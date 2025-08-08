চিঠি

চিঠিপত্র

জিয়া উদ্যান

লেখা:
মো. মাহমুদুল হাসান
চিঠিঅলংকরণ: সব্যসাচী চাকমা

ঢাকার অন্যতম প্রাকৃতিক বিনোদনকেন্দ্র জিয়া উদ্যান বর্তমানে চরম অব্যবস্থাপনার শিকার। একসময় সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে পরিবার ও সাধারণ কর্মব্যস্ত মানুষ প্রশান্তি পেতে আসত এই উদ্যানে। কিন্তু নিরাপদ এই উদ্যান আজ পরিণত হয়েছে মাদক সেবনসহ বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডের আখড়ায়।

উদ্যানের নির্জন স্থানে সন্ধ্যার পর মাদক সেবন, পতিতাবৃত্তি ও প্রকাশ্যে অশালীন আচরণের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সন্ধ্যার পর পুরোনো বাণিজ্য মেলার মাঠ ও তার আশপাশে ছিনতাইকারী ও বখাটেরা ওত পেতে থাকে। নিরাপত্তাব্যবস্থার অভাব এবং কর্তৃপক্ষের নজরদারির ঘাটতি এর অন্যতম কারণ। এতে পরিবার, শিশু ও শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্যানটি অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে উদ্যানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়মিত নিরাপত্তা টহল এবং তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। কর্তৃপক্ষের উচিত উদ্যানটিকে সুষ্ঠু তদারকিতে নিয়ে আসা। দর্শনার্থীরা যাতে এখানে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন এবং জিয়া উদ্যান যেন প্রকৃত অর্থে নগরবাসীর প্রশান্তির স্থান হয়ে উঠতে পারে, এমন পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. মাহমুদুল হাসান

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা কলেজ

