এম নিয়াজ আসাদুল্লাহর বিশ্লেষণ
এইচএসসির ফলাফল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি: এই শিক্ষাসংকটের সমাধান কীভাবে
বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় এসে শিক্ষার্থীদের বহু বছরের ঘাটতি আবিষ্কার করা কোনো কার্যকর মূল্যায়নব্যবস্থার লক্ষণ হতে পারে না। বাংলাদেশের প্রয়োজন এমন ব্যবস্থা, যা ঘাটতি আগে শনাক্ত করবে, সময়ের সঙ্গে প্রকৃত শেখার পরিবর্তন জানাবে এবং প্রতিকারের পথ দেখাবে। এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ
একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়েও শিক্ষার্থীদের ফলাফলে এত বড় ব্যবধান কেন? এবারের এইচএসসির ফল আমাদের এ প্রশ্নের মুখোমুখি করেছে। ঢাকা মহানগরে পাসের হার ৭৯ দশমিক ৩৩ শতাংশ, অথচ একই বোর্ডের মানিকগঞ্জে ৩৮ দশমিক ২৫ শতাংশ—ব্যবধান ৪১ শতাংশের বেশি। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মোট পরীক্ষার্থীর মাত্র ১০ দশমিক ৬ শতাংশ ঢাকা মহানগরের হলেও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ৩৭ দশমিক ৫ শতাংশ এখানকার। অভিন্ন প্রশ্নপত্র শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির সুযোগকে অভিন্ন করতে পারেনি।
এইচএসসি মূল্যায়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কিন্তু এর ফলাফলের আরেকটি গুরুত্ব আছে। শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরে জমে থাকা বৈষম্য ও শিখন–ঘাটতির সংকেত দেয়। সমস্যা হলো সংকেতটি আসে অনেক দেরিতে। একজন শিক্ষার্থী যখন উচ্চশিক্ষার সুযোগের জন্য প্রতিযোগিতায় নামছে, তখন তার ফলাফলে প্রকাশ পাচ্ছে বহু বছরের অসম প্রস্তুতির প্রভাব।
একাদশ শ্রেণিতে প্রবেশের আগেই শিক্ষার্থীদের পঠনদক্ষতা, গণিতের ভিত্তি এবং শেখার অভ্যাসে বড় পার্থক্য তৈরি হয়। বিদ্যালয়ের পাঠদানের মান, করোনাকালীন ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার সুযোগ এবং পরিবারের আর্থিক সামর্থ্য এসব পার্থক্যকে প্রভাবিত করে। সচ্ছল পরিবার গৃহশিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ কিংবা ভালো কলেজে পড়ানোর জন্য স্থানান্তরের ব্যয় বহন করতে পারে। অন্যদিকে নামী কলেজগুলোর নির্বাচনী ভর্তি আগে থেকেই ভালো ফল করা শিক্ষার্থীদের একত্র করে। ফলে চূড়ান্ত ফল দিয়ে কলেজের নিজস্ব শিক্ষাদানের অবদানও আলাদা করে বোঝা যায় না।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফলাফলের বিশ্বাসযোগ্যতা ও তুলনাযোগ্যতার পুরোনো প্রশ্ন। বহু বছর পাসের হার ও জিপিএ-৫ বৃদ্ধিকে শিক্ষার অগ্রগতির প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখন সংখ্যাগুলো কমায় বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর তাড়াও দেখা যাচ্ছে। এসএসসির সাম্প্রতিক ফলও একই প্রশ্ন সামনে এনেছিল: আমাদের শিক্ষার্থীরা আসলে কতটা শিখছে, আর আমরা তা কতটা নির্ভরযোগ্যভাবে জানছি?
এইচএসসির ফল আমাদের সতর্ক করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় এসে শিক্ষার্থীদের বহু বছরের ঘাটতি আবিষ্কার করা কোনো কার্যকর মূল্যায়নব্যবস্থার লক্ষণ হতে পারে না।
আগের উদার মূল্যায়নের পরিবর্তে কঠোরভাবে নম্বর দেওয়ার কারণেই যদি বর্তমান ফল বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে অতীতের উচ্চ ফল কী নির্দেশ করেছিল? আবার ফল কমার কতটা প্রকৃত শিখন–ঘাটতি, কতটা পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন—সেটিও জানতে হবে। পাঠ্যসূচি, পরীক্ষার পরিধি ও মূল্যায়নপদ্ধতি বদলালে শুধু ফলের ওঠানামা দিয়ে শেখার পরিবর্তন নির্ণয় করা যায় না। প্রয়োজন এমন মূল্যায়ন, যা শিক্ষার্থীর দক্ষতা এবং সময়ের সঙ্গে তার পরিবর্তন নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করতে পারে।
এই বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট নতুন নয়। ২০১৯ সালে প্রথম আলোর একটি অনুসন্ধানে এসএসসি ও এইচএসসির বহু পরীক্ষার্থীর ফল পুনর্নিরীক্ষণে পরিবর্তনের তথ্য উঠে এসেছিল। অথচ পুনর্নিরীক্ষণে সাধারণত নম্বরের যোগফল ও লিপিবদ্ধকরণের ত্রুটি দেখা হয়; উত্তরের যথার্থ মূল্যায়ন হয়েছে কি না, তা নতুন করে যাচাই করা হয় না। সময় ও অর্থের সীমাবদ্ধতায় সবাই আবেদনও করে না। ভর্তি ও উচ্চশিক্ষার সুযোগে প্রভাব ফেলা এসব ত্রুটি তাই নিছক প্রশাসনিক বিষয় নয়।
প্রাথমিক স্তরের মূল্যায়ন নিয়েও নীতিগত অস্থিরতা ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বাতিল ও বহাল রাখার বিতর্কের পর মহামারিতে পরীক্ষাটি বন্ধ হয় এবং পরে নতুন শিক্ষাক্রম থেকে বাদ পড়ে। কিন্তু পরীক্ষা রাখা বা বাদ দেওয়ার বাইরেও মৌলিক প্রশ্নটি রয়ে গেছে—শিশুরা কতটা শিখছে, তা আমরা নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্যভাবে জানব কীভাবে?
এর সমাধান আরেকটি উচ্চ ঝুঁকির প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ফিরিয়ে আনা নয়। এ ধরনের পরীক্ষা কোচিংনির্ভরতা, পাঠ্যক্রম সংকোচন এবং শিশুদের ওপর চাপ বাড়ায়; ইতিমধ্যে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুরাও এর বাইরে থেকে যায়। বরং একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা এবং গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্যটি আমাদের বুঝতে হবে।
এসএসসি ও এইচএসসি সনদ প্রদান এবং পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশের যোগ্যতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। এসব ফল শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার সংকেতও দেয়। কিন্তু সংকেত পাওয়া এবং সমস্যার নির্ভরযোগ্য নির্ণয় এক বিষয় নয়। কোন বয়সে ঘাটতি তৈরি হচ্ছে, কোন সামাজিক গোষ্ঠী পিছিয়ে পড়ছে এবং সময়ের সঙ্গে প্রকৃত দক্ষতা বাড়ছে কি না—এসব জানতে আলাদা মূল্যায়ন প্রয়োজন।
এইচএসসিতে ব্যর্থতার পর ঘাটতি শনাক্ত করার অর্থ, প্রতিকারের অনেক আগের সুযোগ আমরা হারিয়েছি। পাসের হারকে সরকারের সাফল্যের সূচক বানালে সংখ্যাকে আকর্ষণীয় করে দেখানোর প্রণোদনাও তৈরি হয়।
শিক্ষাব্যবস্থার মূল্যায়ন হওয়া উচিত ভিন্ন ধরনের। এতে কোনো শিক্ষার্থী বা বিদ্যালয়ের জন্য শাস্তিমূলক পরিণতি থাকা উচিত নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বাচিত নমুনার ওপর পরীক্ষা চালাতে হবে, সময়ের সঙ্গে মূল্যায়নের কাঠামো স্থিতিশীল রাখতে হবে, পদ্ধতি প্রকাশ করতে হবে এবং ফলাফল স্বাধীন পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে সমস্যা শনাক্ত করা—সাফল্য উদ্যাপনের উপলক্ষ তৈরি করা নয়।
ভারত ও পাকিস্তান এ ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উদাহরণ দিয়েছে। দুই দেশেই নাগরিক উদ্যোগে পরিচালিত বৃহৎ পরিসরের অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট বা এএসইআর মূল্যায়ন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। প্রচলিত বিদ্যালয়ভিত্তিক পরীক্ষার পরিবর্তে এএসইআর পরিবারকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করে এবং শিশুদের দিয়ে সহজ পাঠ ও পাটিগণিতের কাজ করায়। ফলে অনুপস্থিত, ঝরে পড়া কিংবা কখনো বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া শিশুরাও এর আওতায় আসে।
ভারত ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর এবং ২০১৬ সাল থেকে এক বছর পরপর এ জরিপ পরিচালনা করেছে। পাকিস্তানেও নিয়মিত জাতীয় জরিপ হিসেবে এটি পরিচালিত হচ্ছে।
বাংলাদেশে এ পদ্ধতি একেবারেই অজানা নয়। কয়েকটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এএসইআর ধরনের মূল্যায়ন পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনায় ভারত, পাকিস্তান ও নেপালের পাশাপাশি বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাও আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এসব উদ্যোগকে কখনোই জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল, নিয়মিত এবং জনসমক্ষে প্রত্যাশিত একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থায় রূপ দেওয়া হয়নি, যা ধারাবাহিকভাবে সরকারগুলোকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে।
এই ঘাটতি এখন আরও গুরুতর। সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত কাঠামোতে শেখার দারিদ্র্য—অর্থাৎ ১০ বছর বয়সে একটি সহজ লেখা পড়ে বুঝতে না পারা—বর্তমানে প্রায় অর্ধেক শিশুর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০৩০ অর্থবছরের মধ্যে হারটি ২৫ শতাংশে এবং ২০৩১ অর্থবছরে ২২ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এমন প্রতিশ্রুতির জন্য প্রয়োজন একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রারম্ভিক মান, নিয়মিত পরিমাপ এবং জনগণের যাচাইযোগ্য অগ্রগতি। তা না হলে সংজ্ঞা বা সরকারি প্রতিবেদন বদলে লক্ষ্য অর্জনের দাবি করা সম্ভব হবে, অথচ শিশুদের পাঠদক্ষতায় কোনো পরিবর্তন না–ও ঘটতে পারে।
পরিবারভিত্তিক মূল্যায়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক তুলনামূলক মানদণ্ডও প্রয়োজন। পাকিস্তান ২০১৯ সালে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে ট্রেন্ডস ইন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিকস অ্যান্ড সায়েন্স স্টাডি বা টিআইএমএসএসে অংশ নেয়। ভুটান অংশ নেয় পিসা ফর ডেভেলপমেন্টে। ভারত ২০০৯ সালে তামিলনাড়ু ও হিমাচল প্রদেশের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সম্প্রসারিত পিসা পরীক্ষায় অংশ নিলেও খারাপ ফলের পর সরে যায়।
এখানেই ১৫ বছর বয়সে আন্তর্জাতিকভাবে তুলনাযোগ্য মূল্যায়নের গুরুত্ব। ওইসিডি পরিচালিত পিসা বা প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট যাচাই করে, শিক্ষার্থীরা পঠন, গণিত ও বিজ্ঞানের জ্ঞান অপরিচিত ও বাস্তব সমস্যায় প্রয়োগ করতে পারে কি না। এইচএসসির আগেই এটি দেখাতে পারে, আগের শিক্ষাজীবনের অর্জন ব্যবহারযোগ্য দক্ষতায় রূপ নিচ্ছে কি না। যথাযথ নমুনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক পটভূমি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দক্ষতার সম্পর্কও বোঝা যায়। তবে এসব সম্পর্ক থেকে সরাসরি কারণ নির্ধারণ করা যায় না।
পিসা অবশ্য প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত ঘাটতি নির্ণয়ের পরীক্ষা নয়; এটি নমুনাভিত্তিক ব্যবস্থাগত মূল্যায়ন। প্রচলিত পিসায় অন্তত সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়; বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা কিশোর-কিশোরীদের পূর্ণ চিত্র এতে পাওয়া যায় না। তাই পিসার পাশাপাশি পরিবারভিত্তিক মূল্যায়ন এবং বিদ্যালয়ে আরও কম বয়স থেকে নিয়মিত দক্ষতা যাচাই প্রয়োজন। ১৫ বছর এইচএসসির তুলনায় আগের ধাপ, কিন্তু মৌলিক শিখন–ঘাটতি শনাক্তের জন্য ১৫ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করাও উচিত নয়।
বাংলাদেশের তাই একটি নতুন মূল্যায়ন-সমঝোতা প্রয়োজন। প্রথমত, এসএসসি ও এইচএসসির উত্তরপত্র দেখা, নম্বর প্রদান, গ্রেড নির্ধারণ ও পুনর্নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার স্বাধীন কারিগরি নিরীক্ষা করতে হবে। শুধু নম্বর আবার যোগ করা নয়, প্রকৃত উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ দিতে হবে। পরীক্ষকভেদে নম্বরের নির্ভরযোগ্যতা, সংশোধিত ফলাফল এবং আগের বছরের সঙ্গে তুলনাযোগ্যতা নিয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে বার্ষিক কারিগরি প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। পাসের হার ও জিপিএ-৫-এর সংখ্যা শিক্ষার অগ্রগতির সরল প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন বন্ধ করতে হবে।
বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশ অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান মূল্যায়ন টিআইএমএসএস ২০২৭ চক্রে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছিল। বর্তমান সরকার উদ্যোগটি স্বাধীনভাবে পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে অংশ নেওয়া কিংবা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত তার ব্যয়, প্রাসঙ্গিকতা ও নীতিগত ব্যবহার বিবেচনায় এবং সেই যুক্তি জনসমক্ষে থাকা উচিত।
দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগরিক সংগঠনগুলোর একটি স্বাধীন কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে বাংলা পাঠদক্ষতা ও মৌলিক সংখ্যাজ্ঞান নিয়ে নিয়মিত, জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল পরিবারভিত্তিক মূল্যায়ন চালু করতে হবে। ফলাফল ও পরিচয়বিহীন উপাত্ত সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এর ফল বিদ্যালয় বা শিক্ষককে শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক শিক্ষা-সহায়তা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ে নিয়মিত সংক্ষিপ্ত দক্ষতা যাচাই এবং তার ভিত্তিতে অতিরিক্ত পাঠসহায়তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জাতীয় মূল্যায়নে চিহ্নিত সমস্যা শ্রেণিকক্ষেও প্রতিকারের উদ্যোগে রূপ নেয়।
সবশেষে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে যুক্ত হতে হবে। পিসা ২০২৯-এ অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে এবং টিআইএমএসএসের পরবর্তী সম্ভাব্য চক্রে যোগ দেওয়ার সুযোগ অনুসন্ধান করতে হবে। এগুলোর জাতীয় বাস্তবায়নে সরকারের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে; কিন্তু অভিন্ন কাঠামো, নমুনা নির্বাচনবিধি, বহিঃস্থ মাননিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক তুলনাযোগ্যতা এমন একটি যাচাই দেবে, যা দেশীয় পাবলিক পরীক্ষা একা দিতে পারে না।
বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বাংলাদেশ অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে আন্তর্জাতিক গণিত ও বিজ্ঞান মূল্যায়ন টিআইএমএসএস ২০২৭ চক্রে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছিল। বর্তমান সরকার উদ্যোগটি স্বাধীনভাবে পুনর্মূল্যায়ন করতে পারে। আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে অংশ নেওয়া কিংবা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত তার ব্যয়, প্রাসঙ্গিকতা ও নীতিগত ব্যবহার বিবেচনায় এবং সেই যুক্তি জনসমক্ষে থাকা উচিত।
এইচএসসির ফল আমাদের সতর্ক করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় এসে শিক্ষার্থীদের বহু বছরের ঘাটতি আবিষ্কার করা কোনো কার্যকর মূল্যায়নব্যবস্থার লক্ষণ হতে পারে না।
বাংলাদেশের প্রয়োজন এমন ব্যবস্থা, যা ঘাটতি আগে শনাক্ত করবে, সময়ের সঙ্গে প্রকৃত শেখার পরিবর্তন জানাবে এবং প্রতিকারের পথ দেখাবে। পাবলিক পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা, কম বয়সে মৌলিক দক্ষতার নিয়মিত মূল্যায়ন এবং পিসার মতো আন্তর্জাতিক যাচাই—তিনটি একসঙ্গে এগোতে হবে। সাফল্যের দাবি করার আগে আমাদের জানতে হবে, শিশুরা কী শিখছে এবং কারা পিছিয়ে থাকছে।
এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক।
ইমেইল: [email protected]
মতামত লেখকের নিজস্ব
[২৪ নভেম্বর ২০২৬ প্রথম আলোর ছাপা সংস্করণে লেখাটি এ শিরোনামে— এইচএসসির ফল ও শিক্ষাসংকট: প্রয়োজন ভবিষ্যৎমুখী মূল্যায়ন ও আগাম সংকেতব্যবস্থা প্রকাশিত হয়েছে।]