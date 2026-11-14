তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি অনিবার্য

মতামত
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি অনিবার্য
যুদ্ধের মানচিত্রে যে রেখাটি একটি সীমান্ত, মানুষের জীবনে সেটিই কখনো শেষ দেখা বাড়ির ঠিকানা। রাষ্ট্র যখন বলে ‘কৌশলগত সাফল্য’, কোনো মা তখন সন্তানের নাম ধরে হাসপাতালের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন।
তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় এই মানুষগুলো প্রায়ই অনুপস্থিত। সেখানে থাকে ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা, জোটের শক্তি, পরাশক্তির মর্যাদা। অথচ সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটি হলো, যে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করার জন্য এত প্রতিযোগিতা, সেই পৃথিবীকেই ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলে বিজয় কার?
‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন’ এই বক্তব্য কি বিশ্বাস করব? আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিতে হবে, অনিবার্যতার দাবি মেনে নেওয়ার কারণ নেই। একাধিক আঞ্চলিক যুদ্ধ, পরমাণু হুমকি কিংবা বৃহৎ শক্তির বৈরিতা নিজেরাই বিশ্বযুদ্ধের প্রমাণ নয়। সাধারণ অর্থে বিশ্বযুদ্ধ বলতে প্রধান শক্তিগুলোর মধ্যে একাধিক অঞ্চলে বিস্তৃত, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক সামরিক সংঘর্ষ বোঝায়। তার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি নেই।
স্টকহোমভিত্তিক একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপ্রির ২০২৬ সালের মূল্যায়ন অনুযায়ী, বছরের শুরুতে বিশ্বে আনুমানিক ১২ হাজার ১৮৭টি পারমাণবিক ওয়ারহেড ছিল। এর প্রায় ২ হাজার ১০০ থেকে ২ হাজার ২০০টি মোতায়েনকৃত ওয়ারহেড উচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছিল। নয়টি পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রই অস্ত্রভান্ডারের আধুনিকায়ন অব্যাহত রেখেছে। একই সঙ্গে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতা ও ভুল হিসাবের ঝুঁকি বেড়েছে। এসব তথ্য বিপদের গভীরতা বোঝায়, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী তা বলে না।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে ফিরে তাকালে এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন সারায়েভোয় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রানৎস ফার্দিনান্দের হত্যাকাণ্ড ছিল তাৎক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু বারুদের স্তূপ তৈরি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও পরস্পরবিরোধী জোটের মধ্য দিয়ে। হত্যাকাণ্ডের পরও যুদ্ধই একমাত্র পথ ছিল না, ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত সংকটকে মহাযুদ্ধে পরিণত করে। শিক্ষা হলো, একটি ঘটনা যত ভয়াবহ হোক, তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, সে বিষয়ে নেতাদের দায় থেকে যায়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস আরও অন্ধকার সতর্কতা দেয়। নাৎসিবাদ, বর্ণবাদী শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা, সম্প্রসারণবাদ এবং আগ্রাসন প্রতিরোধের ব্যর্থতা ইউরোপকে বিপর্যয়ের দিকে নেয়। ১৯৩৯ সালে জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ ইউরোপে যুদ্ধের সূচনা করে। হলোকাস্টে ৬০ লাখ ইহুদি নিহত হন, নাৎসি নিপীড়নে আরও লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারান। ইতিহাসের ভয়াবহ সত্য হলো, শিক্ষিত সমাজ, উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ প্রশাসনও নৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারালে হত্যার যন্ত্রে পরিণত হতে পারে।
এই যুদ্ধগুলোর স্মৃতিতে বিজয়ের আবেগ আছে, কিন্তু স্মৃতিচর্চা যেন যুদ্ধের প্রতি রোমান্টিক মোহে পরিণত না হয়। সামরিক কুচকাওয়াজে অনাথ শিশুর অপেক্ষা দেখা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্য ভেঙেছে, সীমান্ত বদলেছে, ভবিষ্যৎ সংঘাতের বীজও রেখে গেছে। দ্বিতীয়টির পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রে ছিল পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষার অঙ্গীকার।
আজকের পরমাণু বাস্তবতা এই ক্ষতিকে পূর্ববর্তী দুই বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বহুগুণ ভয়াবহ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দুটি পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল; ভবিষ্যতের বড় পারমাণবিক বিনিময়ের ধ্বংসের মাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে।
কোন পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে বিস্তৃত হতে পারে? কয়েকটি প্রক্রিয়া একত্র হলে ঝুঁকি বাড়ে: প্রধান শক্তির সরাসরি সংঘর্ষ, মিত্রকে রক্ষার অঙ্গীকার থেকে জোটের সম্পৃক্ততা, পারস্পরিক সামরিক প্রস্তুতিকে আসন্ন আক্রমণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা এবং যোগাযোগের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। এর সঙ্গে নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট যুক্ত হলে আপসকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখানো সহজ হয়। সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত তখনই, যখন প্রত্যেকে নিজের পদক্ষেপকে প্রতিরক্ষা এবং প্রতিপক্ষের প্রতিক্রিয়াকে আগ্রাসন মনে করে।
সমসাময়িক উদাহরণে বিপদটির রূপ বোঝা যায়। ২০২৫ সালের জুনে ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় রাশিয়ার এমন কিছু কৌশলগত বোমারু বিমানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেগুলো পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম। প্রচলিত যুদ্ধে ব্যবহৃত এবং পারমাণবিক ভূমিকা থাকা সামরিক সম্পদের এই মিশ্রণ ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ তৈরি করে। তাই সাইবার, মহাকাশ ও প্রচলিত সামরিক অভিযানের সঙ্গে পরমাণু সংঘাতের সম্পর্ক আলাদা করে বিবেচনা জরুরি। প্রযুক্তির প্রসার যত দ্রুত হচ্ছে, সংকটে সিদ্ধান্ত যাচাইয়ের সময় তত সংকুচিত হতে পারে।
আশার সবচেয়ে শক্তিশালী ঐতিহাসিক উদাহরণ ১৯৬২ সালের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু সংঘাতের অত্যন্ত কাছে পৌঁছেও সমঝোতার পথ নেয়। সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমণ না করার অঙ্গীকার করে; গোপন যোগাযোগে তুরস্ক থেকে মার্কিন জুপিটার ক্ষেপণাস্ত্র সরানোর বিষয়টিও আসে। পৃথিবী রক্ষা পায় এমন কূটনীতির মাধ্যমে, যেখানে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণ অপমানিত করা সমাধানের শর্ত ছিল না। পিছিয়ে আসার পথ খোলা রাখাও রাষ্ট্রনায়কত্ব।
পৃথিবী কি আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ব্যয় বহন করতে পারে? অর্থের হিসাবে প্রশ্নটির উত্তর অসম্পূর্ণ থাকবে। যুদ্ধ হাসপাতাল ধ্বংসের পাশাপাশি চিকিৎসাব্যবস্থা চালানোর মানুষও হারায়; বিদ্যালয় ভাঙার পাশাপাশি একটি প্রজন্মের শেখার সময় কেড়ে নেয়। পরিবার ছিন্ন হয়, বাস্তুচ্যুতি দীর্ঘ হয়, রাজনৈতিক দমনকে জরুরি প্রয়োজন বলে বৈধতা দেওয়া সহজ হয়। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হলে বন্দিবিনিময়, মানবিক সহায়তা ও ভবিষ্যৎ সমঝোতার পথও সংকুচিত হয়। পুনর্গঠন মানে শুধু ইট বসানো নয়; পারস্পরিক বিশ্বাস ফেরানো।
আজকের পরমাণু বাস্তবতা এই ক্ষতিকে পূর্ববর্তী দুই বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বহুগুণ ভয়াবহ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দুটি পারমাণবিক বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল; ভবিষ্যতের বড় পারমাণবিক বিনিময়ের ধ্বংসের মাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে।
আইসিআরসি সতর্ক করেছে, জনবসতির কাছে একটি বিস্ফোরণই বিপুল হতাহত, চিকিৎসাব্যবস্থার বিপর্যয় এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতি ঘটাতে পারে। সীমান্ত তেজস্ক্রিয় দূষণকে থামানোর নিশ্চয়তা দেয় না।
নেচার ফুড-এ প্রকাশিত ২০২২ সালের গবেষণায় নির্দিষ্ট বৃহৎ যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া পারমাণবিক যুদ্ধের মডেলে ধোঁয়াজনিত জলবায়ু পরিবর্তন ও খাদ্য উৎপাদনের পতন থেকে ৫০০ কোটির বেশি মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা দেখানো হয়েছে।
কম ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলো এই বিপর্যয়ে অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এর ছোট অথচ তাৎপর্যপূর্ণ পূর্বাভাস লোহিত সাগরের সংকটে দেখা গেছে। আইএমএফের হিসাবে, ২০২৪ সালের প্রথম দুই মাসে সুয়েজ খাল দিয়ে বাণিজ্যের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ কমে যায়। দূরবর্তী সংঘাতও পণ্য পরিবহনের পথ ও সরবরাহব্যবস্থা বিঘ্নিত করতে পারে। উন্নয়নশীল, বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলো এমনিতেই তুলনামূলক বেশি সামুদ্রিক পরিবহন ব্যয় বহন করে।
বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য এর সম্ভাব্য অর্থ খাদ্য, জ্বালানি ও সার আমদানির বাড়তি চাপ, রপ্তানির অনিশ্চয়তা এবং প্রবাসী শ্রমিকের জীবিকার ঝুঁকি। ধনী রাষ্ট্র মজুত বাড়াতে পারে; দরিদ্র পরিবার খাবারের পরিমাণ কমায়। শক্তিশালী রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের টেবিলে যাদের আসন নেই, মূল্য পরিশোধের সারিতে তারা প্রায়ই সামনে থাকে। তাই ছোট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা মানবিক সহানুভূতির বিষয়মাত্র নয়; ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরীক্ষা।
বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান তাই বাস্তব: সংকটের মধ্যেও সরাসরি যোগাযোগ সচল রাখুন, অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ পুনর্গঠন করুন, পারমাণবিক ব্যবস্থায় ভুল সংকেত ও অননুমোদিত ব্যবহারের ঝুঁকি কমান। আন্তর্জাতিক আইন নিজের ও প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ করুন। আগ্রাসন প্রতিরোধের সঙ্গে আলোচনার পথ রাখুন। প্রতিপক্ষের নিরাপত্তাভীতি বোঝা তার অন্যায় অনুমোদন করা নয়, বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য বাস্তবতা বোঝা।
ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও অভিবাসন। ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম, ব্রুনেই
মতামত লেখকের নিজস্ব