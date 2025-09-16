রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার

চিঠিপত্র
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার
প্রতিষ্ঠার কয়েক যুগ পেরিয়ে গেলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি আধুনিকতার পূর্ণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে এখানে প্রায় সাড়ে তিন লাখ বই রয়েছে, কিন্তু সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বই খুঁজে বের করা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। তদুপরি, বইগুলোর নতুন সংস্করণ খুব কমই মজুত রয়েছে।
২০১৩ সালে গ্রন্থাগারে অটোমেশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি ক্রমশ বাড়ছে। নিচতলায় ১০০ আসনবিশিষ্ট পাঠকক্ষ থাকলেও শিক্ষার্থীর তুলনায় আসনের সংখ্যা অপ্রতুল। গরমকালে ফ্যানের অতিরিক্ত শব্দ শিক্ষার্থীদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়।
দ্বিতীয় তলার সাধারণ পাঠকক্ষ ও বিজ্ঞান পাঠকক্ষে ফ্যানের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। কোথাও ফ্যান নেই বলে চেয়ার ফাঁকা থাকে, আবার অনেক ফ্যানের অতিরিক্ত শব্দে মনোযোগ নষ্ট হয়। অকার্যকর ফ্যান ও পর্যাপ্ত আসনের সংকটে শিক্ষার্থীরা নাজেহাল অবস্থায় পড়ছে।
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমস্যাগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হোক।
এম কামিল আহমেদ
শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়