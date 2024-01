পাঠ্যপুস্তক: এবার ব্লগ ও কোচিং সেন্টারের ওয়েবসাইট থেকে কপি

এই বইয়ের দশম অধ্যায় ‘সালোকসংশ্লেষণ’। এখানে আগের শিক্ষাক্রমের নবম-দশম শ্রেণির জীববিদ্যা পাঠ্যপুস্তকের সালোকসংশ্লেষণ-বিষয়ক চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ছবি একই থাকলেও মূল লেখার পরিবর্তন আনা হয়েছে। এটা করতে গিয়েই ‘নকল’ করা হয়েছে। ‘সালোকসংশ্লেষণ’ অধ্যায়ের ১৫০ পৃষ্ঠায় ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘...এটি মোটামুটি 1-2 (মাইক্রোমিটার) পুরু এবং এর ব্যাস 5-7 (মাইক্রোমিটার)। ক্লোরোপ্লাস্ট আকার ডিম্বাকৃতির এবং এটিতে দুটি ঝিল্লি আছে: একটি বাইরের ঝিল্লি এবং একটি অভ্যন্তরীণ ঝিল্লি। বাইরের এবং অভ্যন্তরীণ ঝিল্লির মধ্যে প্রায় 10-20 (ন্যানোমিটার) চওড়া আন্তঃঝিল্লি স্থান। অভ্যন্তরীণ ঝিল্লির মধ্যবর্তী স্থানটিই হলো স্ট্রোমা: ক্লোরোপ্লাস্টে গ্রানা (grana) নামের অঞ্চলে সালোকসংশ্লেষণের আলো শোষণ করে রাসায়নিক শক্তি উৎপাদন হয় এবং স্ট্রোমা অঞ্চলে সেই রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে শর্করা গঠনের বিক্রিয়াটি ঘটে। সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতরে কয়েকটি অঙ্গাণু হচ্ছে: ...’

দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ঠিক রেখে হুবহু এই অংশ তুলে আনা হয়েছে, ওয়েবসাইট থেকে। ২০১৯ সালের ২৫ অক্টোবর আপলোডকৃত CD Genomics ব্লগে ক্লোরোপ্লাস্টের গঠনে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা হুবহু পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘Chloroplasts are commonly found in guard cells located in plant leaves, roughly 1-2 micro meter thick and 5-7μmicrometer in diameter. Chloroplasts are oval-shaped and have two membranes: an outer membrane and an inner membrane. Between the outer and inner membrane is the intermembrane space approximately 10-20 nanometer wide. The space within the inner membrane is the stroma, the dense fluid within the chloroplast. This is the site at where the conversion from carbon dioxide to carbohydrates takes place.’

শুধু এই অংশটুকু নয়, এ বইয়ে ক্লোরোফিল, থাইলাকয়েড ও গ্র্যানামের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হুবহু ওই ওয়েবসাইটে থেকে নেওয়া হয়েছে।