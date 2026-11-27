মহিউদ্দিন আহমদের কলাম
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা: কলমের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
নদীর স্বভাব হলো বহমান থাকা। তাকে বেঁধে রাখা যায়, কিন্তু চিরকাল আটকে রাখা যায় না। তার জল একদিন না একদিন বাঁধের ফাঁক খুঁজে নেয়, মাটির নিচে নিজের গোপন পথ বানিয়ে নেয়, অথবা প্লাবন হয়ে ফিরে আসে।
সংবাদও তেমন। সত্যও তেমন। মানুষের কণ্ঠও তেমন। যে সমাজে মানুষ বেঁচে থাকে, সেখানে প্রশ্ন জন্ম নেয়। যেখানে প্রশ্ন জন্ম নেয়, সেখানে উত্তর খোঁজার
চেষ্টা হয়। আর যেখানে উত্তর খোঁজার চেষ্টা হয়, সেখানেই জন্ম নেয় সংবাদপত্র, সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম। এ কারণেই ইতিহাসের প্রতিটি ক্ষমতাশালী শাসক, প্রতিটি সরকার, প্রতিটি রাষ্ট্র কোনো না কোনো সময় সংবাদমাধ্যমকে একই সঙ্গে প্রয়োজনও মনে করেছে, আবার ভয়ও পেয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসও এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের বাইরে নয়।
স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকার করেছে। রাজনৈতিক দলের ইশতেহারে, সংসদের বক্তৃতায়, জাতীয় দিবসের বাণীতে, আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মঞ্চে বারবার বলা হয়েছে, সংবাদপত্র হচ্ছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, সাংবাদিকতার স্বাধীনতা জাতির জন্য অপরিহার্য।
কিন্তু অদ্ভুত এক বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে আমরা বারবার হেঁটেছি। বিরোধী দলে থাকাকালে যে রাজনৈতিক শক্তি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষের সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ সমর্থক, ক্ষমতায় গিয়ে অনেক সময় সেই শক্তিই সংবাদপত্রের সমালোচনাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। কেন এমন হয়? কেন গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসা প্রায়ই ক্ষমতার দরজায় গিয়ে ম্লান হয়ে যায়?
এ প্রশ্নের উত্তর কেবল রাজনীতির ভেতরে নয়, মানুষের ক্ষমতালিপ্সার ইতিহাসেও লুকিয়ে আছে। ক্ষমতা প্রথমে স্থিতি চায়। তারপর আনুগত্য চায়। তারপর প্রশংসা চায়। এবং শেষ পর্যন্ত প্রায়ই সমালোচনাহীনতা চায়।
রাজনীতি যখন আন্দোলনের মধ্যে থাকে, তখন তার প্রধান অস্ত্র হয় বাক্স্বাধীনতা। তখন সংবাদপত্র তার বন্ধু। কারণ, সংবাদমাধ্যম তখন সরকারের ভুল তুলে ধরে, বিরোধী দলের বক্তব্য ছাপায়, দমন-পীড়নের খবর প্রকাশ করে। তখন সংবাদমাধ্যম যেন একধরনের আশ্রয়।
কিন্তু একই রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় গেলে সমীকরণ বদলে যায়। তখন সংবাদপত্রের সমালোচনা আর কেবল মতামত বলে মনে হয় না। সেটি অনেক সময় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয়। প্রশ্নকে মনে হয় বিরোধিতা। অনুসন্ধানকে মনে হয় ষড়যন্ত্র। আর সমালোচনাকে মনে হয় শত্রুতা। সেখান থেকেই শুরু হয় অস্বস্তি। তারপর সন্দেহ। তারপর নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা।
গণমাধ্যম আসলে একটি আয়না। আর আয়না খুব নিষ্ঠুর। সে কাউকে সুন্দর দেখানোর জন্য নিজের প্রতিচ্ছবি বদলায় না। মুখে ধুলো থাকলে ধুলোই দেখায়। চোখে ক্লান্তি থাকলে ক্লান্তিই দেখায়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই কথা। গণমাধ্যম যখন দুর্নীতির খবর প্রকাশ করে, তখন সে রাষ্ট্রকে অপমান করে না। সে শুধু আয়নাটা সামনে ধরে।
ক্ষমতা সব সময় আলো পছন্দ করে, কিন্তু অনুসন্ধানী আলোকরশ্মি পছন্দ করে না। সে করতালি ভালোবাসে, কিন্তু প্রশ্নকে ভালোবাসতে শেখে না। আর তাই বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ইতিহাস মূলত একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। কলমের সঙ্গে ক্ষমতার। প্রশ্নের সঙ্গে কর্তৃত্বের। সত্যের সঙ্গে স্বস্তির। নদীর স্রোতের সঙ্গে বাঁধের।
কিন্তু মানুষের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রবণতা আছে। আমরা অনেক সময় নিজের মুখ ঠিক করার চেয়ে আয়নাটাকেই দোষ দিই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেও এই প্রবণতা বহুবার দেখা গেছে। কোনো সরকারই সংবাদমাধ্যমের প্রশংসায় বিরক্ত হয় না। সমস্যা শুরু হয় সমালোচনা থেকে। কারণ, সমালোচনা ক্ষমতাকে তার সীমাবদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দেয়। আর ক্ষমতা নিজের সীমাবদ্ধতার কথা শুনতে খুব একটা পছন্দ করে না।
বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি শব্দ বারবার ফিরে আসে। সেটি হলো ‘ভয়’। এই ভয় কেবল সরকারের নয়। দলীয় রাজনীতির ভয়। আমলাতন্ত্রের ভয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভয়। ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর ভয়। সত্য প্রকাশিত হলে কী হবে? জনমত বদলে যাবে? ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে? বিরোধীরা সুযোগ পাবে? আন্তর্জাতিক সমালোচনা বাড়বে? এই আশঙ্কাগুলো বাস্তব হোক বা কল্পিত, এগুলোই অনেক সময় স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি সন্দেহের পরিবেশ তৈরি করে।
একজন সাংবাদিক ও একজন রাজনীতিবিদের সম্পর্ক অনেকটা নদী ও তীরের মতো। তাদের একে অপরকে প্রয়োজন। তবু তাদের মধ্যে দূরত্ব থাকে। রাজনীতিবিদ সমাজকে পরিবর্তন করতে চান। সাংবাদিক সেই পরিবর্তনের হিসাব চান।
রাজনীতিবিদ উন্নয়নের গল্প বলেন। সাংবাদিক তার প্রমাণ খোঁজেন। রাজনীতিবিদ সাফল্যের ভাষণ দেন। সাংবাদিক জানতে চান, ব্যর্থতার গল্প কোথায়? তাই এ সম্পর্ক কখনো পুরোপুরি আরামদায়ক নয়। হওয়ার কথাও নয়। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য এখানেই যে রাষ্ট্র ও সংবাদমাধ্যম সব সময় এক ভাষায় কথা বলবে না; বরং তাদের মধ্যকার সৃজনশীল টানাপোড়েনই গণতন্ত্রকে জীবন্ত রাখবে।
বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা হলো, আমরা অনেক সময় সমালোচনাকে শত্রুতা বলে মনে করি। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত এই প্রবণতা দৃশ্যমান। আমরা প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রশ্ন শুনতে অভ্যস্ত নই। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতায় বসার পর অনেক নেতার কাছে সমালোচনামূলক সাংবাদিকতা অস্বস্তিকর বলে মনে হয়।
অথচ উন্নত গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে সরকার ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক সব সময় মধুর না হলেও পারস্পরিক অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। সেখানে সাংবাদিকের প্রশ্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। গণতন্ত্রেরই একটি অপরিহার্য অঙ্গ।
অন্যদিকে একটি সত্যও স্বীকার করতে হবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে দায়হীনতা নয়। সাংবাদিকতারও নৈতিকতা আছে। তথ্য যাচাইয়ের দায়িত্ব আছে। মানহানি এড়ানোর দায়িত্ব আছে। জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দায়িত্ব আছে। কারণ, দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা যেমন রাষ্ট্রের ক্ষতি করে, তেমনি দায়িত্বহীন রাষ্ট্রও সংবাদমাধ্যমের ক্ষতি করে। সুস্থ সমাজে এই দুই শক্তির মধ্যে একটি ভারসাম্য প্রয়োজন। শাসন নয়, জবাবদিহি। সংঘাত নয়, স্বাধীনতা ও দায়িত্বের সহাবস্থান।
বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক সম্ভবত কখনো শেষ হবে না। কারণ, এটি কেবল আইনের প্রশ্ন নয়। এটি সংস্কৃতির প্রশ্ন। ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার প্রশ্ন। সমালোচনা গ্রহণ করার সক্ষমতার প্রশ্ন। প্রত্যেক সরকারই চায় জনগণ তাকে বিশ্বাস করুক। কিন্তু বিশ্বাস আদেশ দিয়ে অর্জিত হয় না। বিশ্বাস জন্ম নেয় স্বচ্ছতা থেকে। আর স্বচ্ছতার সবচেয়ে বড় সহচর হলো স্বাধীন গণমাধ্যম।
যে রাষ্ট্র সমালোচনাকে ভয় পায়, সে শেষ পর্যন্ত নিজের জনগণকেও ভয় পেতে শুরু করে। আর যে রাষ্ট্র প্রশ্নকে স্বাগত জানায়, সে ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী হয়। কারণ, নদীকে বেঁধে রাখলে জল থমকে যায়, কিন্তু প্রবাহকে সঙ্গে নিয়ে চললে নদী সভ্যতা গড়ে। সংবাদমাধ্যমও তেমনই। তাকে শত্রু মনে করলে সংঘাত জন্ম নেয়। তাকে গণতন্ত্রের সহযাত্রী মনে করলে আস্থা তৈরি হয়।
বাংলাদেশের দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রাপথে হয়তো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটাই: আমরা কি এমন এক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারব, যেখানে ক্ষমতা সমালোচনাকে ভয় পাবে না, আর গণমাধ্যম স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্বও বহন করবে? সেদিন হয়তো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে এত কথা বলতে হবে না। কারণ, স্বাধীনতা তখন কেবল সংবিধানের একটি বাক্য হবে না; সেটি জাতির রাজনৈতিক চরিত্রের অংশ হয়ে উঠবে।
একুশ শতকে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনলাইন পোর্টাল, ফেসবুক, ইউটিউব ও ডিজিটাল গণমাধ্যম। একদিকে তথ্যপ্রবাহ বেড়েছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নতুন প্রশ্নও তৈরি হয়েছে। এই বিতর্ক আসলে পুরোনো প্রশ্নেরই নতুন সংস্করণ। রাষ্ট্র কত দূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করবে? আর নাগরিক স্বাধীনতার সীমা কোথায়?
বাংলাদেশের ইতিহাস দেখলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। কোনো সরকারই আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করেনি। বরং প্রায় সবাই এর পক্ষে কথা বলেছে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে ঘোষণার দূরত্বই বারবার আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এর কারণ রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য নয়। এর কারণ ক্ষমতার প্রকৃতি।
ক্ষমতা সব সময় আলো পছন্দ করে, কিন্তু অনুসন্ধানী আলোকরশ্মি পছন্দ করে না। সে করতালি ভালোবাসে, কিন্তু প্রশ্নকে ভালোবাসতে শেখে না। আর তাই বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ইতিহাস মূলত একটি দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। কলমের সঙ্গে ক্ষমতার। প্রশ্নের সঙ্গে কর্তৃত্বের। সত্যের সঙ্গে স্বস্তির। নদীর স্রোতের সঙ্গে বাঁধের।
মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক
মতামত লেখকের নিজস্ব