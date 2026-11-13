মহিউদ্দিন আহমদের কলাম
দজ্জালের ছায়া ও আমেরিকার আয়না
কোনো কোনো মানুষ ইতিহাসে জন্ম নেন না, ইতিহাস তাঁদের জন্ম দেয়। তাঁরা মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার আগেই সময়ের গভীর অন্ধকারে তাঁদের ছায়া তৈরি হতে থাকে। শত শত অপ্রকাশিত ক্ষোভ, অসংখ্য অপূর্ণ স্বপ্ন, নীরব অপমান, দীর্ঘদিনের অবিশ্বাস এবং মানুষের হৃদয়ের গোপন ভয় একদিন এসে জড়ো হয় একটি নামের চারপাশে। তারপর সেই নাম আর কেবল একটি নাম থাকে না; তা হয়ে ওঠে একটি যুগের প্রতিধ্বনি। ডোনাল্ড ট্রাম্প তেমনই এক নাম। আর তাই তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মনে জেগে ওঠে আরেক নাম, বহু পুরোনো, বহু রহস্যময়। দজ্জাল।
দজ্জাল চরিত্রটিকে কোনো সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা সংগত নয়। কিন্তু কখনো কখনো এই ধরনের চরিত্র বাস্তবকে প্রতীকে রূপান্তরিত করে। মানুষের ভয়, বিভ্রম ও আকাঙ্ক্ষাকে রক্তমাংসের মানুষের শরীরে খুঁজে পায়। আমি সেই তুলনার সত্যতা যাচাই করব না; বরং সেই তুলনার জন্মের গল্প বলব। কারণ, প্রতিটি উপমার পেছনেও একটি ইতিহাস থাকে।
একটি দেশ আছে। তার নাম যুক্তরাষ্ট্র। তার কণ্ঠে বিজয়ের অহংকার, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, আর কাঁধে বিশ্বের নেতৃত্বের দায়িত্ব। মানুষ চাঁদে পৌঁছেছে তার হাত ধরে। ইন্টারনেট ছড়িয়ে পড়েছে তার মস্তিষ্ক থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি, চলচ্চিত্র, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি—সবকিছুর কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে এই দেশ।
দূর এশিয়ার কোনো গ্রামে, আফ্রিকার কোনো জনপদে কিংবা লাতিন আমেরিকার কোনো বস্তিতে বসেও মানুষ আমেরিকার দিকে তাকিয়ে ভাবে, ওখানেই বুঝি ভবিষ্যৎ বাস করে। কিন্তু মানুষের মতো দেশও কখনো কখনো একা হয়ে যায়। বাইরে যার মুখে হাসি, ভেতরে তার কান্না জমে থাকে। আমেরিকারও তেমনই হয়েছে।
ওয়াল স্ট্রিটের আকাশছোঁয়া লাভের নিচে অসংখ্য ছোট শহরের দীর্ঘশ্বাস চাপা পড়ে আছে। নিউইয়র্কের আলোয় ঝলমল করা রাতের বিপরীতে আছে মরিচাপড়া কারখানার নীরবতা। শ্রমিকেরা দেখছেন, তাঁদের সন্তানেরা আর আগের মতো নিরাপদ ভবিষ্যৎ পাচ্ছে না। মধ্যবিত্তেরা অনুভব করছেন, পৃথিবী যেন বদলে যাচ্ছে, কিন্তু সে পরিবর্তনের ভাষা তাঁদের নয়। আর সেই নীরব হতাশা, হেমন্তের ঝরা পাতার মতো, বছরের পর বছর জমতে থাকে। জমতেই থাকে। কেউ খেয়াল করে না।
প্রকৃতিতে ঝড় কখনো হঠাৎ আসে না। দিগন্তের ওপারে বহুদিন ধরে বাতাস জমে। আকাশে অদৃশ্যভাবে মেঘ তৈরি হয়। তারপর একদিন বজ্রপাতের শব্দে সবাই চমকে ওঠে। ট্রাম্প হলেন সেই বজ্রপাত। মানুষ তাঁর মধ্যে শৃঙ্খলা দেখেনি। দেখেছে উন্নাসিকতা, দেখেছে রাগ। দেখেছে এমন এক কণ্ঠস্বর, যে সভ্যতার ভদ্র মুখোশ ছিঁড়ে বলে উঠতে পারে, ‘রাজা নগ্ন।’
ট্রাম্প রাজনীতিবিদের মতো কথা বলেন না। তিনি রাষ্ট্রনায়কের মতোও কথা বলেন না। মাঝেমধ্যে তিনি যেন কোনো বাণিজ্যিক সিনেমার প্রধান চরিত্র। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সেই সিনেমাই কোটি মানুষের কাছে বাস্তবতার চেয়ে বেশি সত্য মনে হয়। কারণ, সত্য সব সময় তথ্যের মধ্যে বাস করে না। সত্য অনেক সময় মানুষের ক্ষতবিক্ষত অভিজ্ঞতার মধ্যে জন্ম নেয়।
দজ্জালের কাহিনিতে একটি বিষয় বারবার ফিরে আসে। ভ্রম। মায়া। বিভ্রান্তি। সে এমন এক শক্তির প্রতীক, যা মানুষকে বাস্তবতার অর্থ নিয়ে সন্দেহে ফেলে। ট্রাম্পের আবির্ভাবের সময়ও পৃথিবী যেন এক অদ্ভুত আয়নাঘরে প্রবেশ করেছে।
একই ঘটনা দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত সত্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি সংবাদ দেখে একদল মানুষ বলে, ‘এটাই সত্য।’ আরেক দল বলে, ‘সবই ষড়যন্ত্র।’ একই ছবি। একই ঘটনা। একই বক্তব্য। কিন্তু দুই পৃথিবী। দুই বাস্তবতা। দুই মহাবিশ্ব। যেন যুক্তরাষ্ট্র আর একটি দেশ নয়, বরং দুটি সমান্তরাল গ্রহ। এক গ্রহে ট্রাম্প নায়ক। অন্য গ্রহে তিনি বিপদ। এক গ্রহে তিনি মুক্তিদাতা। অন্য গ্রহে তিনি গণতন্ত্রের জন্য ঝড়ের সতর্কবার্তা।
গণতন্ত্রকে অনেকেই একটি দুর্গ মনে করেন। কিন্তু আসলে গণতন্ত্র দুর্গ নয়। গণতন্ত্র একটি বাগান। তাকে প্রতিদিন পরিচর্যা করতে হয়। আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। মাটি উর্বর রাখতে হয়। বিশ্বাসের জল দিতে হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সেই বাগানে অদৃশ্য আগাছা জন্মেছে।
দলীয় ঘৃণা, সামাজিক বিভাজন, মানুষের প্রতি অবিশ্বাস, সংবাদমাধ্যমের প্রতি সন্দেহ। এসব ধীরে ধীরে শিকড় ছড়িয়েছে। ট্রাম্প সেই আগাছা বপন করেননি। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পর সবাই প্রথমবার স্পষ্টভাবে আগাছাগুলো দেখতে পেয়েছে।
কখনো কখনো সভ্যতার সবচেয়ে বড় ফিতনা যুদ্ধ নয়। সমৃদ্ধি, ক্ষমতা, আত্মতুষ্টি এবং এই বিশ্বাস, ‘আমরা এত শক্তিশালী যে আমাদের পতন অসম্ভব।’ ইতিহাসের কবরস্থানগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি পতিত সাম্রাজ্য একসময় এ কথাই বিশ্বাস করত।
তারপর আসে এক বিকেল। আকাশে সূর্য ছিল। কিন্তু আমেরিকার আত্মায় সন্ধ্যা নেমেছিল। ক্যাপিটল ভবনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল উত্তেজিত জনতা। দূর থেকে দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছিল, ইতিহাস নিজের প্রতিকৃতিতে নিজেই আঘাত করছে। যে সংসদ ভবন একসময় গণতন্ত্রের মন্দির বলে পরিচিত ছিল, সেদিন তার দরজায় কড়া নাড়ছিল ক্ষোভ। কেউ দেখেছিল বিদ্রোহ। কেউ দেখেছিল বিশৃঙ্খলা। কেউ দেখেছিল গণতন্ত্রের ক্ষয়। কিন্তু সবাই বুঝেছিল, আমেরিকার গল্প বদলে গেছে। সেই দিন আর পাঁচটা দিনের মতো ছিল না। সেদিন একটি জাতি প্রথমবার নিজের মুখে বার্ধক্যের ছায়া দেখতে পেয়েছিল।
ইতিহাস সব সময় খলনায়ক খোঁজে। কারণ, তাতে গল্প বলা সহজ হয়। কিন্তু বাস্তবতা উপন্যাসের চেয়েও জটিল। হিটলার জার্মানির একমাত্র গল্প নন। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্পূর্ণ ইতিহাস নন। তেমনি ট্রাম্পও আমেরিকার পুরো কাহিনি নন। তিনি হয়তো একটি লক্ষণ। একটি সংকেত। একটি সমাজের অস্থির আত্মার বহিঃপ্রকাশ। যেন গভীর সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হয়েছে, আর ওপরে আমরা কেবল সুনামি দেখতে পাচ্ছি।
কখনো কখনো সভ্যতার সবচেয়ে বড় ফিতনা যুদ্ধ নয়। সমৃদ্ধি, ক্ষমতা, আত্মতুষ্টি এবং এই বিশ্বাস, ‘আমরা এত শক্তিশালী যে আমাদের পতন অসম্ভব।’ ইতিহাসের কবরস্থানগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি পতিত সাম্রাজ্য একসময় এ কথাই বিশ্বাস করত।
ধরা যাক, এ কাহিনি একটি উপন্যাস। এর শেষ অধ্যায়ে ট্রাম্প আর কেন্দ্রীয় চরিত্র নন। তিনি দূরে সরে গেছেন। সময় তাঁকে ধীরে ধীরে ইতিহাসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরার আলো নিভে গেছে। মঞ্চ ফাঁকা। স্লোগান স্তব্ধ। কিন্তু একজন চরিত্র তখনো রয়ে গেছে। তার নাম আমেরিকা। সে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্তহীন আয়নার সামনে। তার চোখে ক্লান্তি। মুখে অহংকারের ছায়া। কপালে উদ্বেগের রেখা। সে নিজের দিকে তাকিয়ে আছে। আর সেই আয়নায় সে ট্রাম্পকে যতটা দেখে, তার চেয়ে বেশি দেখে নিজেকে। দেখে একাকিত্ব। দেখে বিভাজন। দেখে ক্ষোভ। দেখে স্বপ্নভঙ্গ। দেখে নিজের অপূর্ণতা।
হয়তো একদিন ইতিহাসের আদালতে ট্রাম্পের বিচার হবে। গবেষকেরা তাঁর ভাষণ, তাঁর সিদ্ধান্ত, তাঁর উত্থান ও পতনের কারণ খুঁজবেন। কেউ তাঁকে গণতন্ত্রের বিদ্রোহী সন্তান বলবেন, কেউ বলবেন গণতন্ত্রের বিপজ্জনক পরীক্ষা। কিন্তু শত বছর পরে সেই বিতর্কের চেয়েও বড় হয়ে উঠবে অন্য একটি প্রশ্ন—কেন একটি জাতি এমন একজন মানুষকে প্রয়োজন বোধ করেছিল?
ইতিহাসের শেষ বিচারে ট্রাম্প হয়তো কেবল একজন মানুষ হিসেবেই থেকে যাবেন। কিন্তু তিনি যে আয়না আমেরিকার সামনে তুলে ধরেছিলেন, সেটি সহজে অদৃশ্য হবে না। সেই আয়নায় একটি জাতি নিজের বিভক্ত মুখ, নিজের ভয়, নিজের ক্রোধ এবং নিজের অপূর্ণতা দেখতে পেয়েছে। তাই প্রশ্নটি ট্রাম্পকে নিয়ে নয়। প্রশ্নটি সেই ছায়াকে নিয়ে, যা যুগে যুগে নতুন নামে ফিরে আসে। কখনো কোনো নেতা হয়ে, কখনো কোনো মতবাদ হয়ে, কখনো একটি জনসমষ্টির ক্ষোভ হয়ে।
মহিউদ্দিন আহমদ লেখক ও গবেষক
মতামত লেখকের নিজস্ব