ছবি

বাজারে আম-লিচুর সমাহার

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আড়তগুলোতে আসতে শুরু করেছে আম ও লিচু। সরবরাহ বেশি হওয়ায় দাম তুলনামূলক কম। সকাল থেকে আম ও লিচুভর্তি ট্রাক একের পর এক ঢুকছে আড়তে। ট্রাক থেকে নামিয়ে খুচরা বিক্রেতাদের কাছে তা বিক্রি করতে ব্যস্ত সময় পার করছেন আড়ত ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরা। মান অনুসারে প্রতি কেজি আম বিক্রি হচ্ছে ৪৫-৯০ টাকা। আর লিচু বিক্রি হচ্ছে শ ১২০-২০০ টাকায়। চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী ফলমন্ডিতে আম ও লিচু বিক্রির এই ব্যস্ততার চিত্র সোমবার দুপুরের।

সৌরভ দাশ
চট্টগ্রাম
ক্রেটে করে ফল নিয়ে যাচ্ছেন খুচরা বিক্রেতারা
আমের ক্রেট সাজিয়ে রাখছেন এক শ্রমিক
আমের নিলামে অংশ নিয়েছেন খুচরা বিক্রেতারা
ট্রাক থেকে আম নামাতে ব্যস্ত শ্রমিকেরা
আম নামাতে ও সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত শ্রমিক
সাজিয়ে রাখা আম
খুচরা বিক্রেতার সঙ্গে চলছে দর-কষাকষি
আম দেখাচ্ছেন এক বিক্রেতা
মাথার ওপর লিচু ধরে ক্রেতা ডাকছেন একজন
সড়কে যানজট
সাজিয়ে রাখা হয়েছে লিচু
বিক্রি করার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে আম ও লিচু
