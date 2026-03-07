গ্রাম সরকার যে কারণে ছিল জিয়াউর রহমানের দূরদর্শী ভাবনা

মতামত
গ্রাম সরকার যে কারণে ছিল জিয়াউর রহমানের দূরদর্শী ভাবনা
বাংলাদেশের রাষ্ট্র গঠন ও প্রশাসনিক বিকাশের ইতিহাসে গ্রামীণ সমাজকে নিরাপদ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অংশগ্রহণমূলক কাঠামোর মধ্যে আনার প্রশ্নটি সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাধীনতা–পরবর্তী অস্থির সময়ে গ্রামাঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল নাজুক, প্রশাসনিক উপস্থিতি ছিল সীমিত এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ছিল দুর্বল। বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগ ও ১৯৮০-এর দশকের সূচনালগ্নে দেশের বহু গ্রামে ডাকাতি, গরু চুরি, নৌকায় দস্যুতা এবং গ্রামীণ সংঘর্ষ ব্যাপক ও ভয়াবহ রূপ নেয়। সামাজিক কাঠামো ছিল দারিদ্র্যপীড়িত, ভঙ্গুর ও অস্থির। একই সঙ্গে সর্বহারা পার্টিসহ বিভিন্ন উগ্র ও অগণতান্ত্রিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই জটিল বাস্তবতায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি সমন্বিত নিরাপত্তা–দর্শন সামনে আনেন, যেখানে গ্রাম সরকার ও পুলিশিংকে তিনি তৃণমূল পর্যায়ের যুগপৎ শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।
জিয়াউর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন, কেবল কেন্দ্রভিত্তিক পুলিশ ব্যবস্থা দিয়ে বিস্তৃত গ্রামীণ বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সে সময় যোগাযোগব্যবস্থা ছিল দুর্বল, থানার ভৌগোলিক আওতা ছিল বিশাল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুলিশের দ্রুত উপস্থিতি নিশ্চিত করা ছিল কঠিন। ফলে তিনি বাস্তববাদী দৃষ্টিতে দেখেন, তৃণমূল নিরাপত্তাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতেই হবে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি গ্রাম সরকারকে গ্রামীণ পুলিশিংয়ের সহায়ক ও সমন্বয়কারী ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন।
গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জিয়াউর রহমান গ্রামীণ নেতৃত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন, যাতে স্থানীয় সমস্যা দ্রুত শনাক্ত ও সমাধান করা যায় এবং পুলিশ প্রশাসন বাস্তবসম্মত তথ্য ও সহযোগিতা পায়। তাঁর চিন্তায় গ্রাম সরকার ছিল কেবল উন্নয়ন তদারকের প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি ছিল সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার একটি প্রাথমিক প্রতিরোধ বলয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অপরাধ দমন কেবল দমনমূলক পুলিশি পদক্ষেপের মাধ্যমে টেকসই হয় না। বরং সামাজিক নজরদারি, স্থানীয় অভিভাবকত্ব ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই একটি স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়।
এই সময় গ্রামীণ এলাকায় সংঘটিত অপরাধগুলোর প্রকৃতি ছিল অনেকাংশে সুযোগসন্ধানী ও সংগঠিত। নদীপথে নৌ–ডাকাতি, রাতের বেলায় গরু চুরি, সংঘবদ্ধ ডাকাতি ও জমি বা সামাজিক বিরোধকে কেন্দ্র করে সহিংসতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ত। পুলিশ বাহিনী সীমিত জনবল ও অবকাঠামো নিয়ে সর্বত্র তাৎক্ষণিক সাড়া দিতে পারত না। জিয়াউর রহমান তাই গ্রামভিত্তিক সামাজিক কাঠামোকে সক্রিয় করে একধরনের প্রাথমিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে গ্রাম সরকার স্থানীয় পর্যায়ে সতর্কতা, তথ্য সংগ্রহ ও বিরোধ নিরসনে ভূমিকা রাখবে, আর পুলিশ থাকবে পেশাদার আইন প্রয়োগকারী শক্তি হিসেবে।
জিয়াউর রহমান মানুষের পুলিশ ধারণাকে গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ এমন পুলিশিং ব্যবস্থা, যা জনগণের আস্থা অর্জন করবে এবং স্থানীয় সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকবে। গ্রাম সরকার এই জনসম্পৃক্ত পুলিশিং মডেলের একটি কার্যকর সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। স্থানীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে পুলিশ মাঠপর্যায়ের বাস্তব তথ্য পেত, সন্দেহজনক চলাচল বা অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করত এবং সংঘাত প্রতিরোধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারত।
জিয়াউর রহমান বারবার জোর দিয়েছিলেন, গ্রামের মানুষকে নিরাপত্তাব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে গ্রামীণ সমাজের ভেতরে যদি দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার সংস্কৃতি তৈরি করা যায়, তবে অপরাধের ক্ষেত্র অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে আসে। গ্রাম সরকার কাঠামোর মাধ্যমে তিনি এমন একটি সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যেখানে ছোটখাটো বিরোধ স্থানীয়ভাবে মীমাংসা হবে, সামাজিক উত্তেজনা প্রাথমিক পর্যায়েই নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে পুলিশ দ্রুত ও কার্যকরভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।
পুলিশ সংস্কারের ক্ষেত্রেও জিয়াউর রহমানের উদ্যোগ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পুলিশ বাহিনীকে কেবল দমনমূলক শক্তি হিসেবে নয়, বরং জনবান্ধব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। মাঠপর্যায়ে পুলিশের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার ও তথ্যনির্ভর প্রতিরোধমূলক পুলিশিং—এই তিনটি বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। গ্রাম সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে পুলিশের সমন্বয় এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হয়েছিল।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গ্রামীণ নিরাপত্তাব্যবস্থাকে বহুমাত্রিক ও টেকসই করতে জিয়াউর রহমান আনসার ও ভিডিপি বাহিনীকেও পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেন। তাঁর দৃষ্টিতে পুলিশ ছিল পেশাদার আইনপ্রয়োগকারী মূল বাহিনী, আর আনসার ও ভিডিপি ছিল তৃণমূল পর্যায়ে সহায়ক জননিরাপত্তা শক্তি। গ্রাম সরকার কাঠামোর সঙ্গে এ বাহিনীগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি একটি বহুপদক্ষেপ নিরাপত্তাবলয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত সাড়া, স্থানীয় নজরদারি ও সামাজিক প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই সমন্বিত কাঠামো গ্রামীণ আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনাকে অধিক কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
গ্রামীণ নিরাপত্তা জোরদারে জিয়াউর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্রতিরোধমূলক পুলিশিং। তিনি বিশ্বাস করতেন, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়ার চেয়ে অপরাধের পূর্বশর্তগুলো দুর্বল করে দেওয়া বেশি কার্যকর। গ্রাম সরকার সক্রিয় থাকলে সামাজিক নজরদারি বৃদ্ধি পায়, অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠীর চলাচল সীমিত হয় এবং স্থানীয় বিরোধ দ্রুত চিহ্নিত হয়। এতে পুলিশের ওপর চাপ কমে এবং আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা হয় অধিক দক্ষ ও বাস্তবভিত্তিক।
এ ছাড়া জিয়াউর রহমান গ্রামীণ উন্নয়ন ও নিরাপত্তাকে একই ধারায় দেখেছিলেন। তাঁর নীতি ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক স্থিতি ও আইনশৃঙ্খলা পরস্পর নির্ভরশীল। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, যোগাযোগব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও স্থানীয় প্রশাসনিক সক্রিয়তা এসবকে তিনি আইনশৃঙ্খলা শক্তিশালী করার সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন। ফলে গ্রাম সরকার যখন উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করত, তখন একই সঙ্গে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখত।
বর্তমান কমিউনিটি পুলিশিং দর্শনের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের এই চিন্তাধারার গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থা ছাড়া টেকসই আইনশৃঙ্খলা সম্ভব নয়। তাই তিনি পুলিশ সদস্যদের আচরণ, মাঠপর্যায়ে উপস্থিতি ও জনগণের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন। গ্রাম সরকার এই যোগাযোগের একটি প্রাতিষ্ঠানিক সেতু হিসেবে কাজ করে, যা আজকের বিট পুলিশিং ধারণার পূর্বসূরি বলেও বিবেচিত হতে পারে।
তবে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে এটাও স্বীকার করতে হয় যে গ্রাম সরকার কাঠামো সর্বত্র সমানভাবে কার্যকর হয়নি এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন প্রশিক্ষণের অভাব, সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং প্রশাসনিক ধারাবাহিকতার ঘাটতি। তবু নীতিগত দিক থেকে এটি ছিল জনগণকে নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশীদার করার এক দূরদর্শী প্রচেষ্টা, যা বাংলাদেশের গ্রামীণ পুলিশিং চিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা-পরবর্তী অস্থির ও অপরাধপ্রবণ গ্রামীণ বাস্তবতায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে সমন্বিত নিরাপত্তা–দর্শন উপস্থাপন করেছিলেন, তার কেন্দ্রে ছিল জনগণ, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী পুলিশিং ব্যবস্থার সমন্বয়। গ্রাম সরকারকে তিনি তৃণমূল নিরাপত্তাকাঠামোর সহায়ক ইউনিট হিসেবে গড়ে তুলে একটি প্রতিরোধমূলক ও অংশগ্রহণভিত্তিক আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। একই সঙ্গে আনসার ও ভিডিপিকে স্থানীয় সহায়ক নিরাপত্তাশক্তি হিসেবে শক্তিশালী করার মাধ্যমে তিনি একটি বহুমাত্রিক, কার্যকর ও স্থিতিশীল গ্রামীণ নিরাপত্তাবলয় গঠনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এখানে পুলিশের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, আইনশৃঙ্খলার মূল কার্যক্রম, তদন্ত, দমন ও আইনি প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন যে স্থানীয় সামাজিক অংশগ্রহণ এবং আনসার ও ভিডিপির সহায়তা সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব অক্ষুণ্ণ ও কার্যকর থাকবে। বর্তমান বাংলাদেশের টেকসই গ্রামীণ নিরাপত্তাকৌশল প্রণয়নে তাঁর এই দূরদর্শী ভাবনা নতুন করে মূল্যায়নের দাবি রাখে।
ড. মো. রুহুল আমিন সরকার
অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার, সিআইডি, ঢাকা
