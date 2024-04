আমার ঈদস্মৃতির জন্য ক্ষমা চাইছি, মা আমানি মনসুর

মরুভূমির বালিতে সার সার কবর,

পুরো গাজা পরিণত হয়েছে বিশাল গোরস্তানে,

তারই পাশে বৃদ্ধ আবু শায়ের বলছেন,

তবুও আমাদের ঈদ করতে হবে,

তবুও ঈদে আমাদের উৎসবে মাততে হবে,

আমরা পরাজয় মানব না।

ওই রোদ-তাতানো বালিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে

একটা ফণীমনসার নাছোড় সবুজ সতেজ তিনটা পাতা,

পাতার গায়ে কাঁটা,

আর তারই চূড়ায় একটা তীব্র হলুদ ফুল

ভ্যান ঘগের সব হলুদ শুষে নিয়ে ফুটে আছে, নাছোড়বান্দার মতো।

এই ঈদে আমার শৈশবের ঈদের স্মৃতিচারণা করবার জন্য

আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি,

প্যালেস্টাইন।

(রয়টার্সে ১০ এপ্রিল ২০২৪-এর Gazans live on memories of past Eid festivals as war ruins special day শিরোনামের প্রতিবেদন পড়ে)