদিন ‘মাথা নাই তার মাথা ব্যথা’ হচ্ছিল বাচ্চাকে নিয়ে, তাদের উপায় হবে কী? বেচারাদের ‘গাজি’ যে গাঁজিয়ে উঠল। ইসলাম রক্ষার উপযুক্ত ‘গাজি’ পেয়েছিল বটে। বেড়ালকে দিয়েছিল মাছ বাছবার ভার।…বেওকুফ আর কাকে বলে? আশা করি বাচ্চা মরবার সময় তার মশকটা এইসব ভক্ত মিঞা সায়েবদের পাঠিয়ে দেবে।