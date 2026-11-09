অভিমত–বিশ্লেষণ
ক্ষমতার স্বার্থে কি পুরোনো শত্রুরা এক হতে পারে
‘স্বৈরাচার’ ও ‘গুপ্তরা’ এক হচ্ছে-প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই আশঙ্কার পেছনের রাজনৈতিক হিসাব খতিয়ে দেখা জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপি-জামায়াতের অবিশ্বাস এবং জুলাই-পরবর্তী রাজনৈতিক টানাপোড়েনের গভীর পর্যবেক্ষণও মানুষের আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১১ অক্টোবর বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় বলেছেন, ‘স্বৈরাচার’ ও ‘গুপ্তরা’ শিগগিরই এক হতে পারে (প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০২৬)। এর আগে ১ অক্টোবর ফেনীতে এবং ২০ অক্টোবর রাজশাহীতেও তিনি একই ধরনের কথা বলেছেন (প্রথম আলো, ১ ও ২০ অক্টোবর ২০২৬)।
‘স্বৈরাচার’ বলতে আওয়ামী লীগকে বোঝালেও ‘গুপ্তরা’ কারা, তা স্পষ্ট করেননি। তবে ইঙ্গিত জামায়াতের দিকেই যায়। জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানও একসময় বলেছিলেন, ‘গুপ্ত তো অবশ্যই। দেশের ভেতরে গুপ্ত ছিলাম। বাইরে যাইনি’ (বাংলা ট্রিবিউন, ৩ জুন ২০২৬)। প্রধানমন্ত্রীর এই আশঙ্কা তাই ইতিহাস ও আজকের রাজনীতির আলোকে একটু দেখা দরকার।
পুরোনো শত্রুরা কি আবার এক হতে পারে?
১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়, আর জামায়াত স্বাধীনতার বিরোধিতা করে। অথচ পরে নানা সময়ে তাদের একই পথে দেখা গেছে। ১৯৮৬ সালে এরশাদের নির্বাচন বিএনপি বর্জন করলেও আওয়ামী লীগ ও জামায়াত অংশ নেয়। লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদও এ নির্বাচনে জামায়াতকে আওয়ামী লীগের সঙ্গী বলেছেন (প্রথম আলো, ৪ আগস্ট ২০২৪)।
১৯৯১ সালে জামায়াতের সমর্থনে বিএনপি সরকার গড়ে। পরের বছর শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের
আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণ-আদালতে জামায়াতের আমির গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার হয়। আওয়ামী লীগও এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায় (বিবিসি বাংলা, ৩০ মার্চ ২০২২)।
আবার ১৯৯৪ সালের মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ওঠার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাতীয় পার্টি একসঙ্গে আন্দোলনে নামে। বিরোধী সংসদ সদস্যরা পদত্যাগ করেন এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বর্জন করেন। শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু হয় এবং ১২ জুন নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (বিবিসি বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১)।
২০০৮ সালের নির্বাচন নিয়েও এমন সন্দেহ উঠেছিল। খালেদা জিয়া নির্বাচনে যেতে দ্বিধায় থাকলেও জামায়াত আগ্রহী ছিল (দ্য ডেইলি স্টার, ৫ নভেম্বর ২০০৮)। পরে খালেদা জিয়া অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের সঙ্গে জামায়াতের পুরোনো সখ্য তখনো ছিল। তাঁর দাবি, জামায়াতের চাপেই বিএনপি ওই নির্বাচনে অংশ নেয় (ঢাকা টাইমস, ১০ এপ্রিল ২০১৭)।
এরপর যুদ্ধাপরাধের বিচার আওয়ামী লীগ ও জামায়াতকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। ২০১৩ সালে আবদুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায়ের পর শাহবাগ আন্দোলন শুরু হয়। তখন সরকারের সঙ্গে জামায়াতের আপসের সন্দেহও ওঠে (দ্য ডেইলি স্টার, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)। পরে কাদের মোল্লাসহ জামায়াতের কয়েকজন শীর্ষ নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়।
তবে রাজনৈতিক বিরোধের পরও এক হওয়ার ঘটনা অন্য দেশেও দেখা গেছে। ২০১৫ সালে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপি ও পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) মিলে সরকার গড়ে। অথচ কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা নিয়ে তাদের বড় বিরোধ ছিল। শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালে জোটটি ভেঙে যায় (দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫; এনডিটিভি, ১৯ জুন ২০১৮)।
এমন জোটের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলিয়াম রাইকার। তাঁর দ্য থিওরি অব পলিটিক্যাল কোয়ালিশনস বইয়ে দেখিয়েছেন, আদর্শে মিল না থাকলেও ক্ষমতার প্রয়োজনে রাজনৈতিক জোট হতে পারে।
তবে জোট গড়া আর টিকিয়ে রাখা এক কথা নয়। অর্থনীতিবিদ ডগলাস নর্থ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্যারি ওয়েইনগাস্ট তাঁদের ‘কনস্টিটিউশনস অ্যান্ড কমিটমেন্ট’ গবেষণায় বিশ্বাসযোগ্য অঙ্গীকারের গুরুত্ব দেখিয়েছেন। সহজ কথায়, সমঝোতা টিকতে হলে একে অন্যের কথা রাখার ভরসা থাকতে হয়। সেই বিবেচনায় প্রশ্ন ওঠে, একাত্তরের বিরোধ, যুদ্ধাপরাধের বিচার আর ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে বিপরীত অবস্থানের পর আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের মধ্যে সেই ভরসা কি এত সহজে ফিরবে?
ভারত কি দুই দলকে কাছাকাছি আনতে পারে?
আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের বহু দিনের সম্পর্ক। মুক্তিযুদ্ধ, সীমান্ত ও নিরাপত্তার কারণে এই সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতার বাইরে। তাই দলটিকে আবার রাজনীতিতে ফেরাতে ভারত কত দূর যাবে, সেই প্রশ্ন আছে।
এখানে ২০০৮ সালের কথা মনে করা যায়। তখন সেনাসমর্থিত সরকার শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে সরানোর চেষ্টা করছিল। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি তাঁর দ্য কোয়ালিশন ইয়ার্স (২০১৭) বইয়ে লিখেছেন, সেনাপ্রধান মঈন ইউ আহমেদ ভারত সফরে গেলে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ফিরলে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভয় প্রকাশ করেন। প্রণব তাঁকে আশ্বস্ত করেন (ইন্ডিয়া টুডে, ১৩ অক্টোবর ২০১৭)। অর্থাৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের সময় ভারত সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিল।
তবে রাজনীতির হিসাব সব সময় এক থাকে না। দেশের ভেতরের পরিস্থিতি বদলালে অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের হিসাবও বদলায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেমস রোজেনাউ তাঁর লিংকেজ পলিটিকস বইয়ে এমন সম্পর্কের কথাই বলেছেন। সেই হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতও নতুন পথ খুঁজতে পারে।
এর মধ্যে জামায়াতের সঙ্গেও ভারতের যোগাযোগের খবর এসেছে। জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ভারতীয় কূটনীতিকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি গোপন রাখতে বলেছিলেন (রয়টার্স, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫)। ভারত একে নিয়মিত কূটনৈতিক যোগাযোগ বলেছে (দ্য ডেইলি স্টার, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬)।
তাহলে ভারত কি দুই দলের মধ্যে বোঝাপড়ার চেষ্টা করতে পারে? আওয়ামী লীগকে রাজনীতিতে ফেরানো যদি ভারতের স্বার্থে হয়, আর জামায়াত যদি নিজের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চায়, তাহলে কোনো বিষয়ে সমঝোতা কি অসম্ভব? তবে যুদ্ধাপরাধের বিচারের ক্ষোভের কারণে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা তা কতটা মানবেন, সেই প্রশ্নও আছে।
অবশ্য ২০০৮ সালের সঙ্গে আজকের পরিস্থিতি এক নয়। শুধু ভারত চাইলেই হবে না। বাংলাদেশের ভেতরে দুই দলের স্বার্থ মেলার সুযোগ আছে কি না, সেটাই বড় কথা।
জুলাইয়ের অবিশ্বাস কি নতুন মিত্র খোঁজার কারণ?
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের আগে বিএনপি, জামায়াত ও আন্দোলনকারী ছাত্রদের লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের পতন। কিন্তু সরকার চলে যাওয়ার পরই নতুন হিসাব শুরু হয়। কে ক্ষমতায় যাবে, কখন নির্বাচন হবে, আর কার কতটা প্রভাব থাকবে—এসব নিয়ে কি আগের ঐক্যে ফাটল ধরে?
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবির পরিচয় গোপন রেখে প্রভাব বাড়িয়েছে এবং ছাত্রদলকে কোণঠাসা করেছে—এমন অভিযোগ ওঠে। আবার ‘নৌকা আর ধানের শীষ, দুই সাপের একই বিষ’ স্লোগানও শোনা যায়। বিএনপি কি এসবকে সাধারণ ছাত্ররাজনীতি মনে করেছিল, নাকি নিজেদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখেছিল? ‘গুপ্ত’ কথাটির পেছনেও কি সেই সন্দেহ কাজ করেছে?
অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিএনপি ও তারেক রহমানকে নিয়ে নানা আক্রমণ চলে। সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। পরে সাবেক কয়েকজন উপদেষ্টা সরকারের ভেতরে একটি ‘কিচেন ক্যাবিনেট’ বা ছোট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কথা বলেন (দ্য ডেইলি স্টার, ২৬ মে ২০২৬)। বিএনপির কি তখন মনে হয়েছিল, সরকারের ভেতরেও কেউ কেউ তাদের ক্ষমতায় আসা ঠেকাতে চাইছে?
৫ আগস্টের পর থেকেই তারেক রহমান দ্রুত নির্বাচন চেয়েছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন এবং সবাইকে নিয়ে দেশ চালানোর কথাও বলেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন পেছানো ও সংস্কারের শর্ত নিয়ে টানাপোড়েন চলতে থাকে। নির্বাচন দেরি করানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৯ মে ২০২৫)। বিএনপির মনে কি তখন ২০০৭–০৮ সালের ‘মাইনাস টু’-এর ভয় ফিরে এসেছিল? শেখ হাসিনার পর তারেক রহমানকেও রাজনীতি থেকে সরানোর আশঙ্কা কি তৈরি হয়েছিল?
এর সঙ্গে যোগ হয় জুলাই সনদ নিয়ে বিরোধ। বিএনপি সনদে সই করেও বাস্তবায়নের কিছু বিষয়ে আপত্তি তোলে। অধ্যাপক আলী রীয়াজও বিএনপির আগের অঙ্গীকার ও পরের অবস্থানের ফারাক নিয়ে সমালোচনা করেন (প্রথম আলো, ১১ অক্টোবর ২০২৬)। তাঁর প্রশ্নের গুরুত্ব আছে। কিন্তু বিএনপির আপত্তি কি শুধু সংস্কার নিয়ে? নাকি দলটির মনে হয়েছিল, যারা একসময় তাদের কোণঠাসা করতে চেয়েছিল বলে তারা সন্দেহ করে, তাদের চাপে নেওয়া সব সিদ্ধান্ত কেন মানতে হবে?
বিএনপির নিজেরও রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা ছিল। তাহলে দলটি কি সংস্কারের বিরোধিতা করছিল, নাকি জুলাইয়ের পরের অভিজ্ঞতায় আরও সতর্ক হয়ে উঠেছিল? জামায়াতের আচরণ নিয়েও কি ক্ষোভ জমেছিল? অন্যদিকে জামায়াতও কি মনে করছিল, আন্দোলনের পর তাদের চাওয়া-পাওয়া পূরণ হচ্ছে না?
রাজনীতিতে শুধু মুখের কথা দিয়ে সব বোঝা যায় না। এর পেছনে ভয়, ক্ষোভ, অবিশ্বাস আর লাভ-ক্ষতির হিসাবও থাকে। বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে সেই হিসাব বদলে গেলে কি পুরোনো মিত্ররা নতুন পথ খুঁজতে পারে? আর সেই সুযোগে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের স্বার্থ কি কোনো জায়গায় মিলে যেতে পারে?
ষড়যন্ত্রের ভয়, নাকি রাজনৈতিক বয়ান?
ক্ষমতার রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র কি নতুন কিছু? নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পেছনেও বিশ্বাসঘাতকতা ছিল। আজও ক্ষমতার লড়াই আছে, প্রতিপক্ষ সুযোগ খুঁজবে। তাহলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ‘স্বৈরাচার’ ও ‘গুপ্তরা’ এক হওয়ার আশঙ্কা কি অস্বাভাবিক? নাকি এ কথা বলে তিনি নিজের দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক ও এক রাখতে চাইছেন, পাশাপাশি প্রতিপক্ষকেও চাপে রাখতে চাইছেন? আমেরিকান গবেষক রবার্ট এন্টম্যান তাঁর ‘ফ্রেমিং’ গবেষণায় দেখিয়েছেন, কোনো ঘটনাকে কীভাবে তুলে ধরা হয়, তা মানুষের ভাবনায় প্রভাব ফেলে। তবে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা থাকলেও সরকারের দায়িত্ব কি কমে যায়?
বাংলাদেশ তো কোনো স্বর্গরাজ্য নয় যে এখানে খুনখারাবি, বিরোধ থাকবে না। এত মানুষের ছোট দেশে অভাব, বৈষম্য আর স্বার্থের টানাপোড়েন থাকবেই। মানুষ কি সব অপরাধ বন্ধ হওয়ার নিশ্চয়তা চায়, নাকি দেখতে চায় সরকার অন্যায় ঠেকাচ্ছে, অপরাধী ধরা পড়ছে এবং বিচার হচ্ছে?
নিজের দলের লোকজন যদি দখল, চাঁদাবাজি কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, সরকার তখন কী করবে? নিয়োগ, বদলি, সরকারি সুযোগ-সুবিধা কিংবা সার বিতরণে দলীয় পরিচয়ই যদি বড় হয়ে ওঠে, তাহলে জুলাইয়ে এত মানুষের আত্মত্যাগের মানে কী? যেসব পরিবার সন্তান হারিয়েছে, তারা কি আবার পুরোনো ব্যবস্থা দেখতে চেয়েছিল?
বিএনপির রাজনৈতিক ক্ষোভ থাকতে পারে। কিন্তু সে কারণে কি জুলাই সনদের দরকারি সংস্কারও আটকে থাকবে? বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রশাসনের জবাবদিহি, নাগরিক অধিকার কিংবা সাইবার নিরাপত্তার নামে মতপ্রকাশের ওপর নিয়ন্ত্রণ—এসব নিয়ে সরকার কী করবে? আগের সরকারের সমালোচনা করে ক্ষমতায় এসে একই পথে হাঁটলে পরিবর্তনটা কোথায়?
তাই প্রশ্ন শুধু ‘স্বৈরাচার’ আর ‘গুপ্তরা’ এক হবে কি না, তা নয়। প্রধানমন্ত্রী নিজের দলের ঘর কতটা ঠিক রাখতে পারবেন? মানুষের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার আর সুশাসন কতটা দিতে পারবেন? শেষ পর্যন্ত মানুষ কি ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে চায়, নাকি জুলাইয়ে যে পরিবর্তনের আশায় জীবন দিয়েছে, তার ফল নিজের চোখে দেখতে চায়?
মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার, শিক্ষক
ও গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
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