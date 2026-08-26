ভাঙাচোরা সড়কে নাকাল চলাচলকারীরা

ভাঙাচোরা সড়কে নাকাল চলাচলকারীরা
রাজধানীজুড়ে চলছে সড়কে খোঁড়াখুঁড়ি। কোথাও পয়োনিষ্কাশনের লাইন বসানোর কাজ চলছে। আবার কোথাও চলছে মেট্রোরেলের কাজ, কোথাও নালার সংস্কার কর্মকাণ্ড। দীর্ঘদিন খুঁড়ে রাখা সড়ক এবং ফুটপাতে পড়ে থাকা নির্মাণসামগ্রী, খানাখন্দ আর জলাবদ্ধতায় ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক চলাচল। তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট। ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে সড়কে চলাচলকারীদের। যেকোনো সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে চলতে হচ্ছে এসব সড়কে। সম্প্রতি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ছবিগুলো তোলা।
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