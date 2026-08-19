মুঠোফোনে ব্যস্ততা, সড়কে বাড়ছে ঝুঁকি

মুঠোফোনে ব্যস্ততা, সড়কে বাড়ছে ঝুঁকি
সড়কে চলাচলের সময় মুঠোফোনে কথা বলা ও মুঠোফোনের পর্দায় ব্যস্ত থাকার প্রবণতা বাড়ছে। পথচারী থেকে শুরু করে সাইকেল ও মোটরসাইকেলের চালক, এমনকি গাড়িচালকদের অনেকে চলন্ত অবস্থায় মুঠোফোন ব্যবহার করছেন। অথচ পরিবহন চালানোর সময় চালকের মুঠোফোনে কথা বলার ওপর রয়েছে আইনি নিষেধাজ্ঞাও। এভাবে মুঠোফোন ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাশাপাশি তাঁর কারণে অন্যদেরও দুর্ঘটনায় পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। ব্যস্ত সড়কে মুহূর্তের অসতর্কতা কেড়ে নিতে পারে প্রাণ।
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