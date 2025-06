মাইকেলের হাতে রামাদি চরিত্র

তা সত্ত্বেও অথবা সেই কারণেই হয়তো অধিকাংশ সমালোচক মাইকেলের কৃতির প্রশংসা করেছেন। তিনিই প্রকাশ্যে—নিজের ঢাক বোধ হয় একটু বেশি পিটিয়ে, তা মেনে নিয়ে বললেন: ‘The poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Miltion; many say it licks Kalidasa; I have no objection to that. I don’t think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets; Milton is divine.২ যতই প্রশংসা হোক প্রায় সবাই বলেন, মাইকেলের রাম-রাবণ চরিত্রে মূলগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। অবশ্যই এই মতের ব্যতিক্রমে মাইকেলের সমসাময়িক ও ভক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছিলেন: ‘দত্ত কবিবর রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়াই মেঘনাদবধ কাব্য লিখিয়াছেন।’৩ তবে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্রের নতুনত্বর উল্লেখ করেছেন: ‘...Mr. Datta owes a great deal more to Valmiki than the mere story. But, nevertheless, the poem is his own work from beginning to end. The scenes, character, machinery and episodes, are in many respects of Mr. Datta's own creations.’৪