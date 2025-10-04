হামাস গাজায় আশা তৈরি করল, নাকি অনিশ্চয়তা বাড়াল?

নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণ
হামাস গাজায় আশা তৈরি করল, নাকি অনিশ্চয়তা বাড়াল?
শুক্রবার হামাস বলেছে, তারা গাজায় আটক থাকা সব ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিতে ও তাদের মধ্যে যারা মারা গেছে, সেসব মৃতদেহ ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত। তবে তারা স্পষ্ট করে দিয়েছে, আলোচনার জন্য এখনো অনেক কিছু বাকি।
হামাস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শান্তি–পরিকল্পনার কিছু অংশের বিষয়ে সম্মত হয়েছে, যদিও তারা আগে প্রত্যাখ্যান করা নির্দিষ্ট কিছু বিষয়, যেমন গোষ্ঠীটির নিরস্ত্রীকরণের শর্ত, সেগুলো নিয়ে তাদের বক্তব্যে কিছু উল্লেখ করেনি।
ট্রাম্প তাঁর ২০ দফা পরিকল্পনা মেনে নিতে হামাস ও ইসরায়েলকে জোরালো চাপ তৈরি করেন। তিনি বলেন, এই অগ্রগতি গাজায় যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনাকে আগের চেয়ে আরও কাছে এনে দিয়েছে। তিনি ইসরায়েলকে ফিলিস্তিনিদের এই ভূখণ্ডে বোমা হামলা বন্ধ করারও দাবি জানান।
তবে এখনো অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না যে গাজায় বিপুলসংখ্যক মানুষের চরম দুর্ভোগ নিয়ে আসা প্রায় দুই বছর ধরে চলা এই যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইসরায়েল ও হামাস প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবে কি না।
গাজার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই প্রস্তাবের প্রতি তাদের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। তারা আশা করছে, এটি অবশেষে ইসরায়েলের অভিযান থেকে মুক্তি এনে দিতে পারে, যে অভিযানে ইতিমধ্যে ৬০ হাজারের বেশি গাজাবাসী নিহত হয়েছে।
হামাস কী বলেছে
শুক্রবার এক বিবৃতিতে হামাস বলেছে, তারা গাজায় আটক থাকা সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে ও তাদের মধ্যে যারা মারা গেছে, সেসব মরদেহ ফিরিয়ে দেবে। তবে সেটি হবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবে উল্লেখ করা বন্দিবিনিময়ের প্রক্রিয়া মেনে এবং বন্দিবিনিময়ের জন্য মাঠের পরিস্থিতি তৈরি করা সাপেক্ষে।
ইসরায়েল মনে করে, গাজায় প্রায় ২০ জন জীবিত জিম্মি এবং আরও প্রায় ৩০ জনের মরদেহ রয়েছে। যদি হামাস তাদের মুক্তি দেয়, তবে ট্রাম্পের প্রস্তাবে ইসরায়েলকে ২৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দী ও যুদ্ধ চলাকালে আটক ১ হাজার ৭০০ জন গাজাবাসীকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
হামাসের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, তারা গাজা উপত্যকার শাসনভার একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি সংস্থার (টেকনোক্র্যাট) কাছে হস্তান্তর করার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। তবে সংস্থাটি গঠিত হতে হবে ফিলিস্তিনি জাতীয় ঐকমত্য এবং আরব ও ইসলামি বিশ্বের সমর্থনের ভিত্তিতে।
গত মার্চে সর্বশেষ যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর থেকে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি মৌলিক বিরোধ স্থায়ী শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হামাস যুদ্ধ-পরবর্তী গাজায় নিজেদের প্রভাব ধরে রেখে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চায়, অন্যদিকে ইসরায়েল চায় শুধু একটি সাময়িক চুক্তি, যা হামাসকে পরাজিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা আবার শুরু করার সুযোগ দেবে তাদের।
হামাসের বিবৃতিতে কিছু অস্পষ্টতা
হামাসের এই প্রতিক্রিয়া গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এতে মূল কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা রয়েছে, যা চুক্তি হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। হামাস জিম্মিদের মুক্তির জন্য কোনো সময়সূচি দিয়েছে কি না, ‘মাঠের পরিস্থিতি’ বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে, যা পূরণ হতে হবে—এসব বিষয় তাদের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট নয়।
এ ছাড়া আগে যা অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করত, সেই প্রস্তাবগুলো থেকে হামাস সরে আসবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বিবৃতিতে এ বিষয়েও কিছু বলা হয়নি যে গোষ্ঠীটি তাদের অস্ত্র ত্যাগ করবে কি না। ভবিষ্যতে গাজায় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ না করার শর্তে হামাস রাজি হয়েছে কি না, অথবা টেকনোক্র্যাট সংস্থাটিতে নিজেদের বা তাদের সদস্যদেরও স্থান দিতে হবে কি না, এ বিষয়গুলোও স্পষ্ট নয়।
ট্রাম্প কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন
শুক্রবার সন্ধ্যায় (যুক্তরাষ্ট্রের সময় অনুসারে) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, হামাস গাজায় ‘একটি স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য প্রস্তুত’। তিনি ইসরায়েলকে বোমা হামলা বন্ধ করার দাবি জানান, যাতে ইসরায়েলি জিম্মিদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া যায়।
ওভাল অফিস থেকে দেওয়া এক মিনিটের ভিডিওতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও বলেন, শান্তি–পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত দেশগুলোর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। এ সময় ট্রাম্প কাতার, সৌদি আরব, জর্ডান, মিসর ও তুরস্কের নাম উল্লেখ করেন; যদিও তিনি ভিডিওতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নাম উল্লেখ করেননি।
ইসরায়েলের প্রতিক্রিয়া
শনিবার ভোরে নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তাঁর টিমের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতায় কাজ চালিয়ে যাব, যাতে ইসরায়েল নির্ধারিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায় এবং যা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।’
ইসরায়েলের পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা ইয়াইর লাপিদ বলেছেন, চুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নেতানিয়াহুকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন দেবেন।
অন্যান্য দেশ কী বলছে
ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে বলেন, ট্রাম্পের পরিকল্পনার প্রতি হামাসের সাড়া প্রদান একটি ‘উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি’। তিনি আরও বলেন, এটি সংঘাতকে ‘আগের চেয়ে শান্তির কাছাকাছি এনেছে’ এবং তিনি সব পক্ষকে ‘অবিলম্বে চুক্তি বাস্তবায়নের’ আহ্বান জানান।
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘সব জিম্মির মুক্তি এবং গাজায় যুদ্ধবিরতি হাতের নাগালে!’ তিনি আরও বলেন, হামাসের বিবৃতির ওপর অবিলম্বে কাজ করা উচিত। হামাসের প্রতিক্রিয়াকে ‘শান্তির দিকে নিষ্পত্তিমূলক অগ্রগতির একটি সুযোগ’ বলে অভিহিত করেন তিনি।
আগেও কি আমরা সাফল্যের কাছাকাছি এসেছিলাম
গাজার যুদ্ধ শেষ করার সব প্রচেষ্টা প্রায়ই হতাশার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এর আগে ইসরায়েল ও হামাস শুধু সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল। সেটি ছিল ২০২৩ সালের নভেম্বরে প্রায় এক সপ্তাহের জন্য এবং এই বছরের শুরুতে তিন মাসের কম সময়ের জন্য।
তবে হামাসের পক্ষ থেকে সব ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার সদিচ্ছার এই বিবৃতি অন্তত কিছুটা হলেও আশাবাদ জাগিয়েছে যে সাম্প্রতিক আলোচনাগুলোর এর একটি স্থায়ী প্রভাব পড়বে।
জন ইউন নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক
নিউইয়র্ক টাইমস থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনুবাদ